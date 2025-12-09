جدیدترین شماره کیهان فرهنگی منتشر شد

تازه‌ترین شماره کیهان فرهنگی به همراه گفت‌و‌گوهای اختصاصی در‌باره کمالِ روحی در «مدرسۀ خانواده» تمدن غرب؛ منهای خدا و اخلاق، راز جمع‌آوری کتاب «تنبیه‌الامه»، اعتبار فرانسلی قانون اساسی؛ استمرار اراده ملی و نیز موضوعات متنوع دیگر، چاپ و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفت.

«اقتدار ملی؛ مصونیت کشور» عنوان طلیعه این شماره کیهان فرهنگی است که مدیر مسئول با اشاره به اقتدار ملی گفته است: اعمال اقتدار حکومتی لازمه تحقق ارزش‌ها و آرمان‌های همه نظام‌های سیاسی از جمله نظام الهی جمهوری اسلامی است و تلاش درخور و اقدام مناسب به منظور صیانت از نظام، در عرصه‌های مختلف توقعی واقع‌بینانه و برخاسته از تجارب، خاطرات تلخ و شیرین و ذهنیت و حافظه تاریخی ملت است؛ لذا کوتاهی در این زمینه و میدان را از عناصر انقلابی به‌ویژه جوانان مؤمن و فداکار و عوامل اقتدار نظام خالی کردن به هیچ‌وجه قابل توجیه نیست.

اقتدار اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نظام باید همچون اقتدار نظامی- دفاعی کشور در جنگ‌های تحمیلی ۸ ساله و ۱۲ روزه آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب و تجاوزگر مانع و بازدارنده دشمن باشد و دندان طمع آن را بکند و از انجام هرگونه تحرکی علیه ارکان اقتدار ملی و نظام سیاسی مأیوسش نماید.

دکتر اصلانی در ادامه افزوده است: نهادها و مقامات کشور در بُعد اقتصادی باید به گونه‌ای عمل کنند که مانع ورود موریانه‌وار عده‌ای زالو‌صفت زیاده‌خوار، به کالبد نظام سیاسی کشور شوند که با تکیه بر زد و بندهای خلاف شرع و مغایر با اصل بسیار مهم قانون اساسی(اصل 49) و ضوابط حاکم بر اقتصاد اسلامی موضوع (اصل ۴۳)، بیت‌المال را بیت‌الحال و خزانه ملت را در نبود نظارت قاطع و به‌هنگام و مستمر تاراج کنند، و با خلق پول و افزایش نرخ ارز به گونه دلخواه در عرصه اقتصاد با گربه رقصانی، به ریش ملت و دولت بخندند.

اسلام، قانون اساسی و ولایت فقیه عادل هیچ یک اجازه چنین پلشتی‌های مشمئز‌کننده و بعضاً خانمان برانداز را نمی‌دهد.

وی در پایان تأکید می‌کند: نباید عده‌ای کم‌شمار به پشتوانه پول‌های کثیف خارجی یا غارت شده از بیت‌المال توسط زیاده‌خواران زالو‌صفت، عرصه را در برابر خود بی‌مانع ببینند؛ به‌گونه‌ای که جرأت ابراز وجود، هنجارشکنی و عقده‌گشایی بیابند. انقلاب و نظام اسلامی ثمره خون‌ مطهر صدها هزار شهید گلگون‌کفن و فداکاری و ایثار میلیون‌ها ایثارگر جان بر‌کف است. ملت هزینه‌های هنگفتی برای برپایی چنین انقلاب و نظامی پرداخته است و همچنان با حضورش در میدان باز هم دارد می‌پردازد. قدر چنین ملتی و قدر چنین انقلابی را باید شناخت و با رویکردی فعال (نه منفعلانه) مانع جسارت و تجری دشمنان شد و آن‌ها را از تحریف و منحرف کردن انقلاب و سیرت‌زدایی از آن مأیوس کرد.

کمالِ روحی در «مدرسۀ خانواده» عنوان نخستین گفت‌وگوی اختصاصی با دکتر غلامعلی افروز است که در بخشی از آن گفته است: خودباوری مقدمه‌اش خودشناسی است. ما باید تلاش کنیم در خانه و مدرسه کاری کنیم که بچه‌ها بدانند چه کسی هستند و چه ظرفیت و توانمندی‌هایی دارند. کاری کنیم بچه‌ها با خودشان رقیب باشند و با همکلاسی‌هایشان رفیق؛ رفاقت با دوستان، رقابت با خویش. خودشان را بشناسند؛ خیلی مهم است. آدم‌های تلاش‌مدار در دنیا قیمت دارند، نه نتیجه‌گرا. پدر مادرهایی که دنبال نمره 20 بچه‌هایشان هستند هم بچه را مضطرب می‌کنند، هم خودشان دچار کمال‌زدگی می‌شوند. کمال‌زدگی یعنی در یک اختلال اضطرابی‌اند.

«تمدن غرب؛ منهای خدا و اخلاق» عنوان گفت‌وگوی بعدی با دکتر فیروز اصلانی است که با اشاره به انحطاط فرهنگ غرب تأکید کرده است: تمدّن غرب به فکر روح انسان و تکامل معنوی بشر نیست، زیرا انسانی که در این تمدّن مورد توجه است، انسان مادی است. به همین دلیل، تمام تلاش‌ها و حرکت‌های این تمدّن حول جسم و مادیت انسان می‌چرخد و بُعد معنوی در آن جایی ندارد. از این‌رو، حرکت آن قسری، خلاف فطرت و طبیعت بشر است و بی‌تردید به انحطاط منتهی می‌شود. چنان‌که تاکنون نیز نشانه‌های فراوانی از این افول را دیده‌ایم.

«راز جمع‌آوری کتاب «تنبیه‌الامه» انحراف مسیر مشروطه بود» عنوان گفت‌وگوی بعدی با حجت‌الاسلام والمسلمین رضا مختاری است که در بخشی از آن آمده است: این تعبیری که برخی گفته‌اند جمهوری اسلامی از شیخ فضل‌الله رفته به سمت مرحوم نائینی و این که الان یاد ایشان افتاده‌اند! صحیح نیست. رهبر انقلاب سال‌ها پیش به دفتر تبلیغات دستور دادند که برای بزرگان شیعه همایش بگیرید و مجموعه‌ آثارشان را چاپ کنید.

«اعتبار فرانسلی قانون اساسی؛ استمرار اراده ملی» عنوان گفت‌وگو با دکتر مریم ضیایی نجف‌آبادی است که در بخشی از آن این‌گونه گفته است: «دوام یا زوال اعتبار قانون اساسی وابسته به دوام یا زوال نظام سیاسی است؛ زیرا قانون اساسی مولود اراده سیاسی-حقوقی ملت در قالب یک نظام مشروع است. از این منظر، تغییر نسل‌ها به خودی خود موجب زوال قانون اساسی نمی‌شود، مگر آن که اراده ملی نسبت به اصل نظام و مبانی مشروعیت تغییر یابد.»

همچنین در این شماره می‌خوانیم: «امام خامنه‌ای: راه علاج مشکلات کشور«قوی شدن» است. رهنمودهای امام خامنه‌ای/ «جان‌ها فدای اسلام» گفتاری از حضرت آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی (ره)/ «نقد غرب باید از موضع استقلال انجام شود»/ سخنرانی دکتر موسی نجفی / ملت گوهر هویت ایرانی- اسلامی را به رخ جهان کشاند» سخنرانی دکتر علی لاریجانی/ «سلوک علمی علامه حسن‌زاده ‌آملی بر پایه قرآن و سنت استوار بود» گفتاری از آیت‌الله محمدجواد فاضل‌لنکرانی/ «مقابله هوشمندانه با جنگ نرم در پرتو تقویت فقه رسانه» گفتاری از آیت‌الله عباس کعبی / «استقلال مالی ایران در پرتو حاکمیت ملی و مقابله با تحریم‌های دلاری» از حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی محمودنیا/ «علوم انسانی؛ مسئله‌گشا یا مسئله‌زا» به قلم دکتر ابوالقاسم فاتحی/ «این جنگِ آمریکاست» از سردار محمدرضا نقدی/ نظارت مستمر؛ «تراز» هر «ناترازی» نوشته قاسم غلامرضایی/ «بررسی کتاب یوسرائیل و صهیوناکراسی» نوشته رمضانعلی ابراهیم‌زاده‌گرجی/ «آتش به درب خانه خدا! چرا؟» از طیبه محمدی مسجدلو و...