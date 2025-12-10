کشته شدن سرنشینان هواپیمای ترابری

رسانه‌ها از جان‌باختن تمامی

۷ سرنشین هواپیمای ترابری نظامی آنتونوف-۲۲ روسیه خبر می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، تمامی خدمه یک فروند هواپیمای ترابری نظامی آنتونوف-۲۲ روسیه که پیش‌تر اعلام شد، سقوط کرده است، جان باخته‌اند. براساس اعلام این رسانه، همه ۷ سرنشین این هواپیمای نظامی جان باخته‌اند.

حادثه در منطقه ایوانوو نزدیک مسکو روی داد.

وزارت دفاع روسیه در این‌باره اعلام کرده بود: چهارشنبه، در منطقه ایوانوو هواپیمای ترابری نظامی An-۲۲ پس از انجام تعمیرات، حین پرواز آزمایشی سقوط کرد. این هواپیما در منطقه‌ای خالی از سکنه دچار سانحه شد.