افتتاح 126 واحد جدید اقامت زائران در زائرسرای رضوی
با بهرهبرداری از فاز سوم زائرسرای رضوی و افتتاح ۱۲۶ واحد جدید، ظرفیت اسکان زائران امام رضا(ع) به ۲۵۰۰ تخت افزایش یافت؛ این توسعه که یادگار شهید آیتالله رئیسی نام گرفته، با هدف خدمترسانی ارزانقیمت و شایسته به زائران
انجام شد.
در آستانه ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س) فاز سوم توسعه زائرسرای رضوی با افزوده شدن 500 تخت در 126 واحد اقامتی جدید، با حضور آیتالله مروی، تولیت آستان قدس رضوی به بهرهبرداری رسید و با این افتتاح، ظرفیت پذیرایی و اقامت زائران حضرت رضا(ع) در این زائرسرا از
2 هزار تخت به 2 هزار و 500 تخت افزایش یافت.
تولیت آستان قدس رضوی در این مراسم بر پرهیز از نگاه سوداگرانه به این مجموعه تأکید کرد و گفت: هدف اصلی از تأسیس و توسعه این زائرسرا، تأمین اسکان مناسب و ارزانقیمت و تسهیل زیارت و خدمترسانی شایسته به مهمانان امام رضا(ع) است. آیتالله مروی با تأکید بر اینکه وظیفه خود میدانیم تا حد امکان تسهیلات شایسته و درخور برای زائران عزیز و مهمانان ارجمند امام رضا(ع) فراهم کنیم، اظهار کرد: یکی از مهمترین مشکلات زائران، موضوع اسکان است؛ مشکلی که بهدلیل کمبودهای موجود و همچنین قیمتهای بعضاً سنگین اقامت، بسیاری را با دشواری روبهرو میکند.
وی با اشاره به اینکه بنیان اولیه این زائرسرا در دورۀ خدمتی شهید آیتالله رئیسی گذاشته شد، خاطرنشان کرد: این اقدام نیک، صدقۀ جاریهای بود که آثار و برکات آن همچنان جاری است. ما بر آن شدیم که این کار ارزشمند را توسعه دهیم تا بتوانیم فضای اسکان مناسب، شکیل و ارزانقیمت بیشتری برای زائران فراهم کنیم.
تولیت آستان قدس رضوی با اعلام بهرهبرداری از سه بلوک جدید شامل ۵۰۰ تخت، افزود: این پایان کار نیست. زمینی در مجاورت زائرسرا وجود دارد که درصدد خرید آن هستیم تا مجموعه در مقیاس بیشتری توسعه یابد و ظرفیت پذیرش زائران افزایش پیدا کند.
آیتالله مروی با تأکید بر اینکه نگاه تجاری نباید بر این مجموعه حاکم باشد، تصریح کرد: ما به زائرسرا نگاه سوداگرانه نداریم. همین که هزینههای جاری آن تأمین شود کافی است؛ هدف ما سودآوری نیست، بلکه خدمترسانی به زائران است.
وی با اشاره به فلسفه نامگذاری بلوکهای تازهساز، گفت: چون بنیان این زائرسرا یادگار شهید آیتالله رئیسی است و ایشان نخستین سنگبنای آن را نهادند، این سه بلوک جدید به نام آن بزرگوار نامگذاری میشود. محمد حسین استادآقا، مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی نیز در این مراسم عنوان کرد، با احتساب این 500 تخت، مجموعه ظرفیت اقامتی آستان قدس رضوی در دو مرکز اقامتی زائرسرای رضوی(واقع در خیابان چمن مشهد) و زائرشهر رضوی(واقع در ابتدای شهرک طرق) به حدود 8 هزار تخت رسید که این گام بلندی در فراهمآوری زیرساختها و تسهیل زیارت به شمار میآید. استادآقا درخصوص فاز سوم این مرکز اقامتی که به بهرهبرداری رسید، یادآور شد: فاز سوم زائرسرا شامل سه بلوک چهار طبقه است که عملیات اجرائی آن دو سال قبل با حضور آیتالله مروی آغاز شد و در بازه دوساله به سرانجام رسید. این فاز مجموعاً ۱۲۶ واحد و ۵۰۰ نفر ظرفیت جدید، معادل حدود ۱۰ هزار متر مربع زیربنا به زائرسرا اضافه کرده است.
همچنین در این روز و به مناسبت ولادت با سعادت حضرت صدیقه طاهره، فاطمه زهرا(س) آیین با شکوه آغاز اهدای یک هزار و 500 سری جهیزیه به زوجهای احسان پذیر سراسر کشور در مشهد مقدس برگزار شد. این مراسم که به طور نمادین با حضور 64 زوج از استانهای خراسان برگزار شد، به طور نمادین 4 زوج سادات، یک جلد قرآن کریم، حواله جهیزیه و هدایایی متبرک همچون دو انگشتر را از تولیت آستان قدس رضوی دریافت کردند.