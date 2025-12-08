کد خبر: ۳۲۳۸۹۷
تاریخ انتشار : ۱۷ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۶
جشن صعود فلسطینیها در جام عرب با شعارها و نمادهای مقاومت
انتشار ویدئوهایی از جشن بازیکنان تیم ملی فلسطین پس از صعود به مرحله یکچهارم نهائی جام عرب، که در آن سرودهایی درباره چهرههای مقاومت از جمله «محمد الضیف» و «یحیی السنوار»
سر داده شد، موجی از واکنشها را در شبکههای اجتماعی برانگیخت.
دیدار تیمهای ملی سوریه و فلسطین در چارچوب دور سوم رقابتهای گروه A جام عرب، شامگاه یکشنبه در ورزشگاه شهر آموزشی برگزار شد و با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید. طبق گزارش وبگاه عربی۲۱، ویدئوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی از رختکن تیم ملی فلسطین پس از دیدار
با سوریه، بازتاب گستردهای در رسانهها و شبکههای اجتماعی داشت.
بازیکنان فلسطین در این جشن صعود، سرودها و شعارهایی مرتبط با مقاومت سر دادند و نام دو چهره برجسته مقاومت فلسطین یعنی شهید محمد الضیف و یحیی السنوار، در این مراسم پررنگ بود.