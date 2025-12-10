مخالفت شهرداری تهران با اجرای طرح زوج و فرد تا پایان سال
شهردار تهران، با انتقاد از تصمیم کمیته اضطراری آلودگی هوا برای تداوم اجرای طرح زوج و فرد تا پایان سال، این اقدام را «غیرمنصفانه» و «محرومکردن بخشی از جامعه از حقوق خود»
خواند.
به گزارش پایگاه خبری شهر، علیرضا زاکانی در همین رابطه در جمع خبرنگاران گفت: کمیته اضطرار تصمیمی گرفتهاند که تا پایان سال طرح زوج و فرد را اجرا کنند. این عملاً محرومکردن بخشی از جامعه از حقوق خود است که از قبل برای خودشان پیشبینی کردند، آمدند و مشارکت کردند.
زاکانی با تأکید بر حق قانونی مردم برای تردد، افزود: مردم براساس یک نظم و امتیاز مشخصی که قانون به آنها داده، برای خودشان فرصت رفتوآمد با خودروی شخصی ایجاد کردهاند. به نظر من جزو صلاحیتهای کمیته اضطرار نیست که پیشاپیش برای ماههای آینده تصمیمی بگیرد که عملاً مردم از آن آسیب ببینند. وی با تمایز قائلشدن بین شرایط «عادی» و «اضطراری» تصریح کرد: یک موقعیت است که شرایط، حتماً به عنوان شرایط اضطراری، آن مجموعه میتواند قواعد و چارچوبهایی را وضع کند. اگر هم روزمرگی مردم تحت تأثیر قرار میگیرد، باید یک ارزش افزوده بالاتری در اختیارشان باشد.
شهردار تهران با اعلام مخالفت صریح خود با این تصمیم گفت: ما در آن مجموعه هم که تصمیم گرفته شد، مخالفت خودمان را اعلام کردیم. اینگونه نمیشود قاعدهگذاری برای آیندهای داشت که در این آینده هم مردم آسیب ببینند و هم اساساً شرایط غیرقابلپیشبینی باشد.
طرح زوج و فرد نسخه نجات نیست
از سوی دیگر، به گزارش خبرگزاری پلیس، سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا نیز روز گذشته در پاسخ به پرسشی درباره میزان تأثیر اجرای طرح زوج و فرد بر کاهش آلایندههای خودروها و آلودگی هوا، با تأکید بر اینکه این طرح متعلق به پلیس نیست، توضیح داد: تصمیمگیری درباره اجرای آن در کمیته اضطرار آلودگی هوا انجام میشود و پلیس تنها مجری مصوبات است.
وی تأکید کرد که طرح زوج و فرد نه متعلق به پلیس است و نه راهحل نهائی و کامل برای کاهش آلودگی هوا و ادامه داد: اگر انتظار داشته باشیم فقط با اجرای طرح زوج و فرد آلودگی هوا از بین برود، این انتظار درست و منطقی نیست. این طرح میتواند بخشی از مشکل را کاهش دهد، اما راهحل اصلی نیست.