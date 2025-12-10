توضیحاتی درباره حضور افراد اضافی در کاروان بازیهای کشورهای اسلامی
رئیس آکادمی ملی المپیک گفت: افرادی که در سفرهایی مانند ریاض حضور پیدا میکنند، بر اساس یک برنامهریزی مشخص و با در نظر گرفتن وظایفی که بر عهدهدارند اعزام میشوند.
محمد تابع در پاسخ به این سؤال که چرا تعداد بالای افراد اضافی در کاروان بازیهای کشورهای اسلامی کنترل نشده بود و شاهد افراد بیربط در ریاض بودیم گفت: نمیدانم حضور اضافی به چه مواردی اطلاق میشود. قطعاً افرادی که در چنین سفرهایی حضور پیدا میکنند، بر اساس یک برنامهریزی مشخص و با در نظر گرفتن وظایفی که بر عهدهدارند اعزام میشوند. پیش از اعزام، بررسیهای لازم انجام شده و بر اساس مسئولیتها تصمیمگیری شده است. گاهی ممکن است افرادی که خودشان در سفر حضور نداشتهاند، تصور کنند برخی دیگر اضافه بودهاند. این یک برداشت شخصی است. اما واقعیت این است که تمام افرادی که اعزام شدند، با توجه به سمت و جایگاهشان، حضورشان مفید و مؤثر تشخیص داده شده بود.
او در واکنش به این موضوع که برخی از رؤسای فدراسیونها که رشته آنها در بازیهای کشورهای اسلامی نبود اما خودشان در ریاض حاضر بودند و حتی در بحرین هم حضور داشتند گفت: وظیفه هیئت اجرائی، طبق اساسنامه، بررسی کلی مسابقات، نظارت بر روند برگزاری بازیها و ارزیابی شرایط رشتههاست. اینکه رشتهای از یک فدراسیون در بازیها حضور نداشته باشد، به معنای عدم ضرورت حضور رئیس آن فدراسیون در قالب عضو هیئت اجرائی کمیته ملی المپیک نیست. این موضوع از پیش پیشبینی شده و حضور آنها بر اساس مسئولیتهایی است که به آنها محول شده است. این عزیزان، به عنوان رؤسای فدراسیونهای ورزشی، اشراف فنی لازم را دارند و همانطور که پیش از بازیها در جلسات بررسی و تحلیل حضور دارند، در زمان برگزاری بازیها نیز باید این وظایف را انجام دهند. بر این اساس، حضور آنها طبق وظایف تعریفشده صورت گرفته و قابل دفاع است.