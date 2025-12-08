«شبکه یک باید پایگاه مستضعفان باشد!»

مدیر شبکه یک سیما در نشستی با نمایندگان گروه‌های جهادی از استان‌های مختلف تأکید کرد: توسعه و ارتقای برنامه «به توان مردم» در دستور کار شبکه یک سیما است.

میثم مرادی بیناباج در این نشست که با هدف شنیدن نظرات جهادگران، بررسی نقاط قوت و کاستی‌ها و دریافت پیشنهادهای نوآورانه برگزار شد، اظهار کرد: این جلسه یکی از باارزش‌ترین جلساتی بود که در طول مدیریت خود داشته‌ام. وی با اشاره به پخش پیاپی بیش از ۱۵ ماهه برنامه «به توان مردم» افزود: این برنامه قلب تپنده بازنمایی تلاش‌های جهادی و مردمی است و باید به یک جریان رسانه‌ای و الگویی ملی تبدیل شود. مرادی تصریح کرد: آنتن شبکه یک باید پایگاه مستضعفان و مردم باشد و گروه‌های جهادی به عنوان هسته‌های فعال رسانه‌ای تصاویر و اقدامات خود را به شبکه منتقل کنند. نمایندگان گروه‌های جهادی در این نشست خواستار افزایش مدت زمان برنامه، تغییر ساعت پخش، بهبود دکور و قالب تولید، توجه بیشتر به روایت‌های واقعی و ملموس از جهادگران، برندسازی چهره‌های شاخص جهادی، حضور بیشتر دوربین‌ها در مناطق روستایی و استان‌ها، تقویت پوشش استانی و بین‌المللی، همکاری با تصویرسازان حرفه‌ای و ایجاد پرونده‌های موضوعی به‌ویژه در حوزه‌های خانواده، سلامت، جمعیت و مسائل بین‌المللی شدند.

مدیر شبکه یک با تقدیر از نگاه کارشناسی جهادگران، بر ادامه تعاملات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آنها تأکید کرد و گفت: روایت صحیح و دقیق خدمات مردمی برای حفظ اعتماد مخاطبان حیاتی است و ما به همکاری مستمر با جهادگران نیازمندیم.