کاروان ایران کار خود را در بازی‌های پاراآسیایی جوانان با کسب سه مدال طلا و دو نقره شروع کرد.

پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان در دبی در حالی به طور رسمی از امشب با برگزاری مراسم افتتاحیه آغاز می‌شود که کاروان «فرزندان ایران- سفیران پیروزی» در صبح روز نخست این بازی‌ها شروع قدرتمندانه‌ای داشت و صاحب سه مدال طلا توسط امیرعلی رشیدی، زهرا پولادی و مهدیه احسانی در پاراوزنه‌برداری شد. در مسابقات صبح روز نخست ورزشکاران ایران در رشته‌های پاراشنا، پاراوزنه‌برداری، پارابدمینتون، گلبال، پارابسکتبال و پاراتنیس روی میز به مصاف رقبای خود رفتند. در پاراوزنه‌برداری ایران سه نماینده داشت. در پایان رقابت‌های دسته وزن 41 کیلوگرم زهرا پولادی با ثبت وزنه‌های 65، 69 و 70 کیلوگرم و با عبور از رقبای ازبکستانی و عراقی به مدال طلا رسید تا اولین طلایی کاروان ایران باشد. مهدیه احسانی دیگر نماینده دختران ایران در دسته وزنی 45 کیلوگرم موفق شد با مهار وزنه‌های 45، 56 و 59 کیلوگرم با عبور از رقبای از کشورهای ازبکستان و عربستان در دو رده سنی نوجوانان و جوانان روی سکوی قهرمانی ایستاد. امیرعلی رشیدی هم در دسته وزنی 49 کیلوگرم با مهار وزنه‌های 126 و 129 کیلوگرم به مدال طلا رسید تا سومین طلایی ایران باشد. او در حرکت سوم به وزنه 131 کیلوگرم حمله کرد که در مهار آن ناکام بود.در دسته 54 کیلوگرم محمدجواد نصیری مقدم با رکورد 115 کیلوگرم به مدال نقره دست یافت و نایب قهرمان شد. در دسته 50 کیلوگرم دختران نیز الناز متقیان با رکورد 60 کیلوگرم یک نقره دیگر به ارمغان آورد.