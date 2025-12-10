استقلال و پرسپولیس باید به فکر خانه خود باشند!(نکته ورزشی)
سرویس ورزشی-
اینکه چرا ورزشگاه آزادی همچنان در اختیار فوتبال قرار نمیگیرد و مشکلات آن برطرف نمیشود، پرسشی است که سالهاست بیپاسخ مانده و انتظار میرود مسئولان امر روند کار را سرعت ببخشند و این ورزشگاه خاطرهانگیز را حداقل برای رقابتهای فصل آینده فوتبال کشورمان آماده کنند.
اما پرسش اساسیتر این است که چرا دو باشگاه بزرگ و قدیمی ایران ـ استقلال و پرسپولیس ـ در سالهای اخیر با وجود هزینههای کلان در خرید بازیکن و مربی، پرداخت جریمه شکایتهای داخلی و خارجی و البته پر کردن جیب دلالان، کمترین ارادهای برای ساخت ورزشگاه اختصاصی نداشتهاند؛ تا جایی که امروز همچنان آواره و بیخانه محسوب میشوند؟!
در تمام دنیا یک ورزشگاه برای میزبانی بازیهای ملی تعریف میشود. بنابراین اگر روزی ورزشگاه آزادی پس از این همه تأخیر آماده بهرهبرداری کامل شود، باید برای حفظ شأن فوتبال ملی، آن را به بازیهای تیم ملی و نهایتاً مسابقات بسیار مهم مانند شهرآورد اختصاص داد. «آزادی» با آن قدمت و فرسودگی، دیگر نباید بار ناکارآمدی مدیرانی را به دوش بکشد که نه تخصص دارند و نه پاسخگو هستند.
استقلال و پرسپولیس با توجه به ظرفیت مالی امروز و جایگاه مردمی و ملیشان، باید هرچه سریعتر ساخت ورزشگاه اختصاصی را در دستور کار قرار دهند. این تنها راه پایان دادن به سالها وابستگی و سرگردانی است.