راهبرد دولت، اولویت دادن به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم است

معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر عزم دولت بر اجرای برنامه هفتم پیشرفت، گفت: راهبرد دولت در اجرای این برنامه، اولویت دادن به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم است.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور در جلسه شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت با اشاره به همزمانی آغاز اجرای این برنامه با شروع به کار دولت چهاردهم، بیان کرد: با وجود نوپا بودن دولت در آن مقطع، اجرای برنامه هفتم پیشرفت با جدیت در دستور کار قرار گرفت و تکالیف این برنامه هفتم در چارچوب تهیه آییننامهها و دستورالعملها دنبال شد. در این مسیر هم دولت از راهنمایی و کمک مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان دو رکن نظارتی استفاده کرد.
معاون اول رئیسجمهور ادامه داد: دولت اجرای مرحله اول برنامه هفتم پیشرفت را به خوبی پشت سر گذاشت و نشان داد که مصمم به اجرای این برنامه است و اگر هم نقدی از سوی دولت مطرح میشود فقط برای حل برخی مسائل است و نباید آن را به عنوان مچگیری تلقی کرد. دولت به اجرای برنامه هفتم پیشرفت باور دارد.
وی با بیان اینکه پیشفرض دولت اجرای برنامه هفتم پیشرفت است، خاطر نشان کرد: با این حال نگران تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این برنامه هم هستیم چون اجرای برخی از مواد این برنامه به منابع مالی زیادی نیاز دارد. بنابراین دولت به کمک مجلس و سایر نهادها هم نیاز دارد و نباید اینگونه تلقی شود که دولت در هر شرایطی موظف به اجرای چنین موادی از برنامه پیشرفت است چون به هر حال موانعی در این زمینه وجود دارد و به کمک سایر نهادها نیازمند است. عارف با اشاره به ضرورت همدلی و وفاق میان دولت و مجلس و سایر نهادهای نظام برای اجرای برنامه هفتم پیشرفت، افزود: برای اجرای بخشهای دیگر از این برنامه نیز چالشهای جدی وجود دارد اما به اجرای آنها خوشبین هستیم.
معاون اول رئیسجمهور با تشکر از مجلس شورای اسلامی بابت اینکه گزارش دولت درباره اجرای برنامه هفتم پیشرفت را بموقع در دستور کار قرار داد، گفت: اگر بخواهیم وارد بحثهای کارشناسی شویم، جای گلهگذاری وجود دارد اما بنای ما تفاهم برای حل مسائل است. بنابراین گله نمیکنیم. به هر حال میشود خیلی مسائل را روی کاغذ آورد اما اجرائی شدن آنها مسئله است. با وجود همه این مسائل، دولت مصمم به اجرای برنامه هفتم پیشرفت بوده و از نهادهای خارج از دولت در این مسیر بیش از گذشته کمک میخواهد.
وی خاطر نشان کرد: راهبرد دولت در اجرای برنامه هفتم پیشرفت، اولویت دادن به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم است. البته برنامه هفتم پیشرفت یک برنامه جامع و فراگیر است که جامعیت آن هم باید حفظ شود. اما شرایط کشور به گونهای است که به اجبار باید مسائل اقتصادی و معیشتی مردم در اولویت باشد حتی به قیمت اینکه در اجرای برخی احکام این برنامه در کوتاه مدت کمی عدول کنیم.
هدف تحریمهای خشن، ملت ایران است
خبر دیگر اینکه، عارف در اولین همایش رتبهبندی بنگاههای کوچک و متوسط که به منظور معرفی ۱۰۰ بنگاه کوچک و متوسط برتر شهرکها و نواحی صنعتی کشور در مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما برگزار شد، با اشاره به اینکه این رویداد یک نقطه عطف مهم در مسیر تعالی بنگاههای کوچک و متوسط در کشور است، افزود: بنگاههای کوچک و متوسط در برنامههای پیشرفت و توسعه صنعتی کشور نقش بیبدیل دارند و میتوانند پایهگذار بنگاههای بزرگ باشد؛ بنگاههای بزرگ که مبتنی بر متوسط و کوچک بودند عملکرد موفقتری در طول دوران فعالیت خود داشتند.
معاون اول رئیسجمهور در ادامه با قدردانی از وزارت صمت برای تامین نیازهای کشور در جنگ ۱۲ روزه گفت: بخش صنعتی، تولیدی و خدماتی به هر نیازی که احساس شد پاسخ داد و هیچ کمبود کالایی در کشور نداشتیم و صنعت در هیچ کجا کوتاهی نکرد تا جایی که یک واحد صنعتی در این جنگ بمباران شد اما تولید خود را ادامه داد که این نگاه ما را در برابر همه تحریمهای ظالم و خشن که هدف آن مردم هستند، موفق کرده
است.
به گزارش ایرنا، عارف در پایان با بیان اینکه تحریمها مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده است، تاکید کرد: داوطلب تحریم نیستیم اما باید به یاد داشت که در سازمان اوپک در سال ۵۳ که تولیدکنندگان، نفت خود را کاهش دادند. اما آمریکا کشور اول توهین به سازمان اوپک با این عنوان بود که چرا یک مسئله اقتصادی در زمستان را به مسائل سیاسی ربط میدهند اما ببینید که امروز چه اقدامات شنیعی در قبال ایران انجام دادند اما مردم و صنعت نشان دادند که نتیجه ایستادگی، رشد کشور در همه بخشها بوده است.