کد خبر: ۳۲۴۰۵۶
تاریخ انتشار : ۱۹ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۵
سرویس کیهان » اخبار
روسیه

کشته شدن سرنشینان هواپیمای ترابری

رسانه‌ها از جان‌باختن تمامی 
۷ سرنشین هواپیمای ترابری نظامی آنتونوف-۲۲ روسیه خبر می‌دهند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، تمامی خدمه یک فروند هواپیمای ترابری نظامی آنتونوف-۲۲ روسیه که پیش‌تر اعلام شد، سقوط کرده است، جان باخته‌اند. براساس اعلام این رسانه، همه ۷ سرنشین این هواپیمای نظامی جان باخته‌اند.
حادثه در منطقه ایوانوو نزدیک مسکو روی داد.
وزارت دفاع روسیه در این‌باره اعلام کرده بود: چهارشنبه، در منطقه ایوانوو هواپیمای ترابری نظامی An-۲۲ پس از انجام تعمیرات، حین پرواز آزمایشی سقوط کرد. این هواپیما در منطقه‌ای خالی از سکنه دچار سانحه شد.

