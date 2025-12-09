فارسی | العربي | English
سرویس کیهان » اخبار
معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه خبر داد

صدور کیفرخواست پرونده ترور سردار سلیمانی در مرجع قضائی عراق

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه گفت: کیفرخواست پرونده ترور شهید قاسم سلیمانی در مرجع قضائی عراق صادر شد.
ناصر سراج، معاون بین‌الملل قوه قضائیه در گفت‌وگو با تسنیم درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده ترور شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس گفت: پرونده ترور شهید حاج قاسم سلیمانی در دستگاه قضائی ایران و عراق در جریان رسیدگی است.
وی ادامه داد: مرجع قضائی عراق کیفرخواست مربوط به این پرونده را صادر کرده است.

