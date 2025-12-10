فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۴۰۵۳
تاریخ انتشار : ۱۹ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۵
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
سازمان ثبت احوال کشور:

«فاطمه» و «زهرا» محبوب‌ترین نام‌های دخترانه در کشور هستند

به مناسبت میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا(س)، مرکز رصد جمعیت کشور وابسته به سازمان ثبت احوال اعلام کرد که نام مبارک حضرت فاطمه زهرا(س) بیشترین فراوانی را در میان نام دختران ایرانی دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال، همزمان با فرارسیدن میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س) و گرامیداشت روز زن و مادر، تازه‌ترین آمار مربوط به نام‌گذاری دختران ایرانی را منتشر کرد.
براساس این گزارش، نام «فاطمه» با بیش از 4میلیون و 500هزار نفر، رتبه نخست فراوانی نام دختران در کشور را به خود اختصاص داده و پس از آن، نام «زهرا» با 3میلیون نفر دومین نام پرکاربرد میان دختران ایرانی است.
مرکز رصد جمعیت کشور در ادامه این گزارش اعلام کرده است که پس از نام‌های فاطمه و زهرا، نام‌های مریم، معصومه و زینب در رتبه‌های بعدی انتخاب نام دختران در سراسر کشور قرار دارند.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

تعریف از خود! (گفت و شنود)

آقای پزشکیان! لطفاً خودتان بخوانید (نکته)

آقای رئیس‌جمهور! مخاطب این انتقاد خود شما هستید!

اخبار ویژه

آینده جهان متعلق به ایران، چین و روسیه است

فاطمه(س) الگوی کامل و برتر از ازل تا ابد(یادداشت روز)

تجمعات ضدصهیونیستی مردم و نیروهای مسلح! از دمشق تا قنیطره

حاکمان پالرمو و CFT همان حاکمان FATF و آژانس هستند

هیاهوی مدعیان اصلاحات برای بودجه نهادهای فرهنگی و سکوت در برابر هزینه 6300 میلیارد تومانیِ شرکت‌های دولتی

افزایش چشمگیر مهاجرت از آمریکا؛ تورم و ناامنی دو دلیل اصلی