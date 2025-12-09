آتش جنگ در «سویدا» دوباره شعله ور شد؛ درگیری خونین بین رژیم جولانی و دروزیها
در شرایطی که فرماندهی «گارد ملیِ» دروزیها در استان السویداء، در جنوب سوریه، اعلام کرد که در معرض حملاتی از سوی گروههای وابسته به رژیم جولانی قرار گرفته است، منابعی اعلام کردند که «بنیامین نتانیاهو» از امضای توافق امنیتی مکتوب بین سوریه و رژیم اشغالگر سر باز زده است.
سوریه پس از بشار اسد، حتی یک روز آرام نداشته است. منطقه سویداء کانون تنشهای قومی و مذهبی شده و تقریباً همهروزه شاهد کشمکشهای پیچیدهای میان دروزیهای محافظهکار و گروههای سلفیِ سنی مانند النصره و بعدها حیات تحریرالشام (HTS) است؛ گروهی که تحت رهبری «ابومحمد جولانی» از شاخههای القاعده جدا شد و با ایدئولوژی تکفیریاش، و با طرح و نقشه ترکیه، آمریکا، رژیم صهیونیستی و صدالبته انگلیس کنترل سوریه را به دست آورد. این در حالی است که دروزیها اغلب در موقعیتی بیطرف یا همسو با دولت مرکزیِ پیشین باقی ماندند تا از هویت فرهنگی و مذهبی خود در برابر افراطگرایی دفاع کنند. همزمان، مرزهای جنوبی سوریه با رژیم صهیونیستی که از جنگ ششروزه ۱۹۶۷ و اشغال بلندیهای جولان توسط صهیونیستها رنگ تنش به خود گرفت، لایهای ژئوپلیتیک به این آشفتگی افزود، جایی که توافق جداسازی نیروهای ۱۹۷۴ پس از جنگ «یوم کیپور»، خطوطی موقت ترسیم کرد اما هرگز به صلح پایدار نرسید، و مذاکرات متعدد در دهههای ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ برای بازگشت جولان به سوریه، تحت میانجیگری آمریکا، همواره در بنبست ایدئولوژیک و امنیتی گیر ماند، و این منطقه را به نمادی از کشمکشهای منطقه تبدیل کرد که در آن، منافع قومی با بازیهای بزرگ قدرتهای منطقهای گره خورده است.
تنش خونین در سویداء
فرماندهی نیروهای «گارد ملی» دروزیها در استان السویداء، شامگاه دوشنبه، در بیانیهای اعلام کرد که ایستهای امنیتی آن در محور غربی شهر در معرض حملاتی از سوی گروههای وابسته به وزارت دفاع دولت موقت سوریه قرار گرفت. به گزارش «المیادین»، در این بیانیه آمده است که این حملات شامل استفاده از خمپارهها و پهپادها برای برهم زدن ثبات و ایجاد تنش در پایگاههای نظامی بود. نیروهای گارد ملی با این حملات مقابله کرده و توانستند کنترل میدان را در دست بگیرند. فرماندهی گارد ملی دروزی اعلام کرد تمام محورها تحت کنترل کامل هستند و نیروهایشان نیز در آمادگی کامل و قادر به مقابله با هرگونه تهدیدی هستند. گفتنی است که استان السویداء در جنوب سوریه چندی پیش نیز شاهد درگیریهایی بین افراد مسلح دروزی و نیروهای عشایر بادیهنشین مورد حمایت دولت موقت (رژیم الجولانی) بود که منجر به کشتهشدن ۲۰۲۶ نفر شد که بسیار کاملاً غیرنظامی بودند.
نتانیاهو از امضای توافق سر باز زد
همزمان، منابع آگاه تصریح کردند که توافق امنیتی مکتوب بین سوریه و رژیم آپارتاید اسرائیل با میانجیگری آمریکا قرار بود در ماه سپتامبر (ماه جاری میلادی) به امضا برسد، اما «بنیامین نتانیاهو»، نخستوزیر رژیم، از امضای آن خودداری کرد. این منابع به روزنامه «الشرقالأوسط» گفتهاند، در حالی که دولت شورشیانِ تروریستِ حاکم بر دمشق به دنبال توافق امنیتی با رژیم اسرائیل است که به موجب آن اسرائیل از اراضی که پس از کنار رفتن نظام سوریه اشغال کرده، عقبنشینی کند، شورشیان دمشق به «نقش فعال» آمریکا در این زمینه چشم دوختهاند. دمشق معتقد است واشنگتن میتواند اسرائیل را برای امضای این توافق متقاعد کند، اما نتانیاهو تاکنون از انجام این کار سر باز زده است. این منابع اظهار کردند که میانجیگری آمریکا بین شورشیان حاکم بر دمشق و رژیم صهیونیستی، دوطرف را قادر ساخت تا به یک توافق امنیتی مکتوب دست یابند که قرار بود در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر گذشته به امضا برسد، اما نتانیاهو از امضای آن خودداری کرد. آنطور که «فارس» نوشته است، این منابع وضعیت در جنوب سوریه را «بهشدت نگرانکننده»، توصیف و تصریح کردند که دمشق به نقش آمریکا در بازگرداندن اوضاع به حالت قبل چشم دوخته است، زیرا از نظر آنها؛ دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا کسی است که میتواند بر اسرائیل برای پایان دادن به تشدید تنشها در جنوب سوریه تأثیر بگذارد.
رژیم آپارتاید اسرائیل تحت رهبری نتانیاهو، با رد امضای توافق امنیتی مکتوب با سوریه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، بار دیگر بر سیاستهای اشغالگرانه خود در جنوب سوریه اصرار ورزیده است و این اقدام میتواند بیثباتی منطقه را تشدید کند. رژیم تروریستی الجولانی در دمشق نیز، که با سابقهای از خشونت و افراطگرایی به قدرت رسیده، در تلاشی ریاکارانه برای کسب مشروعیت بینالمللی، به میانجیگری آمریکا چشم دوخته تا با دشمن دیرینهاش معامله کند، غافل از اینکه این وابستگی به واشنگتن و تلآویو، حاکمیت سوریه را بیش از پیش به بازیچهای در دست قدرتهای خارجی تبدیل میکند و مردم سوریه را در چرخهای بیپایان از ناامنی و استثمار گرفتار میسازد. تروریستهای دیروز به دیپلماتهای امروز تبدیل شدهاند و اشغالگران همچنان بر طبل جنگ میکوبند، تا عمق بحران اخلاقیِ منطقه را به تصویر بکشند.
البته تنها رژیم اسرائیل نیست که خاک سوریه را متعلق به خود فرض میکند! «هاکان فیدان»، وزیر امورخارجه ترکیه، در دوحه قطر و در مصاحبه با خبرگزاری «رویترز» اعلام کرده بود: «اگر شبهنظامیان کُرد قسد و یپگ تا پایان سال جاری میلادی، براساس توافق ۹ مارس در ارتش سوریه ادغام نشوند، دمشق به آنها حمله خواهد کرد و آنکارا نیز حمایتهای نظامی و اطلاعاتی لازم را به دولت سوریه ارائه خواهد داد.» یعنی عملاً رژیم الجولانی را استاندار خود فرض کردهاند که با دستور آنان عمل میکند. روزنامه ترکیه «گازته» از جراید نزدیک به حزب حاکم ترکیه اعلام کرده است که مقامات دفاعی و امنیتی ترکیه و سوریه، هماهنگی لازم را برای مهار نیروهای قسد انجام دادهاند. در پایان هم باید گفت که همه این اخبار تلخ یعنی سوریه همچنان در آشفتگی به سر میبرد!