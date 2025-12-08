«پل بزرگ بیلقان» نمایش اقتدار مهندسی ایران در برابر فناوری غرب
این روزها پروژهای بزرگ در استان البرز به دست مهندسان ایرانی در حال ساخت است که یک بار دیگر دانش و توانایی جوانان کشورمان را به نمایش گذاشته است.
در روزگاری که بسیاری از کشورها برای اجرای پروژههای بزرگ عمرانی به شرکتهای خارجی و مشاوران غربی متوسل میشوند، مهندسان جوان و مؤمن ایرانی در استان البرز، شاهکاری کمنظیر را رقم زدهاند. پل بزرگ B1 بیلقان، یکی از پیچیدهترین و فنیترین پلها در سطح منطقه، اکنون با اتکای کامل به دانش بومی در حال ساخت است و به گفته کارشناسان، «در تراز جهانی» قرار دارد.
پل B1 بیلقان بخشی از پروژه بزرگراه شمالی کرج است؛ مسیری که قرار است بار ترافیکی محورهای غرب استان تهران و البرز را بهطور چشمگیری کاهش دهد.
مختصات محلی
آزاد راه شهید سلیمانی به طول ۱۸ کیلومتر یکی از پروژههای مهم عمرانی و ترافیکی کشور است که مرتفعترین پل منطقه غرب آسیا با مهندسی پیچیده و شاخص به عنوان نماد و ظرفیت بالای مهندسی ایران در این پروژه شناخته میشود.
عملیات احداث آزاد راه شهید سلیمانی تیرماه سال ۱۳۹۵ آغاز شد و سالها متوقف ماند اما در سال ۱۴۰۲ با سرعتی باور نکردنی دوباره عملیات اجرائی آن اغاز و قطعه نخست این آزاد راه آذرماه سال ۱۴۰۲ با حضور رئیسجمهور شهید آیتالله رئیسی افتتاح شد اما برای ادامه مسیر توسعه نیاز به احداث پلهای مقاومی بود تا بتوان از درهها و رودخانه کرج عبور کرد.
روزانه ۱۳۰ نفر در پل بیلقان معروف به B1به طول یک هزار و۵۰ متر در ارتفاع ۱۳۶متری زمین کار میکنند تا بتوانند با اتصال قطعههای بتنی و پیشساخته این پروژه عظیم را در اسرع وقت تکمیل و آماده بهرهبرداری کنند.
کلانشهر کرج به دلیل قرار گرفتن در مسیر مسافران ۱۴ استان کشور سالهاست که از ترافیک سنگین آزاد راه تهران- کرج رنج میبرد به ویژه در ایام تعطیل و شروع یا پایان سفرها بار این ترافیک دوچندان میشود.
آزاد راه شهید سلیمانی پل ارتباطی به آزاد راه شهید همت تهران و آزاد راه کرج- قزوین است که از شمال کلانشهر کرج به سمت غرب این کلانشهر امتداد یافته است.
با اتمام پل بیلقان و آزاد راه شهید سلیمانی، یکی از گرههای مهم ترافیکی ورودی دو کلانشهر کرج و تهران گشوده میشود و انتظار میرود که ترافیک این مسیر حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش یابد.
این پل عظیم دارای هفت دهانه است؛ سه دهانه اصلی به طولهای ۹۷، ۹۷ و ۱۷۳ متر و چهار دهانه فرعی هر یک ۴۰ متر طول دارند. ستونهای مرکزی این پل با ارتفاعی تا ۱۳۲ متر، در زمره مرتفعترین ستونهای سازهای کشور قرار گرفتهاند.
در ساخت این پل از بتن با مقاومت فشاری ۵۴۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع استفاده شده است؛ بتنی که تنها در سه روز به ۷۰ درصد مقاومت نهائی خود میرسد. استفاده از کابلهای پیشتنیدگی، سیستم اکسترادوز و اجرای سازه با دستگاه «شاریو» بدون داربست زیرعرشه، از فناوریهایی است که پیشتر فقط در چند کشور صنعتی جهان به کار رفته بود.
یکی از سازندگان و مهندسان این پروژه میگوید: این پروژه تماما به دست مهندسان ایرانی در حال ساخت است.
مهندس رحمانی که خود یادگار شهید دفاع مقدس و همچنین مدافع حرم است، یکی از ویژگیهای این پروژه را تزریق بتن خاص این پروژه در ارتفاع بلند که در ایران کم نظیر است دانست و افزود: قالبهای پل، تکنولوژی 2022 اتریش بود که به دست متخصصان داخلی بومیسازی شده و با مدیریت دانش قابل استفاده در دیگر پروژههای ملی است.
وی به ثمر نشستن این پروژه بزرگ را لطف خدا و ثمره خون شهدا دانسته و گفت: که با عزم و اراده ملی و با تکیه بر شعار ما میتوانیم امام خمینی(ره) میتوانیم بر تحریمها غلبه نماییم.
مقایسه با نمونههای جهانی
پل بیلقان را میتوان با دو نمونه مشهور جهانی مقایسه کرد:
- پل Millau Viaduct فرانسه: این پل که سالها نماد افتخار مهندسی اروپا بود، با هزینهای میلیاردی و تحت مدیریت چندین شرکت چندملیتی اجرا شد. اکنون فناوری مشابهی در اجرای پل بیلقان، با هزینهای بسیار کمتر و بدون دخالت بیگانگان، در ایران اسلامی تحقق یافته است.
- پل Sutong چین: یکی از پیچیدهترین پلهای کابلی آسیاست که فناوری اجرای دهانه بلند و سیستم اکسترادوز در آن بهکار رفته است. کارشناسان معتقدند نسبت دهانه به ارتفاع ستون در پل بیلقان، در همان سطح فنی پلهای آسیای شرقی است، با این تفاوت که در ایران، این کار بهدست مهندسان جوان داخلی انجام شده است. به بیان سادهتر، ایران توانسته است به دانش فنیای دست یابد که اروپا و شرق آسیا برای آن میلیاردها دلار هزینه کردهاند.
مهندسی جهادی در میدان عمل
پل بیلقان نهتنها یک پروژه عمرانی، بلکه نمادی از ایمان، دانش و اراده ملی است.
در حالی که برخی از جریانهای غربزده سالها پیش مدعی بودند «ایران توان ساخت سازههای پیچیده را ندارد»، اکنون این پل نشان میدهد که با مدیریت جهادی و اعتماد به نیروهای داخلی، هر قله سخت و دوردستی فتحشدنی است.
مسئولان پروژه اعلام کردهاند که پیشرفت فیزیکی پل تاکنون به
۷۰ درصد رسیده و پیشبینی میشود با تکمیل آن، صرفهجویی روزانه قابل توجهی در مصرف سوخت و کاهش بار ترافیکی محورهای شمالی کرج رخ دهد.
صدای اقتدار مهندسی ایرانی
اگر روزی پل میلو در فرانسه، بهعنوان «نماد غرور صنعتی اروپا» معرفی شد، امروز پل B1 بیلقان میتواند یکی از نمادهای «اقتدار علمی و فنی ایران اسلامی» باشد؛ اقتداری که در سایه ایمان به توان داخلی و اتکا به دانش بومی حاصل شده است.
این پل، صرفاً یک سازه بتنی نیست؛ اعلام حضور ایران در میدان مهندسی جهان است. نمادی از آنچه رهبر معظم انقلاب سالها پیش فرمودند: «ما میتوانیم، اگر بخواهیم و به خودمان اعتماد کنیم.»
در شرایطی که دشمنان انقلاب با تحریم و فشار اقتصادی در پی جلوگیری از رشد علمی کشورند، ساخت پل B1 بیلقان پاسخی عملی به آنان است؛ پاسخی محکم از جنس بتن، فولاد و ایمان. این پروژه، نشان داد که مهندس ایرانی، نهتنها در منطقه بلکه در جهان نیز توان رقابت با بزرگترین پروژههای عمرانی را دارد.
پل B1 بیلقان، پلی میان علم و ایمان است؛ پلی که از البرز آغاز میشود و تا قله اقتدار ایران اسلامی امتداد دارد.