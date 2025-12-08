سردار نائینی: ماهیت فتنه 88 و جنگ 12روزه یکی بود ضرورت تهدیدشناسی در بزرگداشت 9 دی
رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت 9 دی گفت: ماهیت فتنه 88 و جنگ 12 روزه یکی است و هیچ تفاوتی بین آنها وجود ندارد، هرچند شکل رویداد متفاوت بود. همان جریان فتنه و غربگرا پیش از جنگ 12روزه، این تصور را به دشمن منتقل کرده بود که ایران ضعیف است.
اولین جلسه ستاد مرکزی بزرگداشت یومالله
9 دی با حضور سردار علیمحمد نائینی، رئیس این ستاد و نمایندگان دستگاههای مختلف و مشارکتکننده در این بزرگداشت در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد.
سردار نائینی در این جلسه طی سخنانی با ابراز امیدواری برای برگزاری پرشکوه بزرگداشت 9 دی اظهار داشت: نسبت به بازخوانی وقایع تاریخی رویکردهای مختلفی وجود دارد. یک رویکرد توصیفی و گزارشی از ماجراست و دیگری تببین و تحلیل آن حوادث است تا بتوان از آنها عبرت گرفت.
وی با تاکید بر توصیه مقام معظم رهبری به این ستاد مبنی بر ضرورت تببین روح حماسه و عناصر شکلدهنده آن، گفت: رهبر معظم انقلاب تأکید کردند ستاد باید به روح حماسه توجه کند و عناصر شکلدهنده آن را محور فعالیتها قرار دهد. بنابراین تکلیف ما روشن و هدف و فلسفه برگزاری مراسم نیز مشخص است.
سردار نائینی با اشاره به اینکه فتنهها در دوران مختلف هستند و تمامنشدنیاند، اظهار داشت: شکل و ابزار و روش دشمنان و شیوه مقابله با آنها تغییر میکند اما فتنهها تمامنشدنیاند. در سال 87 یک جریان تمامیتخواه داخلی، دشمن را به این فکر انداخت که کار نظام تمام است و امکان فروپاشی از درون فراهم است. در فتنه 88 به دنبال براندازی بودند و تمامیتخواهان برانداز در دشمن این باور را ایجاد کردند که امکان براندازی وجود دارد.
به گزارش تسنیم، وی گفت: در آن دوران سران کشورهای اروپایی صریح اعلام کردند کار نظام تمام است. چنانکه در جنگ تحمیلی 12روزه نیز همین مبنا را دنبال میکردند.
سخنگوی سپاه با مقایسه دو رخداد فتنه 88 و جنگ 12روزه گفت: ماهیت هر دو واقعه یکی است و هیچ تفاوتی بین آنها وجود ندارد، هرچند شکل رویداد متفاوت بود. همان جریان فتنه و غربگرا پیش از جنگ 12روزه، این تصور را به دشمن منتقل کرده بود که ایران ضعیف است و با یک تهاجم نظامی میتوان داخل کشور را دچار آشوب کرد.
وی با اشاره به اینکه باور به ضعف ایران مبنای حمله نظامی در جنگ 12روزه بود، اظهار داشت: دقیقاً همان باوری که 31 کشور درباره عدم بازدارندگی و نبود ثبات سیاسی ایران داشتند و تصور میکردند با یک حمله نظامی میتوان جنگ را به داخل کشاند و کار نظام را تمام کرد.
سردار نائینی گفت: مقام معظم رهبر ی اخیراً در تحلیل جنگ تحمیلی 12روزه فرمودند که این جنگ تجربه جدیدی نبود؛ آمریکا 46 سال است که با روشهای مختلف به دنبال براندازی جمهوری اسلامی است. اهداف دشمن در سال 88 و سال 1404 یکسان بوده و در هر دو مورد، هدف براندازی نظام بود.
وی با اشاره به تجربه دشمن در الگوهای براندازی، افزود: آمریکا دو مدل براندازی را تجربه کرده است؛ نخست، الگوی انقلابهای رنگی است که در 22 کشور اجرا شده و در 17 کشور به براندازی منجر شده است. الگویی که در آن، همزمان با انتخابات، با ایجاد آشوب و اعمال فشار میتوان از نگاه آنان یک نظام سیاسی را ساقط کرد. در مدل دیگر، ابتدا آشوب، بیثباتی و بههمریختگی داخلی ایجاد میشود و سپس ورود نظامی خارجی و تجزیه کشور دنبال میشود. هرچند شکل این دو مدل متفاوت بوده اما نتیجه کاملاً یکسان است و هر دو پروژه آمریکایی هستند.
رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت 9 دی با اشاره به شباهت این رویکردها با فتنه 88 ادامه داد: فرض آمریکاییها در سال 88 این بود که با تکیه بر تجربه انقلابهای رنگی میتوانند جمهوری اسلامی را تضعیف کنند. آنها تصور میکردند ایران قدرت منطقهای و مقاومت خود را از دست داده، بازدارندگی لازم ندارد و با ضربه زدن به داراییهای علمی و نظامی کشور، میتوان شوک جدی ایجاد کرد و ساختار دفاعی را فروپاشید تا نهایتاً شورش داخلی شکل بگیرد.
وی گفت: طرحی دشمن پیچیده و خطرناک بود؛ باید وقایعی که در سال 88 اتفاق افتاد دقیق بازخوانی کرده و از آن درس گرفت. نباید اجازه دهیم آن طرح خطرناک دشمن به یک دعوای سیاسی تقلیل یابد یا به اختلاف انتخاباتی فروکاسته شود.
سردار نائینی بیان داشت: فتنه 88 یک پروژه تمامعیار براندازی بود و بزرگداشت حماسه 9 دی باید کمک کند تا فتنهشناسی و تهدیدشناسی در جامعه تعمیق پیدا کند. لذا ارتقای سطح شناخت نسبت به تهدیدات از جمله اهداف این بزرگداشت است.
رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت 9 دی با تأکید بر مسئولیت دستگاههای مختلف در این زمینه گفت: ما و همه مسئولان ستادهای بزرگداشت نهم دی در استانها باید سطح تهدیدشناسی و فتنهشناسی را در برنامههای این مناسبت افزایش دهیم. باید بدانیم عناصر غیرانقلابی و کسانی که با مبانی انقلاب مشکل دارند و قدرت انقلاب را باور نمیکنند و مرعوب هژمونی غرب هستند، همچنان به فتنهانگیزی ادامه خواهند داد و از مقابله با نظام دست برنمیدارند.
سردار نائینی با اشاره به اهمیت نقش مقام معظم رهبری و حضور مردم در خنثی کردن فتنه 88 بیان داشت: باید تلاش کنیم نقش رهبر معظم انقلاب و مردم را در این رخدادها تبیین و شخصیت ملت ایران را آشکار کنیم. باید ابعاد جایگاه و نقش ولیفقیه و نقش مقام معظم رهبری برای جامعه روشن شود؛ این یکی از مهمترین کارهایی است که مناسبتهایی مانند 9 دی در اختیار ما قرار میدهد.
وی گفت: ملت ایران ملتی مقتدر، با عزت، شجاع و دشمنشناس است. این ملت تفاوت میان دعوای انتخاباتی و یک توطئه دشمن را بهخوبی میفهمد؛ هرچند ممکن است دچار مشکلات و نارضایتیهایی باشد اما بین اعتراض و شورش و انتقاد و خصومت فرق میگذارد. سردار نائینی درباره برخی درخواستها برای تجمیع دو حماسه 9 دی و هفته مقاومت سالروز شهادت شهید سلیمانی بیان داشت: جنس هر دو حماسه یکی است. هفته مقاومت با سالگرد عملیات کربلای 5 همزمان است. از دل کربلای 5 پیروزیهای بزرگ جنگ در آمد و قابل اهمیت است. وی با اشاره به اهمیت نقش
مقام معظم رهبری و تاکید برخی از نمایندگان در این جلسه خاطرنشان کرد: چیزی که باعث پیروزی ما در جنگ و فتنه شد، تدبیر ولایت بود. رهبر انقلاب در روزهای جنگ علاوهبر فرماندهی جنگ، مدیریت اجتماعی و فضای روانی جامعه را نیز برعهده داشتند لذا تبیین این جایگاه برای مردم در ایام فتنه بسیار ضروری است.