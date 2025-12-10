وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه بیش از ۱۳۰ مراسم با حضور رئیس‌جمهور، وزرا و همچنین استانداران در سراسر کشور برگزار شد، خاطرنشان کرد: قرار شد محورهای مطالبات دانشجویان جمع‌بندی و به رئیس‌جمهوری ارائه شود.

اعضای کابینه دولت چهاردهم در حاشیه نشست چهارشنبه هیئت دولت(19 آذر) با حضور در حیاط دولت به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ دادند؛ تصویب اساسنامه سازمان مدیریت راهبردی انرژی، وضعیت پیک آنفلوآنزا، نحوه تصمیم‌گیری درباره تعطیلی‌ها، جمع‌بندی مطالبات دانشجویان، پرداخت مابه‌التفاوت افزایش قیمت برنج با کالابرگ و تغییرات در آزمون جذب مدیران جوان محورهای اصلی اظهارات وزرا و اعضا بود.

محدودیت واتساپ و بخش‌هایی از یوتیوب

در دانشگاه‌ها رفع می‌شود

الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به ادامه پیگیری دولت برای کاهش محدودیت‌های فضای مجازی گفت: دولت تلاش مضاعفی را آغاز کرده و در همین راستا جلساتی با شورای عالی فضای مجازی و همچنین جلساتی در سطح سران برگزار شده است تا درباره چرایی ادامه فیلترینگ توضیحی شفاف ارائه

شود.

وی افزود: در یکی از جلسات پس از بحث‌های طولانی، جمع‌بندی این شد که محدودیت واتساپ و بخشی از خدمات گوگل رفع شود و دسترسی به یوتیوب نیز در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی تا حدی امکان‌پذیر شود، اما درباره سایر پلتفرم‌ها همچنان مقاومت وجود دارد.

اساسنامه سازمان مدیریت راهبردی انرژی

در دولت تصویب شد

اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان سیاست‌گذاری و مدیریت راهبردی انرژی از تصویب اساسنامه این سازمان در جلسه اخیر هیئت دولت خبر داد،‌ گفت: اساسنامه سازمان ما در جلسه هیئت دولت تصویب شد و ما کارمان را دنبال خواهیم کرد.

وی یادآور شد: در دولت هم طرح تحولی ویژه‌ای در دست بررسی است؛ البته طرح فعلی مربوط به بنزین، حاصل بررسی قبلی دولت بوده و ارتباطی با سازمان ما ندارد، اما طرح تحول جدید، پس از تصویب نهائی اساسنامه، در نوبت بررسی دولت قرار خواهد گرفت. بعد از جمع‌بندی و اصلاحات لازم، آن را ارائه خواهیم

داد.

در پیک آنفلوآنزا هستیم

محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت و آموزش پزشکی با بیان اینکه هم اکنون با پیک بیماری آنفلوآنزا مواجه هستیم، تاکید کرد: دستورالعمل‌ بهداشتی در این زمینه صادر شده است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره تخصیص ارز دارو اظهار کرد: تخصیص ارز دارو در حال انجام است و مقداری در انتقال ارز مشکل داشتیم که در حال پیگیری

است.

ظفرقندی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره سویه شیوع‌یافته آنفلوآنزا، گفت: این ویروسی است که به‌صورت ژنتیکی جهش جدید پیدا کرده و با نام سویه k در حال گسترش یافتن است، در همه جهان چنین است. با اقدامات بهداشتی، پیشگیری و مراقبت‌های توصیه‌شده می‌توان این همه‌گیری را کمتر کرد.

توضیح استاندار تهران

درباره نحوه تصمیم‌گیری برای تعطیلی

محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران درباره نحوه تصمیم‌گیری در زمینه تعطیلی‌ها توضیحاتی ارائه کرد و افزود: شاخص آلودگی هوا بر اساس میانگین بیان می‌شود و به صورت لحظه‌ای اعلام نمی‌شود. در ضمن این مسئولیت صرفاً با هواشناسی نیست چون این سازمان ناپایداری‌های جوی را اعلام و پیش‌بینی می‌کند و سازمان محیط زیست و دستگاه‌های زیرمجموعه‌ میزان غلظت آلودگی را اعلام می‌کند.

استاندار تهران یادآور شد: در مجموع بر اساس آسیب‌ها و مخاطراتی که می‌تواند برای مردم داشته باشد، تصمیم‌گیری می‌کنیم تعطیلی داشته باشیم یا نه.

محور مطالبات دانشجویان به رئیس‌جمهور ارائه می‌شود

حسین سیمایی صراف، وزیر علوم درباره حضور مسئولان در مراسم بزرگداشت روز دانشجو اعلام کرد: امسال مراسم‌ روز دانشجویی پرشور و با استقبال بالا برگزار شد. مجموعاً بیش از ۱۳۰ مراسم با حضور رئیس‌جمهور، وزرا و همچنین استانداران در سراسر کشور برگزار شد. وی تأکید کرد: قرار شد محورهای مطالبات دانشجویان در این نشست‌ها را جمع‌بندی و بر اساس آن یک تحلیل محتوایی تهیه کنیم تا به رئیس‌جمهوری ارائه شود.

مابه‌التفاوت افزایش قیمت برنج

با کالابرگ پرداخت می‌شود

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی درباره افزایش قیمت برنج یادآور شد: اصلاح ساختار در قیمت برنج اتفاق افتاد و در انتقال یارانه از ابتدای زنجیره که به واردکنندگان پرداخت می‌شد، اصلاح ساختار صورت گرفت تا یارانه در انتهای زنجیره به مصرف‌کننده پرداخت شود و بنابراین ارز ترجیحی آن از ابتدای آذرماه حذف شد. وی ادامه داد: طبیعی است قیمت در بازار معاملات افزایش پیدا کند اما قرار است - و برای سه دهک هم انجام شده - تا طبق گفته وزیر کار مابه‌التفاوت افزایش قیمت برنج پرداخت شود. در روزهای آتی برای دهک‌های دیگر نیز مابه‌التفاوت حذف نرخ ترجیحی در قالب کالابرگ پرداخت خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش قیمت روزانه فرآورده‌های لبنی، تصریح کرد: این افزایش قیمت متاثر از چند موضوع است؛ وقتی شاخص‌های قیمت در حوزه اقتصاد کلان افزایش می‌یابد، به‌طور طبیعی همه بخش‌های تولیدی از آن متأثر می‌شوند. کالاهای اساسی نیاز روزانه و مصرفی مردم است و بلافاصله خودش را نشان می‌دهد. کالاهای اساسی و نهاده را در حوزه لبنیات تامین می‌کنیم که اثرش در قیمت تمام‌شده واحدهای تولیدی کمتر از ۲۰ درصد است و ۸۰ درصد هزینه‌ها با مابقی شاخص‌های اقتصادی کشور تنظیم می‌شود.

محدودیت آزمون جذب ۵۰۰ مدیر جوان برداشته شد

علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی از حذف محدودیت آزمون جذب ۵۰۰ مدیر جوان خبر داد و اعلام کرد: تغییراتی در فرآیند جذب ۵۰۰ مدیر جوان اعمال شده است. پیش از این شرط برخورداری از چهار سال سابقه تجربی برای شرکت در این طرح وجود داشت، اما با توجه به نظرات دریافت شده این شرط حذف شد.

به گزارش ایسنا، وی توضیح داد: از این پس افرادی که سابقه کاری ندارند نیز می‌توانند در آزمون شرکت کنند و در رقابت حضور داشته باشند.