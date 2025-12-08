اسپانیا و ۵ کشور دیگر گزینه برگزاری دیدارهای تدارکاتی کمپ تیم ملی فوتبال برای جام جهانی انتخاب شد

سرویس ورزشی-

مدیر تیم ملی فوتبال ایران درباره گزینه‌های فدراسیون برای برگزاری دیدارهای تدارکاتی توضیحاتی ارائه کرد.

پس از انجام قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ و هم‌گروه شدن تیم ملی ایران با بلژیک، مصر و نیوزیلند در گروه G، مسئولان تیم ملی که در آمریکا حضور دارند ضمن مذاکرات حضوری با سرمربیان برخی تیم‌ها، در حال مکاتبه برای انتخاب حریف تدارکاتی پیش از جام جهانی هستند. طبق اعلام مهدی نبی، مدیر تیم ملی و نایب‌رئیس فدراسیون در حال حاضر با کشورهای اسپانیا، اسکاتلند، ایسلند و فنلاند به‌عنوان کشورهای اروپایی و الجزایر و تونس به‌عنوان تیم‌های آفریقایی مذاکره شده است. حال باید دید کدام یک از این تیم‌ها قبل از جام جهانی به مصاف ایران می‌روند.

بازدید امیر قلعه نویی از ۵ کمپ

به موازات تلاش‌ها برای برگزاری دیدارهای تدارکاتی، سرمربی تیم ملی فوتبال به همراه سرپرست تیم ملی از برخی کمپ‌های تمرینی برای مستقر شدن تیم ملی در ایام جام جهانی بازدید کرده است. مهدی محمد نبی سرپرست تیم ملی فوتبال در گفت‌و‌گو با شبکه خبر در مورد فرآیند انتخاب کمپ تیم ملی در آمریکا برای ایام جام جهانی که خرداد سال آینده آغاز می‌شود، عنوان کرد: برای گروه G که تیم‌های ایران، بلژیک، مصر و نیوزلند حضور دارند ۱۴ کمپ تمرینی در نظر گرفته شده که هر تیم می‌تواند یک کمپ را انتخاب کند.

وی افزود: از این ۱۴ کمپ ما ۵ کمپ را انتخاب کرده‌ایم که به ترتیب اولویت این کمپ‌ها را به فیفا اطلاع داده‌ایم و تا ۹ ژانویه میلادی فیفا یکی از این کمپ‌ها را تایید می‌کند و به ما برای عقد قرارداد اطلاع می‌دهد. سرپرست تیم ملی تاکید کرد: ما امیدوار هستیم اولویت اول ما از سوی فیفا تایید شود. ما کمپی در شهر ایربان را اولویت اول خود قرار داده‌ایم. چون دو بازی با در شهر لس‌آنجلس است و این کمپ نزدیک محل برگزاری دو مسابقه ماست. همچنین در شهرهای آریزونا، سن‌دیه‌گو و توسان هم بازدیدهایی داشتیم. سیاتل هم هست اما ما فقط یک بازی در آنجا داریم.

وی درخصوص اینکه هزینه این کمپ‌ها چگونه پرداخت می‌شود، گفت: هزینه کمپ‌ها به عهده فدراسیون فوتبال است اما هر کدام از کمپ‌ها که تایید شود از محل مطالبات ایران در فیفا این پول پرداخت می‌شود.

ایران 2 بازی خانگی خواهد داشت!

در میان یکی از روزنامه‌های معتبر کشور اسپانیا در گزارشی دو دیدار تیم ملی ایران در لس‌آنجلس را بازی‌هایی خانگی برای شاگردان قلعه‌نویی نامید. تیم ملی فوتبال ایران در روزهای 26 و 31 خرداد سال 1405 در مرحله گروهی جام جهانی 2026، در ورزشگاه سوفای لس‌آنجلس به مصاف تیم‌های ملی نیوزیلند و بلژیک خواهد رفت. سایت معتبر «AS» اسپانیا درباره استقبال احتمالی ایرانیان مقیم لس‌آنجلس از دیدارهای تیم ملی کشورمان نوشت: «دونالد ترامپ در ماه ژوئن 2025، حکمی درباره ممنوعیت سفر برای اتباع 12 کشور صادر کرده که ایران از همه قابل توجه‌تر است. بلافاصله، گمانه‌زنی‌ها درباره محل برگزاری بازی تیم ملی ایران در جام جهانی 2026 شکل گرفت.

در نهایت قرعه‌کشی جام جهانی نشان داد که تیم ملی ایران هر سه بازی مرحله گروهی خود را در آمریکا برگزار خواهد کرد. ایران در شهر لس‌آنجلس ساکن می‌شود که جامعه‌ای بزرگ از ساکنان ایرانی را در خود جای داده است و آنها قول داده‌اند از ایران حمایت کنند. شهر لس‌آنجلس محل زندگی 400 تا 500 هزار ساکن ایرانی است، چیزی که باعث می‌شود تیم امیر قلعه‌نویی دو بازی خانگی داشته باشد.

این اولین باری نیست که «تیم ملی» یک بازی خانگی در آمریکا پیش رو دارد. در سال 1999 نیز ورزشگاه «رُز بول» میزبان تیم ملی ایران در دیدار دوستانه با آمریکا بود که این مسابقه به تساوی یک- یک انجامید.»

نیازمند دیدارهای تدارکاتی خوب هستیم

اما دیروز مسعود اقبالی کارشناس فوتبال کشورمان در تازه‌ترین صحبت‌های خود اظهار داشت: بعد از این قرعه‌کشی، شاید یکی از آسان‌ترین قرعه‌ها به نام ما افتاده باشد. البته از ظاهرش این‌طور می‌آید اما بلژیک تیم بسیار قدرتمندی است و شانس بردنش شاید ده به نود باشد و امکان پیروزی مقابل آن بسیار کم است. بلژیک یکی از بهترین تیم‌های اروپاست و بازی با آن بسیار سخت خواهد بود. شانسی که آوردیم این است که نیوزیلند نخستین بازی ماست که هرچند به نظر من تیم ضعیفی نیست. بسیاری از لژیونرهایشان در خارج از کشور بازی می‌کنند و باید بررسی کنیم که ظرفیت‌ها و اندازه تیمشان چگونه است. اگر ما این بازی اول را بتوانیم ببریم، بازی با مصر هم می‌تواند کمک زیادی به ما کند اما همان‌طور که می‌دانیم، مصر هم تیم ضعیفی نیست. تیمی که امروز در یک بازی تدارکاتی مقابل ما قرار می‌گیرد، لزوما همان تیمی نیست که در جام جهانی بازی خواهد کرد. آن‌ها قطعا با آمادگی و آرایش بهتری وارد رقابت‌ها می‌شوند.

وی افزود: بنابراین بلژیک، مصر، نیوزلند و ایران بازی‌هایی هستند که پیش رو داریم و برای رسیدن به آن مسابقات باید تدارکات بسیار خوبی داشته باشیم. به هر حال مسئولان ورزش کشور باید هزینه کنند. ما دیگر نباید بازی با تیم‌های آسیای مرکزی را در برنامه بگذاریم و باید هر طور شده با تیم‌های بزرگ دنیا بازی‌های تدارکاتی داشته باشیم تا بازیکنان تیم ملی، مخصوصا جوان‌ها، بدانند سطح کیفی مسابقات در چه اندازه‌ای است. الان من شنیده‌ام که امیر قلعه‌نویی در خارج از کشور در حال رایزنی است و احتمال دارد که ما با تیم‌های بزرگ دنیا بازی کنیم. اگر چنین اتفاقی بیفتد، به سود ما خواهد بود و شانس‌مان بیشتر می‌شود.

اقبالی تصریح کرد: مسئله دیگر قابل توجه این است که امیر قلعه‌نویی واقعا باید در تیم ملی پوست‌اندازی کند. اکنون جوانانی که گاها در تیم ملی توپ می‌زنند یا در سطح باشگاه‌های استقلال، پرسپولیس، تراکتور و سپاهان بازی می‌کنند، نشان می‌دهند که می‌توانند در این چند ماه باقی‌مانده تا جام جهانی، تا حدودی به بلوغ تاکتیکی برسند. اگر باشگاه‌های ما بتوانند از این‌ها به‌درستی استفاده کنند، به نفع تیم ملی خواهد بود. بنابراین اگر بتوانیم تعدادی از بازیکنانی را که در دهه گذشته در دو جام جهانی بازی کرده‌اند و تجربه زیادی دارند، حداقل چهار یا پنج نفرشان را همراه داشته باشیم و بقیه را از میان جوان‌های خودمان انتخاب کنیم، نهایتا ممکن است اتفاقات ناخوشایندی هم بیفتد، ممکن است بازی‌ها را ببازیم و برگردیم اما دست‌کم تیم ملی جوان خوبی خواهیم داشت که برای چهار سال بعد می‌تواند در جام جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد.