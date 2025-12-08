هدف از اجرای طرح جامع شهرکرد توسعه اراضی شهری است
شهرکرد- خبرنگار کیهان:
رئیس شورای اسلامی شهرکرد گفت: طرح جامع شهرکرد پس از دو دهه و طی فرآیند دقیق بازنگری کارشناسی، در تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۴ در جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور طرح قبلی تصویب و با الحاق حدود ۱۳۰ هکتار جدید موافقت اولیه به عمل آمده است.
ماشاءالله ایزدی افزود: این طرح با هدف گسترش محدوده شهری شهرکرد و در چارچوب اجرای قانون جهش تولید مسکن و حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تهیه شده است.
وی اضافه کرد: در ادامه بررسیها، سه پهنه در شمال و شمال شرق شهرکرد شامل اراضی غلات، محدوده اطراف دانشگاه آزاد اسلامی و بخش شرقی اراضی شهر برای الحاق به محدوده شهری پیشنهاد شد.
ایزدی ادامه داد: با این الحاق، ظرفیتهای عمرانی، خدماتی و اقتصادی شهرکرد افزایش خواهد یافت و شهرداری نیز امکان برنامهریزی مؤثرتر برای توسعه و ارائه خدمات را خواهد داشت.
این نشست با حضور استاندار چهارمحال و بختیاری، معاون عمرانی استاندار، شهردار، مدیران راه و شهرسازی استان و اعضای شورای عالی شهرسازی برگزار شد.