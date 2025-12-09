سرویس ورزشی-

بنا بر گفته رئیس فدراسیون موضوع عدم صدور ویزا برای کاروان ایران، احتمالا به تیم ملی هم تسری خواهد یافت.

تیم ملی ایران در جام جهانی با بلژیک، مصر و نیوزیلند همگروه شده و مدیران فدراسیون حالا با جدیت بیشتری در حال رایزنی برای برگزاری بازی تدارکاتی هستند. تیم ملی بعد از صعود به جام جهانی، در تورنمنت‌های کافا و العین بازی کرد و همچنین دو دیدار تدارکاتی با روسیه و ‌تانزانیا انجام داد. برای فیفادی فروردین و همچنین دیدارهای قبل از جام جهانی در خرداد، باید وضعیت گروه‌بندی مشخص می‌شد و حالا این اتفاق افتاده است.

روز دوشنبه نایب‌رئیس فدراسیون اعلام کرد که تیم‌هایی نظیر اسپانیا، اسکاتلند، ایسلند و فنلاند از بین کشورهای اروپایی مدنظر هستند و همچنین الجزایر و تونس نیز به عنوان گزینه آفریقایی به شمار می‌روند.اما حالا مهدی تاج خبر نزدیک به قطعی را اعلام کرده و می‌گوید که ایران در آستانه امضای تفاهمنامه با فدراسیون فوتبال پرتغال است تا با این تیم یک دیدار دوستانه را در مسیر آماده‌سازی برای جام جهانی انجام دهد. نکته مهم اینکه در شرایطی که هنوز این موضوع قطعی به نظر نمی‌رسید، او حالا با لحن نسبتا محکم و مطمئن این خبر را به اطلاع طرفداران فوتبال رسانده است. تاج همچنین زمان احتمالی این بازی را هم اعلام کرده و گفته که ایران و پرتغال برای بازی دوستانه در ششم خرداد که دومین بازی دوستانه این دو تیم در فیفادی ژوئن خواهد بود، توافقات را انجام داده‌اند. این در حالی است که پرتغال به عنوان یکی از بهترین تیم‌های دنیا می‌تواند حریف تدارکاتی بسیار مناسبی برای تیم ملی باشد و ایران را در راه آماده‌سازی برای دیدار با بلژیک و شاید حریفان بزرگ‌تر در مرحله حذفی یاری برساند.

رئیس فدراسیون فوتبال در این خصوص گفت: ما بعد از قرعه‌کشی باید کار جدی انجام می‌دادیم، یکی فیفادی فروردین و یکی فیفادی خرداد. هم با پرتغال صحبت کردیم و صحبتمان خیلی پیش رفته و به جاهایی هم رسیدیم که شاید در دو سه روز آینده قطعا باید یک تفاهمنامه امضا کنیم و این کار را قطعا خواهیم کرد.او همچنین ادامه داد: با پرتغال قصد داریم شش ژوئن بازی کنیم. ما دومین بازی پرتغال هستیم. با اسکاتلند (شبیه سازی نیوزلند) و ایسلند هم مذاکره کردیم و نامه زدیم، البته پیش نرفته است. در اروپایی‌ها اگر بشود در فروردین یک نامه به قطر زدیم چون اسپانیا به قطر خواهد آمد. اسپانیا با مصر یک بازی با قطر و مصر انجام خواهد داد و شاید یک بازی هم با ما انجام دهد.

تاج درباره احتمال تقابل با آرژانتین اظهار داشت: با این کشور صحبت نکردیم اما با شیخ حمد صحبت کردیم و یک تفاهمنامه هم داریم که اگر قطر به جام جهانی صعود کرد، ما بتوانیم بعضی اردو و بازی دوستانه را انجام بدهیم. به این ترتیب تیم ملی ایران احتمالا در فروردین ماه راهی قطر خواهد شد و شانس این را خواهد داشت که یک بازی دوستانه با اسپانیا یا آرژانتین انجام بدهد. البته تاج اعلام کرد این دو تیم نهائی نیستند و بازی با پرتغال تقریبا نهائی است.

ایران و مصر معترض شدند

همه این اتفاقات در شرایطی است که به نظر می‌رسد نگرانی دیگر مدیران فدراسیون فوتبال صادر نشدن روادید یا ویزا برای برخی بازیکنان تیم ملی است. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به روند درخواست ویزای کاروان تیم ملی برای قرعه‌کشی گفت: فیفا یک نامه نوشت که برویم امارات و دیدیم به تعدادی ویزا دادند و به تعدادی ندادند. سؤالاتی هم که در سفارت آمریکا در امارات شد، سؤالات ورزشی نبود و بیشتر مربوط به سربازی بود و بعضی ارگان‌های مورد احترام ما بود. فدراسیون اول تصمیم گرفت اگر به همه ویزا ندهند سفر انجام نشود و بعد جمع‌بندی فدراسیون با مشورت‌ها این شد که سه نفر را اعزام کند و ارزیابی ما هم از این حرکت فعلا مثبت است.

رئیس فدراسیون در پاسخ به این سؤال که آیا ایران نسبت به فیفا معترض شد؟ با اشاره به یک حکایت قدیمی اظهار داشت: به شدت ما اعتراض کردیم. چون احساس کردیم این‌جا آبستن حوادثی خواهد بود. به همین دلیل رفتار اولیه در امارات مثبت نبود. این موضوع ادامه خواهد داشت اما ما باید تلاشمان این باشد که در جام جهانی گزینه یک و دو و سه داشته باشیم و جایگزین داشته باشیم و اگر بازیکنی را گفتند نمی‌تواند بیاید، ما بتوانیم جایگزین داشته باشیم.

تاج در مورد مسئله موجود توضیح داد: ببینید کسانی که ممکن است سربازی جاهایی کرده باشند که مورد تایید آنها نیست، ممکن است اشکالاتی وجود داشته باشد. فیفا می‌توانست محکم‌تر جلوی آمریکا در بیاید. او درباره اینکه این مشکل ممکن است برای چند نفر باشد؟ گفت: ما تعدادی که داریم کم است و پیش‌بینی کردیم. ترجیح ما این است که دست از این کار بردارند و این اتفاق رخ ندهد و فیفا هم قول‌هایی داده است.

رئیس فدراسیون فوتبال همچنین درباره نامگذاری‌های صورت گرفته برای بازی ایران و مصر عنوان داشت: خود من ۱۵-۱۰ روز دیگر در جلسه کمیته مسابقات فیفا در قطر، بحث بازی سوم را مطرح خواهم کرد که هم ما نسبت به بحثی که مطرح شده (بحث درباره تبلیغ همجنس‌بازی) و هم مصر اعتراض کردیم‌. این کار غیرمعقول و غیرمنطقی برای حمایت از یک مجموعه خاص است و باید در این جلسه حتماً درباره این اتفاق و بحث ویزا صحبت کنیم.

بعید است اعتراض‌ها به جایی برسد

اظهارات اخیر مهدی تاج درباره احتمال عدم صدور ویزا برای برخی بازیکنان تیم ملی توسط دولت آمریکا، بار دیگر پرده از واقعیتی برداشت که سال‌‌هاست به آن اشاره می‌شود؛ کشوری که خود را «مهد آزادی» می‌نامد، در عمل به ابتدائی‌ترین اصول ورزش، یعنی بیطرفی و احترام به رقابت عادلانه، پایبند نیست. اینکه محل خدمت سربازی بازیکنان بتواند بهانه‌ای برای حذف آنان از حضور در بزرگ‌ترین رویداد فوتبال جهان باشد، اقدامی سیاسی و غیراخلاقی است که با روح ورزش همخوانی ندارد.

البته انتظار اینکه اعتراض‌ها به جایی برسد نیز ساده ‌لوحانه است زیرا فیفا تبدیل به سازمانی بی‌خاصیت شده و مدیرانش عملاً شیفته و ذوب در ترامپ و سیاست‌های کاخ سفید شده‌اند. بنابراین احتمالا در برابر این رفتار میزبان، یا سکوت خواهند کرد یا توجیه. واقعیت این است که اگر قرار باشد کشورهایی با چنین رویکردهای تبعیض‌آمیز و غیرورزشی میزبان جام جهانی شوند، دیگر نباید از رسوایی‌های پیاپی در فوتبال جهانی تعجب کرد.