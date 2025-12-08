رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام کرد: هیچ بازرسی در ایران حضور ندارد.

محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و معاون رئیس‌جمهور در حاشیه مراسم روز دانشجو در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سؤال مهر، مبنی بر اینکه آیا در حال حاضر بازرسان آژانس در ایران حضور دارند، گفت: خیر، هیچ بازرسی در ایران حضور ندارد.

اسلامی: رشد و پیشرفت همه‌جانبه کشور

نتیجه انقلاب اسلامی است

محمد اسلامی همچنین روز یکشنبه 16 آذر، در مراسم روز دانشجو که در دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد، اظهار داشت: خوشحالم که امروز در خدمت دانشجویان هستم و روز دانشجو را تبریک عرض می‌کنم. اینکه دانشجو نسبت به آینده و سرنوشت کشورش حساس باشد و متعهدانه پیگیری کند، همان خواسته قلبی مقام معظم رهبری و مردم ایران است.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی دو خروجی مهم دارد یکی رشد و سعادت ملت ایران و رشد و پیشرفت همه‌جانبه کشور است. این مهم دو بال متوازن است اگر جایی پیشرفت مؤثر داریم و در جایی ناقص است به این دلیلی است که به موازین انقلاب اسلامی توجه نکرده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: ترامپ در سند استراتژی امنیت ملی آمریکا در مورد همه جا نوشته است اما نکته مهم این است که هم به جامعه، فرهنگ، اصالت و پیشرفت و علوم و فنون پرداخته است.

اسلامی اظهار داشت: اخیراً روبیو اعلام کرده که ایران حق ندارد فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز داشته باشد، در حالی که طی بیست سال گذشته مؤسسه ASI بیشترین تحقیقات هسته‌ای را درباره ایران انجام داده است.

وی افزود: پروژه نیروگاه بوشهر به دلایل مختلف از زمان آغاز، به‌درستی پیگیری نشده بود؛ اما طی دوازده سال فعالیت این نیروگاه، بیش از ۷۲ میلیارد کیلووات‌ساعت برق تولید شده است.

اسلامی ادامه داد: پیش از انقلاب، تولید ۲۳ هزار مگاوات برق هسته‌ای تصویب و حتی قراردادهای آن منعقد شده بود، اما اجرائی نشد. در سال ۱۴۰۱ سند راهبردی سازمان انرژی اتمی را به همراه رئیس‌جمهور شهید در دستور کار قرار دادیم و تولید ۲۰ هزار مگاوات برق تا سال ۱۴۲۰ در پنج نقطه ساحلی هدف‌گذاری شده که اکنون در حال پیشرفت است.

وی تصریح کرد: امروز در سایت نیروگاه یک، بیش از

۶ هزار نفر فعالیت می‌کنند.

اسلامی تأکید کرد: سازمان انرژی اتمی نهادی است که باید با تحقیقات نتیجه‌گرا توانمندی‌های راهبردی کشور را خلق و توسعه دهد.

وی در مورد سهم سازمان در سبد انرژی گفت: هدف‌گذاری ما در ۱۴۲۰ این است که به سهم ۲۰ درصد برسیم که در دنیا حدود ۱۰ و ۱۱ درصد وجود دارد، ما بتوانیم به این سهم از سبد انرژی برسیم.

وی در مورد روابط سازمان انرژی اتمی ‌با دانشگاه‌ها گفت: با ۴۰ دانشگاه و مرکز پژوهشی قرارداد همکاری داریم که این موضوع رو به گسترش است.

وی در مورد افق سیاست هسته‌ای ایران گفت: فرآیند توسعه صنعتی برای رسیدن به سهم اینکه بتوانیم کشور را بهره‌مند کنیم. در بحث رادیوداروها سهم داریم که در حال گسترش آن هستیم.