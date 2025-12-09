لبنان گرفتار در بحرانهای پیچیده میشل عون دست به دامان همسایهها شد
رژیم آپارتاید اسرائیل همچنان جنوب لبنان را مورد تجاوز قرار میدهد، همزمان، فشارهای آمریکا بر ارتش لبنان برای مقابله با حزبالله افزایش یافته و تضمین ادامه کمکهای نظامی مشروط به اجرای این خطمشی شده است؛ در این شرایط مطبوعات لبنانی از تلاش
رئیسجمهور این کشور برای دیدار با ولیعهد عربستان و رئیس امارات در چارچوب طرحی دیپلماتیک برای جلوگیری از جنگ خبر میدهند.
نیروهای اشغالگر صبح دیروز نیز چندین خانه را در شهرک العدیسه و شهر خیام در شهرستان مرجعیون استان نبطیه، در بخش شرقی جنوب لبنان، تخریب کردند. این در حالی است که پیشتر هواپیماهای نظامی رژیم صهیونیستی سلسله حملات هوائی را به مناطق مختلف جنوب لبنان آغاز کردند و کوه صافی، وادی عزه و منطقه التفاح را هدف قرار دادند. به گزارش «ایسنا»، هواپیماهای رژیم اشغالگر چندین حمله به کوه صافی و مناطق مختلف اقلیم التفاح انجام دادند که با انفجارهای بلند و ستونهای دود از مکانهای مورد هدف همراه بود. هواپیماهای جنگی این رژیم همچنین به منطقه وادی عزه، واقع در بین مناطق نبطیه و صیدا، حمله و بدین ترتیب قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل را نقض کردند.
صبح دیروز (سهشنبه)، نیروهای اشغالگر اسرائیلی چندین خانه را نیز در شهرک العدیسه و شهر خیام، در بخش شرقی جنوب لبنان، در مرز با فلسطین اشغالی، منفجر و تخریب کردند. خبرنگار «المیادین» گزارش داد که نیروهای اشغالگر خانهای را در جاده اصلی در مرکز العدیسه، در شهرستان مرجعیون، منفجر کردند و خاطرنشان کرد که رد لاستیک خودروهای نیروهای اشغالگر هنوز در جاده خاکی که از شهرک مسگاو عام تا العدیسه امتداد دارد، قابل مشاهده است. این خبرنگار همچنین گزارش داد که نیروهای اشغالگر چندین خانه را در وادی العصافیر، در جنوب شهر خیام در شهرستان مرجعیون، منفجر کردند. «النشره» نیز گزارش داد: «ارتش اسرائیل عملیات پاکسازی با مسلسل را از تپه حمامص به سمت دشت مرجعیون انجام داد.» این حملات نشانهای خطرناک از قصد دشمن صهیونیستی برای تشدید درگیری و سوءاستفاده از سکوت بینالمللی و بیعملی رسمی در قبال تجاوزات مداومش علیه لبنان، سرزمین و مردم آن است.
فشارهای آمریکا
از طرف دیگر، در شرایطی که لبنان با ارتقای سطح نمایندگی خود از نظامی به دیپلماتیک در کمیته نظارت بر اجرای توافق آتشبس با رژیم صهیونیستی، نتوانست رفتار خصمانه تلآویو را تغییر دهد، فشارهای آمریکا بر ارتش لبنان برای مقابله با حزبالله افزایش یافته و تضمین ادامه کمکهای نظامی مشروط به اجرای این خطمشی شده است. روزنامه «الاخبار» لبنان در گزارشی نوشت که اقدام لبنان در ارتقای سطح نمایندگی خود از نظامی به دیپلماتیک در کمیته نظارت بر اجرای توافق آتشبس با اسرائیل، نتوانست مانع از ادامه تجاوزات این رژیم یا تغییر رفتار تلآویو شود. همه اطلاعات و گزارشهای دریافتی از سرزمینهای اشغالی، از طریق نمایندگان بینالمللی و واسطهها، تأکید میکند که تلآویو هیچ تمایلی به پایبندی به مفاد توافق، از جمله توقف تجاوزات، عقبنشینی نیروها یا آزادی اسرای لبنانی ندارد. با این وجود، شواهد نشان میدهند که تلآویو تحت فشار شدید آمریکا به درخواست موقت انتقال از تهدیدات نظامی به مسیر دیپلماتیک در لبنان تن داده است. این فشارها شامل ایجاد فضای محدود زمانی برای مذاکرات، بهرهگیری از مسیرهای سیاسی داخلی به منظور کاهش مسئولیت اسرائیل و افزایش فشار بر حزبالله و همچنین فعالیت لابی لبنانی در آمریکا برای تبلیغ تهدیدات جدی علیه حزبالله است. این لابی با ارائه گزارشهای اغراقآمیز از حمله بزرگ احتمالی رژیم صهیونیستی، تلاش میکند ارتش لبنان و دولت را تحت فشار قرار دهد.
تلاشهای عون
در واکنش یه این اتفاقات و فشارها، رئیسجمهور لبنان به تکاپو افتاده است. روزنامه الاخبار چاپ لبنان نوشته است مسئولان لبنانی به این نتیجه رسیدهاند که روند دیپلماتیکی که این کشور براساس دستورالعملهای آمریکا در آن گام نهاده، برای جلوگیری از هرگونه تنشی از سوی اسرائیل کافی نیست و این امر آنها را بر آن داشته برای جلوگیری از آغاز جنگ، رایزنیها با مسئولان کشورهای عربی و طرفهای بینالمللی را افزایش دهند، سفر «ژوزف عون»، رئیسجمهور لبنان، به عمان نیز در همین چارچوب به عنوان میانجی میان آمریکا، ایران و کشورهای حوزه خلیجفارس که میتواند نقشی در پرونده لبنان ایفا کند، انجام شد. الاخبار در ادامه براساس برخی اطلاعات نوشت، عون به دنبال تعیین زمانی جهت دیدار با «محمد بنسلمان»، ولیعهد عربستان و «محمد بنزاید»، رئیس امارات، است. خبر دیگر نیز آنکه رئیسجمهور لبنان در دیدار با «ژان ایو لودریان»، فرستاده رئیسجمهور فرانسه، در بیروت اتهامات آمریکا درباره متهمکردن ارتش لبنان به کوتاهی در انجام وظایف خود در جنوب رود لیتانی را رد و تأکید کرد: «این ادعاها صحت ندارد.»