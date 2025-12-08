فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۱۷ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۶
معافیت سرویس مدارس از محدودیت تردد در دستورکار پلیس

جریمه‌ تردد تاکسی‌ها در محدوده طرح زوج و فرد لغو می‌شود

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ از بازنگری در فهرست پلاک‌های استخراج‌شده توسط دوربین‌ها و اصلاح جریمه‌های ثبت‌شده برای تاکسی‌ها خبر داد و افزود: قرار نبوده که تاکسی‌ها جریمه شوند.
به گزارش پایگاه خبری شهر، سرهنگ احسان مؤمنی درباره پیامک جریمه تاکسی‌ها، گفت: در پلاک‌هایی که توسط دوربین‌ها ثبت شده‌اند، بازنگری خواهد شد و پلاک‌ها اصلاح می‌شوند؛ به‌ دنبال آن، جریمه‌های صادرشده نیز اصلاح می‌شود. قرار نبوده که تاکسی‌ها جریمه شوند و این روند باید اصلاح شود.
معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ نیز با اشاره به اجرای طرح زوج و فرد و همزمانی آن با بازگشایی مدارس، گفت: با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از دانش‌آموزان از سرویس مدارس استفاده می‌کنند، این وسایل نقلیه در صورت احراز مجوز رسمی سرویس مدارس می‌توانند در محدوده طرح زوج و فرد تردد کنند.
سرهنگ فیروز کشیر افزود: با اعلام رسمی فهرست پلاک‌های سرویس مدارس توسط وزارت آموزش‌وپرورش به شهرداری تهران و اعلام شهرداری تهران به پلیس راهور تهران بزرگ، امکان تردد قانونی این خودروها در طرح زوج و فرد فراهم می‌شود.

