تأکید بر خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی به جای واردات

بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی در نامهای سرگشاده به وزیر جهاد کشاورزی، بر خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی به جای واردات تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی با ارسال نامهای سرگشاده برای وزیر جهاد کشاورزی به مناسبت روز دانشجو مطالبهگریهای مهمی در حوزه کشاورزی انجام داد.
در بخشی از این نامه آمده است: تاریخ انقلاب اسلامی در سالهای آغازین خود، گواهی میدهد که امام خمینی(ره) با دوراندیشی عمیق، در کنار نهادهای انقلابی دیگر، فرمان تأسیس جهاد سازندگی را صادر فرمودند. این نهاد، با روحیه جهادی، مردمی و انقلابی، نه صرفاً یک وزارتخانه بوروکراتیک، بلکه تجسم آرمان انقلاب اسلامی برای استقلال، عدالت و خودکفایی در عرصه حیاتی کشاورزی بود.
آرمان انقلاب در این حوزه، از همان ابتدا، بر «تأمین نیازهای اساسی مردم بر اساس تولید داخلی» استوار بود. هدف این بود که وابستگی ذلیلانه به قدرتهای خارجی در لقمه نان و قوت مردم، قطع شود. ما امروز در مقابل شما ایستادهایم تا یادآوری کنیم که وزارت جهاد کشاورزی وارث این روحیه و امانتدار این آرمانهای مقدس است. کشاورزی ایران، بیش از آنکه یک بخش اقتصادی باشد، یک سنگر ملی است که پایداری آن، امنیت غذایی، استقلال سیاسی و معیشت مردم را تضمین میکند.
جناب وزیر، رویکرد وزارتخانه برای تأمین و زنجیره تأمین، نباید بر مبنای واردات و اتکا به بازارهای جهانی بنا شود؛ چرا که این مسیر، کشور را در برابر تغییرات اقلیمی و فشارهای سیاسی به شدت آسیبپذیر میکند. تنها راهحل، خودکفایی پایدار و مبتنی بر فناوری است.
پرسشهای اساسی از وزارت جهاد کشاورزی
بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی در نامه به وزیر جهاد کشاورزی افزوده است: ما معتقدیم که رویکرد فعلی در تأمین محصولات اساسی، هنوز از تفکر وارداتمحور فاصله نگرفته است. جناب وزیر، برنامه شما برای خودکفایی پایدار در گندم و سایر اقلام راهبردی غذایی چیست؟
بر اساس گزارشهای رسمی، نرخ ضایعات محصولات کشاورزی در ایران تا حدود 30 درصد برآورد میشود که این میزان، خود به اندازۀ غذای سالانه یک کشور کوچک است. برنامه عملیاتی و زمانبندیشده وزارتخانه برای کاهش این 30 درصد ضایعات در کل زنجیره (از مزرعه تا سفره) چیست؟
وابستگی به واردات دانههای روغنی و نهادههای دامی (ذرت و کنجاله)، یک پاشنه آشیل حیاتی است. در شرایط فعلی، بیش از 90 درصد از نیاز کشور به دانههای روغنی از طریق واردات تأمین میشود. این، نه تنها ارزبری شدید دارد بلکه امنیت غذایی را نیز به گروگان میگیرد. استراتژی شما برای توسعه کشتهای جایگزین مانند کلزا و کنجد برای کاهش این وابستگی چیست؟
هزینه تمامشده تولید به دلیل عدم کنترل قیمت نهادهها (کود، سم، بذر) به شدت افزایش یافته است. مهمترین راهکار شما برای کنترل قیمت نهادهها و کاهش هزینه تمامشده تولید چیست؟
دوباره واردکننده گندم شدیم!
گفتنی است، به گزارش ایسنا، براساس آمارهای منتشر شده گمرک در هفتماهه سالجاری یک میلیون و ۱۲۵ هزار و ۸۴۶ تن گندم معمولی به ارزش ۴۲۴ میلیون و ۳۰۸ هزار دلار وارد کشور شده است. واردات انجام شده از کشورهای امارات متحده عربی، روسیه و ترکیه بوده است.
این در حالی است که ایران در دوره کمتر از سه ساله دولت سیزدهم، با وجود خشکسالی و کمبارشی، دو سال پیاپی در تولید گندم خودکفا شد اما در دولت چهاردهم با غلبه تفکر صرفه اقتصادی به جای عقلانیت، کشت زعفران به گندم ترجیح داده میشود!