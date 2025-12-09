بازگشت استقلال به دوچرخهسواری پس از 80 سال
سرپرست باشگاه استقلال با حضور در فدراسیون دوچرخهسواری از آغاز فعالیت باشگاه استقلال در این رشته خبر داد.
علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال دیروز سهشنبه با رسول اسدی، رئیس فدراسیون دوچرخهسواری، دیدار و درخصوص بازگشت استقلال به این رشته گفتوگو کردند.در این جلسه اسدی ضمن تقدیر از تلاشهای مدیرعامل استقلال برای زنده کردن هرچه بیشتر روح ورزش در رشتههای مختلف، از تشکیل مجدد تیم دوچرخهسواری استقلال در لیگ برتر ایران، استقبال کرد. در ادامه تاجرنیا نیز پس از انجام برخی برنامهریزیها برای تیمداری در لیگ ملی، پیشنهادهایی برای برگزاری تور دوچرخهسواری استقلال خلیجفارس در سه ماهه پایانی سال ارائه کرد که این مسئله نیز مورد استقبال فدراسیون قرار گرفت. جالب اینکه استقلال ابتدا، در سال 1324 با نام باشگاه دوچرخهسواران فعالیت ورزشی خود را آغاز کرد و پس از 4 سال، با راهاندازی تیم فوتبال خود، نام این باشگاه تغییر کرد.