فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۳۸۹۷
تاریخ انتشار : ۱۷ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۶
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

جشن صعود فلسطینی‌ها در جام عرب با شعارها و نمادهای مقاومت

انتشار ویدئوهایی از جشن بازیکنان تیم ملی فلسطین پس از صعود به مرحله یک‌چهارم نهائی جام عرب، که در آن سرودهایی درباره چهره‌های مقاومت از جمله «محمد الضیف» و «یحیی السنوار» 
سر داده شد، موجی از واکنش‌ها را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت.
دیدار تیم‌های ملی سوریه و فلسطین در چارچوب دور سوم رقابت‌های گروه A جام عرب، شامگاه یکشنبه در ورزشگاه شهر آموزشی برگزار شد و با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید. طبق گزارش وبگاه عربی۲۱، ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی از رختکن تیم ملی فلسطین پس از دیدار 
با سوریه، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشت.
بازیکنان فلسطین در این جشن صعود، سرودها و شعارهایی مرتبط با مقاومت سر دادند و نام دو چهره برجسته مقاومت فلسطین یعنی شهید محمد الضیف و یحیی السنوار، در این مراسم پررنگ بود.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

دسته‌دار بود!(گفت و شنود)

پرواز قیمت‌ها بالای سر مدیران بی‌خیال

سند اذعان به شکست ۵۰ ساله سیاست خارجی آمریکا (یادداشت روز)

رد پای سند 2030 در شورای عالی انقلاب فرهنگی(مقاله وارده)

توصیه به نفع اسرائیل در پوشش زیست محیطی!

تکذیب امضای کیهان در بیانیه اهالی رسانه کیش

سخنان نسنجیده دولتمردان به انتظار تورمی دامن می‌زند

پهپاد‌های ایرانی دکترین نظامی آمریکا را دچار تغییر کردند

نفتکش‌های ایرانی،ترامپ را درجنگ اقتصادی با ایران شکست داده‌اند

سوریه، یک سال پس از بشار اسد از تشدید بحران‌های طایفه‌ای تا جولان اشغالگران