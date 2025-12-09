انتقاد مدیر مستند سوره از نابسامانی مستندسازی جنگ 12 روزه

مدیر مرکز مستند سوره از نابسامانی مستندسازی وقایع جنگ 12روزه انتقاد کرد و خواستار ایجاد سازوکار روشن و جدی برای فعالیت مستندسازان در شرایط بحران شد.

به گزارش خبرنگار کیهان، نشست خبری تشریح عملکرد و برنامه‌های مرکز مستند سوره با حضور محمدرضا امامقلی مدیر و سیدرضا منتظری مدیر روابط عمومی این مرکز، صبح دیروز سه‌شنبه ۱۸ آذر برگزار شد.

امامقلی در این نشست، حکمرانی تولید مستند در کشور را نیازمند «هم‌افزایی جدی» دانست و تصریح کرد: «با این دست‌فرمانی که سینمای مستند طی می‌کند، امکان تحول بسیار پایین است. ما باید قبل از تولید به فکر مخاطب باشیم و از وضعیت جشنواره‌زدگی خارج شویم.»

وی مهم‌ترین مأموریت مرکز مستند سوره در سال ۱۴۰۵ را توسعه مخاطب قبل از تولید اعلام کرد، به این معنی که هیچ مستندی بدون برنامه جدی برای نشر و دسترسی مخاطب تولید نخواهد شد.

مدیر مرکز مستند سوره با طرح موضوع «جنگ ۱۲ روزه» و نابسامانی در مستندسازی وقایع این جنگ گفت: در دفاع مقدس ۸ ساله، گروه‌های تلویزیونی خودجوش وارد جبهه‌ها می‌شدند، اما متأسفانه در جنگ ۱۲روزه، ما آرایش جنگی در حوزه مستندسازی نداشتیم. هیچ جلسه و اجماعی بین نهادهای متولی برگزار نشد تا مشخص شود چه کسی باید تنظیم‌گری کند، مجوزها صادر شود، حضور فیلمساز چگونه باشد و چه روایتی ثبت شود. این نابسامانی یک فرصت ثبت تاریخی مهم را از ما گرفت.

امامقلی همچنین خواستار ایجاد سازوکار روشن و فوری برای مستندسازی در شرایط بحرانی در آینده شد.

مدیر مرکز مستند سوره همچنین درباره تولیدات جدید این مرکز گفت: مرکز مستند سوره با وجود شرایط دشوار، پنج اثر درباره جنگ ۱۲ روزه تولید کرده که شامل مجموعه‌های «ستاره شد» و «بازداشتگاه»، مستند «پلز اراده سنگی» و یک مستند بلند درباره شهید طهرانچی با عنوان «شاخه‌ای روی آب» است. وی از مستندهای «آگیرا» با موضوع جست‌وجوی هویت یک فرد و «هویدا» با روایتی از دوره پهلوی هم به عنوان دیگر تولیدات جدید این مرکز یاد کرد.

وی درباره استقبال از آثار تولید شده مرکز مستند سوره هم توضیح داد: مستند «موتورسواران» با محوریت شهادت رئیس‌جمهور شهید ابراهیم رئیسی با بیش از ۱۲۰ اکران سیار در مساجد، پایگاه‌های بسیج و فرهنگسراها در سراسر کشور، بیش از ۱۵ هزار مخاطب مستقیم جذب کرده است. همچنین اکران آنلاین مستند «شگرد» در تلوبیون، ظرف سه هفته ۵۰ هزار مخاطب داشته است که عددی کم‌نظیر برای مستند محسوب می‌شود.

امامقلی همچنین از پیگیری اکران مستند در مدارس درجهت ذائقه‌سازی برای نوجوانان، گفت: قرار است مستند «شگرد» اولین اثر باشد. رضا منتظری مدیر ارتباطات و روابط عمومی مرکز مستند سوره هم در این نشست، تلاش درجهت عدالت و تهران‌زدایی از تولید و توجه به شهرستان‌ها و ارجحیت کیفیت بر کمیت را از دیگر سیاست‌های این مرکز دانست.