ایران شریکی مطمئن و تکیهگاهی استوار برای شمال ارس است
وزیر امور خارجه در یادداشتی در خبرگزاری آپا ایران را شریکی مطمئن و تکیهگاهی استوار برای برادران در شمال ارس خواند و نوشت: در شرایطی که منطقه غرب آسیا با بازگشت سیاستهای تنشزا و یکجانبهگرایی دولت ترامپ و ماجراجوییهای خطرناک رژیم صهیونیستی دست و پنج نرم میکند، هوشیاری ایران و جمهوری آذربایجان برای حفظ منافع متقابل در گرو داشتن روابطی باثبات، بدون تنش و قابل پیشبینی، حیاتی است.
سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه که در این هفته در پاسخ به دعوت جیحون بایراموف همتای آذربایجانی خود سفری دو روزه به باکو داشت، در خبرگزاری آپا جمهوری آذربایجان یادداشت را به رشته تحریر درآورد.
در این یادداشت آمده است: روابط بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، فراتر از صرف همسایگی جغرافیایی، تجلیبخش روایتی عمیق از یک خویشاوندی تاریخی، فرهنگی و تمدنی است که ریشه در پیوندهای دیرینه و ناگسستنی مردمان دو سوی رود ارس دارد. این پیوندهای عمیق چنان در تار و پود جوامع ما تنیده شدهاند که تصور تاریخ، ادبیات، هنر، مذهب و هویت یکی بدون دیگری، امری دشوار است. در این روایت، مرزهای سیاسی ترسیم شده، تنها خطوطی روی نقشه هستند، اما دلها و میراث مشترک برای قرنها با نوایی یگانه تپیدهاند.
وی میافزاید: نگاهی به تاریخ معاصر نشان میدهد که جمهوری اسلامی ایران در تمامی لحظات سرنوشتساز، شریکی مطمئن و تکیهگاهی استوار برای برادران خود در شمال ارس بوده است. زمانی که نسیم استقلال وزیدن گرفت، ایران در صف نخست کشورهایی بود که استقلال جمهوری آذربایجان را به رسمیت شناخت و با ارتقای فوری سرکنسولگری خود به سفارت، پیامی روشن از حمایت همهجانبه را به جهان مخابره کرد. این حمایت در سالهای ابتدائی تثبیت حاکمیت ملی جمهوری آذربایجان، با کمکهای شایان توجه ادامه یافت و در دوران طولانی مناقشه قرهباغ نیز، سیاست اصولی تهران همواره بر لزوم احترام به تمامیت ارضی و بازگشت اراضی اشغالی استوار بود.
رئیس دستگاه دیپلماسی میافزاید: در حوزه اتصالات و ژئوپلیتیک، نقش ایران به عنوان یک شریک مطمئن و حیاتی غیرقابل انکار است. ایران در طول ۳۴ سال گذشته، بر اساس وظیفه همسایگی و انسانی، دسترسی جمهوری خودمختار نخجوان به دیگر مناطق جمهوری آذربایجان را از طریق خاک خود فراهم کرده است. در تمام این سالها، حتی در اوج فشارهای خارجی یا نوسانات سیاسی، ایران اجازه نداد که ارتباط بین نخجوان و بدنه اصلی آذربایجان قطع شود.
عراقچی مینویسد: امروز نیز برای تسهیل این امر و ارتقای کیفیت دسترسی، «طرح راهگذر ارس» با جدیت در دستورکار قرار دارد. این طرح استراتژیک نه تنها یک مسیر ترانزیتی، بلکه نمادی از اراده دو کشور برای تنوعبخشی به مسیرهای مواصلاتی است. هماکنون چهار گذرگاه مرزی دیگر بین دو کشور به صورت ۲۴ساعته فعالیت دارند که شریانهای حیاتی تجارت و تردد مسافرین هستند. اما خبر مسرتبخش این است که به زودی با اتمام ساخت و بهرهبرداری از پل «کلاله-آغبند»، گذرگاه پنجم بین دو کشور فعالیت خود را آغاز میکند. این گذرگاه جدید، ظرفیتهای تازهای برای همکاریهای اقتصادی ایجاد خواهد کرد و پازل اتصال منطقهای را تکمیل میکند.
در این یادداشت آمده است: روابط ایران و جمهوری آذبایجان روابطی چندوجهی است و یکی از مهمترین وجوه آن، همکاری در حوزه انرژی و منابع آبی است. رودخانه ارس که زمانی در ادبیات دو کشور نماد جدایی بود، امروز به نماد پیوند و همکاری تبدیل شده است. طرحهای مشترک مرزی متعددی از جمله سدها و نیروگاههای در جریان است. ساخت و بهرهبرداری از نیروگاههای آبی متعددی در دستور کار دو کشور بوده که برخی از آنها فعال شده و کارهای تکمیلی برخی نیز با سرعت در حال انجام است. علاوهبر این، اتصال شبکههای برق و خطوط گاز بین دو کشور، امنیت انرژی منطقه را تضمین میکند. ما در حال برنامهریزی برای مبادله برق و اتصال شبکههای برق به صورت سهجانبه با مشارکت روسیه هستیم که این امر قفقاز را به یک هاب انرژی بدل خواهد کرد.
وی میافزاید: در حوزه گاز نیز، توافقات سوآپ گاز به نخجوان در حال اجراست که نشاندهنده عمق اعتماد متقابل است.
وزیر امور خارجه میافزاید: در سفر به کشور دوست، برادر و همسایه، جمهوری آذربایجان، مفتخرم که حامل پیام صلح، دوستی و اراده قاطع دولت و ملت ایران برای گشودن فصلی نوین و درخشان در روابط دوجانبه باشم. این سفر، که در پاسخ به دعوت گرم وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان انجام میپذیرد، نه یک مأموریت دیپلماتیک معمول، بلکه تجدید عهدی برای تحکیم خویشاوندی تاریخی بین دو ملت است. ما به باکو میرویم تا بر این تأکید کنیم که فضای جدید منطقهای، زمینهای مساعد برای تقویت همگرایی و گسترش هدفمند همکاریهای اقتصادی در حوزههای ترانزیت، انرژی، تجارت، سرمایهگذاری و ارتباطات انسانی فراهم آورده است.
وی در پایان در این یادداشت مینویسد: هدف غایی از این توسعه در تعاملات، چیزی جز ساختن آیندهای پر رونق برای هر دو ملت نیست. امروز، اراده ایران و آذربایجان بر ساختن آیندهای مشترک، روشن و پایدار استوار است، آیندهای که در آن مرزها دروازههای دوستیاند و رودخانهها ترانههای همکاری میسرایند.
ولید الخریجی قائممقام وزارت امور خارجه عربستان سعودی و میاو دهیو معاون وزیر امور خارجه چین روز سهشنبه ۱۸ آذرماه و در پایان سومین نشست سهجانبه ایران، چین و عربستان، با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفتوگو کردند.
وزیر امور خارجه در این دیدار با قدردانی از رویکرد سازنده چین در موضوعات منطقهای غرب آسیا، بر تعهد ایران برای تحکیم روابط با کشورهای همسایه از جمله عربستان سعودی بر اساس سیاست حسن همسایگی تأکید و در این راستا به روند رو به رشد روابط بین ایران-عربستان در زمینههای مختلف مورد علاقه طرفین و رایزنیهای دو کشور بهویژه در سطح وزرای امور خارجه اشاره کرد.
عراقچی همچنین نقش چین در تقویت صلح و ثبات بینالمللی و کمک به صیانت از چندجانبهگرایی و حاکمیت قانون و نیز تحکیم همکاریها بین جهان در حال توسعه را بسیار مهم توصیف و تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران و چین مصمم به استفاده از همه ظرفیتهای موجود برای گسترش روابط دوجانبه
هستند.
وزیر امور خارجه حفظ ثبات و امنیت پایدار در منطقه را مستلزم همکاری همه کشورهای منطقه دانست و تصریح کرد که ایران به دنبال منطقهای قوی و باثبات به دور از مداخلات مخرب برخی قدرتهای فرامنطقهای است.
رؤسای هیئتهای نمایندگی چین و عربستان با قدردانی از حسن میزبانی جمهوری اسلامی ایران از سومین نشست سهجانبه، بر اراده کشورهای متبوع خود برای گسترش روابط با ایران در همه زمینهها تاکید
کردند.