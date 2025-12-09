اظهارات مهم استاندار «شبوه» از تحرکات خطرناک در شرق یمن

سرویس خارجی-

استاندار «شبوه» یمن اعلام کرد که تحرکات اخیر در شرق و جنوب یمن، به‌ ویژه پیشروی نیروهای وابسته به امارات، بخشی از طرحی گسترده برای بازطراحی مناطق مذکور براساس منافع واشنگتن و تل‌آویو است.

جنوب یمن و شرق، به ویژه حضرموت و المهره، در ماه‌های اخیر به میدان نبردی پنهان برای سلطه نفتی و ژئوپلیتیکی تبدیل شده است. نیروهای جدایی‌طلب شورای انتقالی جنوب (STC) با حمایت بی‌رحمانه امارات، در عملیاتی به نام «آینده امیدوارکننده»، در عرض ۴۸ساعت کنترل سیئون، میدان‌های نفتی پتروماسیلا، فرودگاه بین‌المللی و کاخ ریاست‌جمهوری حضرموت را به تصرف درآورده و به مرزهای عمان در المهره هجوم برده‌اند.جایی که نیروهای محلی بدون درگیری با پرچم‌های جنوب یمن بر فراز ساختمان‌های دولتی برافراشته شده و بنادر مهمی مانند نشطون را به زانو درآورده‌اند. این هجوم خونین، که با عقب‌نشینی ناگهانی نیروهای مزدورِ سعودی، مانند اتحاد قبایل حضرموت و لشکر ۲۳، همراه بوده، ۸۰درصد ذخایر نفتی یمن را به دست ابوظبی می‌سپارد. امارات، با تزریق تسلیحات و آموزش به شبه‌نظامیان STC، جنوب را به تکه‌تکه‌ای برای منافع اقتصادی خود بدل کرده، در حالی که رژیم سعودی، با اعزام هیئتی به رهبری ژنرال «محمد عبید القحطانی» و استقرار‌ تانک‌ها و نیروهای «درع الوطن» در مرزها، به جای مهار بحران، آتش آن را شعله‌ورتر می‌کند و یمن را به عنوان سپر امنیتی خود قربانی می‌کند. «رشاد العلیمی، رئیس شورای رهبری ریاست‌جمهوری، این «واقعیت موازی» را محکوم کرده و خواستار عقب‌نشینی فوری شده، اما بیگانگان خلیجی، با نادیده گرفتن آتش‌بس سازمان ملل ۲۰۲۲، تنها به فکر تکه‌تکه کردن یمن برای کنترل خطوط قاچاق و مرزهای استراتژیک‌اند. اما تمام اینها گویا تنها ظاهر ماجراست! این‌که در پس پرده چه در جریان است، در سطور آتی خواهد آمد.

خطرناک‌ترین طرح آمریکا و اسرائیل در جهان عرب

به گزارش «ایسنا» به نقل از شبکه «المسیره»، «عوض العولقی»، استاندار شبوه در جنوب یمن، در اظهاراتی جامع تأکید کرد که رخدادهای تازه و تحولات سریع در استان‌های المهره و حضرموت و به‌ویژه پیشروی گسترده نیروهای موسوم به «شورای انتقالی جنوب یمن» که مستقیماً از سوی امارات حمایت می‌شوند، در وادی حضرموت و بخش‌هایی از استان المهره، صرفاً نشانه‌ای آشکار از پروژه بزرگ‌تر بازچینی جغرافیایی و سیاسی جنوب یمن بر مبنای منافع استراتژیک آمریکا و رژیم آپارتاید اسرائیل است و هیچ ارتباط واقعی با اهداف ابزاری و مقطعی ریاض و ابوظبی ندارد؛ او این تحرکات را مسیری حساب‌شده برای نفوذ مستقیم تل‌آویو از کانال امارات، ایجاد کریدور کنترل‌شده بر تمام جنوب کشور، منحرف ساختن تمرکز و انرژی صنعا از آماده‌سازی قاطع برای مرحله بعدی رویارویی مستقیم با رژیم صهیونیستی و متحدان منطقه‌ای و بین‌المللی‌اش، و همچنین تلاش سازمان‌یافته برای قرار دادن مستقیم بنادر استراتژیک جنوب، تأسیسات حیاتی و مناطق نفت‌خیز در اختیار اسرائیل به منظور تحمیل واقعیت جدید و پایدار متناسب با نیازهای مرحله آینده توصیف کرد. استاندار شبوه همچنین با انتقاد شدید از حزب اصلاح، اعلام کرد که این حزب هیچ نقش واقعی و صادقانه‌ای در حفظ یکپارچگی یمن نداشته و اکنون که دیر شده، به‌طور ریاکارانه درباره وحدت کشور ابراز نگرانی می‌کند، در حالی که سال‌ها از این دستاورد ملی پشتیبانی نکرده است. وی در ادامه افزود که کاهش چشمگیر دامنه نفوذ عربستان در حضرموت نیز دقیقاً در چارچوب هدایت و دیکته آمریکا و رژیم صهیونیستی صورت گرفته تا ساختار منافع در کل یمن مجدداً بازتنظیم شود و با فشار فزاینده‌تر بر صنعا، آن را وادار به پذیرش طرح‌های سیاسی دلخواه واشنگتن و تل‌آویو کنند، اما یمن با تکیه بر مقاومت تاریخی خود در برابر همه فشارهای خارجی، همچنان توانایی کامل دارد که میدان‌های رویارویی را براساس منافع و اراده ملی خود تعریف و مدیریت کند.

هشدار انصارالله

همچنین، دفتر سیاسی جنبش انصارالله، تحرکات اخیر در استان‌های جنوبی را توطئه‌ای سعودی- اماراتی- آمریکایی با هدف تحمیل پروژه تجزیه‌طلبی برای تجزیه یمن دانست. در تحولی که نشان‌دهنده عمق شکاف در ائتلاف سعودی- اماراتی در یمن است، ریاض به تخلیه پرسنل نظامی و غیرنظامی خود از عدن ادامه داد؛ پس از آن‌که نیروهای سعودی صبح زود با یک هواپیمای باری نظامی و تحت تدابیر امنیتی شدید از فرودگاه عدن خارج شدند، این شهر روز دوشنبه شاهد تحولی چشمگیر بود و رسانه‌های نزدیک به ائتلاف با استناد به منابع هوانوردی گزارش دادند که این هواپیما حامل سربازان سعودی مستقر در پایگاه‌های فرماندهی ائتلاف در داخل شهر بوده و این عزیمت کاملاً ناگهانی و بدون اعلام قبلی صورت گرفته است. همزمان، مقامات هواپیمایی کشوری همه شرکت‌های هواپیمایی را از تعلیق کامل مجوزها و لغو تمامی پروازها به و از عدن مطلع کردند که این امر منجر به فلج‌شدن کامل ترافیک هوائی و هجوم گسترده مسافران بدون هیچ توضیح رسمی شد؛ ناظران این اقدامات همزمان را ناشی از تشدید تنش‌ها میان ریاض و شورای انتقالی جنوب (STC) در روزهای اخیر، به‌ویژه پس از تحرکات شورای انتقالی در استان‌های شرقی می‌دانند که عربستان آن را چالشی مستقیم برای نفوذ خود و تلاشی برای تحمیل واقعیت جدید در منطقه تلقی می‌کند، و تحلیلگران نیز عقب‌نشینی ناگهانی نیروهای سعودی همراه با بستن حریم هوائی عدن را پیامی قاطع از سوی ریاض به نیروهای ائتلاف در داخل شهر می‌دانند که نشان می‌دهد هرگونه تغییر در موازنه کنترل بی‌پاسخ نخواهد ماند و پرونده‌های امنیتی و نظامی همچنان کاملاً در دست عربستان است.

از سوی دیگر، خانواده‌های سربازانی از استان‌های عمران، ذمار و ریمه که هفته گذشته توسط شورای انتقالی جنوب اسیر شده بودند، تأکید کردند که فرزندان‌شان اعدام شده‌اند و این خبر با محکومیت شدید «لقمان براس» استاندار حضرموتِ منصوب‌شده توسط دولت صنعا مواجه شد؛ وی در بیانیه‌ای طرف‌های بین‌المللی را به دست داشتن در پشت صحنه نبردهای جاری در حضرموت متهم کرد و تأکید نمود که تحرکات اخیر با هدف تحمیل توازن قدرت جدیدی است که به نفع طرف‌های بین‌المللی و منطقه‌ای قرار دارد که به دنبال کنترل مراکز استراتژیک و منابع حیاتی هستند. همزمان، «عبدالله النعمی» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله نیز تحرکات اخیر در استان‌های جنوبی را توطئه‌ای سعودی- اماراتی- آمریکایی با هدف تحمیل پروژه تجزیه‌طلبی و تجزیه یمن دانست و هشدار داد که عربستان و امارات با آتش در جنوب یمن بازی می‌کنند و پیامدهای آن‌چه در استان‌های جنوبی رخ می‌دهد به امارات خواهد رسید و خود امارات در آتشی که در جنوب یمن برافروخته است، خواهد سوخت.