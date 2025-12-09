فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۱۸ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۴
برپایی نمایشگاه «نورآمد»؛ روایت تصویری نابودی رژیم صهیونیستی

نمایشگاه تازه‌ترین آثار عبدالحمید قدیریان با عنوان «نورآمد» در گالری حبیب‌الله صادقیِ حوزه هنری افتتاح شد. این مجموعه که با حضور جمعی از هنرمندان، مدیران فرهنگی و مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی گشایش یافت، حدود ۳۰ اثر رنگ‌روغن را دربر می‌گیرد که به‌گفته هنرمند، بازتاب چهار دهه پژوهش درباره نقش «نور خدا» در تحولات معاصر است.
قدیریان در سخنان خود این رویداد را «یک نقل روحانی» توصیف کرد و تأکید داشت که هدفش صرفاً نمایش آثار نبوده، بلکه ایجاد بستری برای تأمل درباره روایت قرآنی نابودی رژیم صهیونیستی و پیوند میان هنر، اندیشه و آینده‌نگری است. به گفته او، بسیاری از رخدادهای بزرگ از اربعین تا مقاومت غزه در بستر این نور الهی قابل فهم‌اند، اما اغلب از این حقیقت غفلت می‌شود.
این نمایشگاه تا ۱۵ دی ۱۴۰۴، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ تا ۱۸ در حوزه هنری، گالری حبیب‌الله صادقی واقع در خیابان سمیه پذیرای بازدیدکنندگان است.

