وزیر امور خارجه ایران در نشست خبری مشترک با همتای آذربایجانی با بیان اینکه مصمم هستیم رابطه خود را با آذربایجان در همه ابعاد گسترش دهیم، گفت: امنیت منطقه باید توسط کشورهای خود منطقه تأمین شود و هرگونه دخالت خارجی از هر طرف که باشد، مخرب این امنیت خواهد بود. این نکته‌ای است که هر دو طرف درباره آن تفاهم داریم و بر همین اساس به همکاری‌ها ادامه می‌دهیم.

سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه روز دوشنبه در نشست خبری مشترک با جیحون بایراموف از میزبانی گرم همتای آذربایجانی تشکر کرد و گفت: بحث‌های خوب و سازنده‌ای داشتیم و ما در ایران مصمم هستیم که رابطه خود را با آذربایجان در همه ابعاد گسترش دهیم.

وی افزود: مهم‌ترین توافقی که امروز من و وزیر خارجه جمهوری آذربایجان داشتیم، ادامه مشورت‌ها و گفت‌وگوها و بیشتر شدن تعداد رفت و آمدها و ملاقات‌های ما بود. طبیعی است که اشتراکات و منافع بسیاری در همکاری متقابل داریم. البته اختلافات و سوءتفاهماتی هم وجود دارد که باید در چارچوب گفت‌وگو حل و فصل شود. این مسیری است که ما برای حل و فصل هرگونه سوءتفاهمی در روابط پیش گرفتیم و امروز هم تصمیم گرفتیم ارتباطات بین مقام‌های دو کشور و دیدارها و جلسات شروع شود و ادامه یابد.

وزیر خارجه بیان کرد: در حوزه سیاسی رفت و آمدهای سطح بالا جریان داشته و آقای مسعود پزشکیان سال گذشته دو سفر به جمهوری آذربایجان داشت. یک دیدار رسمی دوجانبه و یک دیدار هم برای شرکت در نشست سران اکو. بنده هم امروز این سفر را داشتم و ان‌شاءالله منتظر میزبانی از آقای علی‌اف رئیس‌جمهور آذربایجان در تهران و همچنین آقای جیحون بایراموف هستیم.

رئیس دستگاه دیپلماسی بیان کرد: درخصوص تحولات منطقه گفت‌وگو کردیم. درباره تجاوزات رژیم صهیونیستی به کشورهای منطقه و تجاوز به ایران و اینکه رژیم صهیونیستی در این جنگ ناکام ماند، گفت‌وگو کردیم. درخصوص فرمت ۳+۳ و صلح و ثبات و همکاری در منطقه قفقاز صحبت کردیم. توافق کردیم نشست‌های سه‌جانبه نیز با دیگر کشورهای منطقه هم داشته باشیم.

عراقچی ادامه داد: از میزبانی همتای آذربایجانی تشکر می‌کنم. ما در ایران مصمم هستیم که رابطه با جمهوری آذربایجان را رو به پیشرفت هر چه بیشتر در همه حوزه‌ها ببریم. خوشحالم که امروز اراده مشابهی را در نزد رئیس‌جمهور و وزیر خارجه آذربایجان دیدم و اطمینان دارم روابط دو کشور هر روز گسترش بیشتری خواهد یافت.

وی گفت: نباید اجازه دهیم هیچ طرف دیگری رابطه دو کشور را تخریب کند و یا به سمت نامطلوبی ببرد.

وزیر امور خارجه در این نشست خبری گفت:‌ برای سازوکار ۳+۳ اهمیت زیادی قائل هستیم.

وی بیان کرد: هدف این سازوکار ایجاد همکاری و رایزنی‌های سیاسی و اقتصادی بین کشورهای منطقه است. ما از این سازوکار حمایت کرده و در آینده هم حمایت خواهیم کرد. از اینکه روابط بین آذربایجان و ارمنستان در مسیر خوبی قرار گرفته خوشحالیم از روند صلح بین دو کشور حمایت و استقبال می‌کنیم و یکی از آثار آن پیشنهادی است که آذربایجان داده که جلسه بعدی ۳+۳ در باکو و پس از آن در ایروان برگزار شود که از این پیشنهاد استقبال می‌کنیم و باعث قدرت گرفتن و موثرتر شدن این سازوکار بشود.

رئیس دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سؤالی درباره پروژه راه‌آهن رشت- آستارا هم گفت:‌ این پروژه پیشرفت خوبی را دارد. بین ما و جمهوری آذربایجان و روسیه همکاری خوبی جریان دارد. سرمایه‌گذاری‌های لازم تأمین شده و قراردادها انجام شده و ما الان مشغول انجام مقدمات لازم برای اجرائی شدن این پروژه هستیم. بیش از ۵۰ درصد از مقدمات لازم فراهم شده و امیدواریم در سال آینده عملیات اجرائی آن شروع شود.

وزیر امور خارجه درباره امنیت در منطقه هم بیان کرد: ما هر دو کشور درخصوص امنیت منطقه کاملا جدی هستیم و معتقد به همکاری برای امنیت در منطقه هستیم. سازوکار ۳+۳ در همین جهت شکل گرفته و هر دو به آن اهمیت می‌دهیم.

عراقچی تصریح کرد: امنیت منطقه باید توسط کشورهای خود منطقه تأمین شود و هرگونه دخالت خارجی از هر طرف که باشد، مخرب این امنیت خواهد بود. این نکته‌ای است که هر دو طرف درباره آن تفاهم داریم و بر همین اساس به همکاری‌ها ادامه می‌دهیم.

وی همچنین در پاسخ به سؤالی گفت: ما از هر حرکتی که منجر به توقف جنایات و کشتارها علیه فلسطینی‌ها در غزه شود و از هر حرکتی که باعث کمک‌رسانی به مردم غزه و از حرکتی که منجر به خاتمه اشغال سرزمین مردم فلسطین باشد استقبال می‌کنیم و در عین حال معتقدیم هیچ تدبیر و طرحی نباید حق بدیهی مردم فلسطین برای تعیین سرنوشتشان را خدشه‌دار یا تضعیف کند و حاکمیت آنها را بر سرزمینشان تحت تاثیر قرار دهد یا تضعیف

کند.

تأکید وزیر خارجه جمهوری آذربایجان

بر گسترش روابط با ایران

عراقچی همچنین پیش از این نشست خبری مشترک با همتای آذربایجانی، با جیحون بایراموف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان دیدار و در مورد روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو کرد.

در این دیدار طرفین ضمن بررسی وضعیت روابط دوجانبه، در مورد راه‌های گسترش مناسبات در زمینه‌های مختلف از جمله اقتصاد و تجاری، حمل‌ونقل و انرژی تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه ایران با اشاره به اشتراکات دیرپای تاریخی، تمدنی، فرهنگی و دینی بین ایران و آذربایجان، وجود اراده مشترک در بین رهبران دو کشور برای ارتقای تفاهم و اعتماد متقابل و تقویت مناسبات دو کشور را بسیار ارزشمند دانست و بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از این فرصت برای بهبود هرچه بیشتر روابط دوجانبه تاکید کرد.

عراقچی همچنین با اشاره به اهمیت صلح و ثبات در منطقه قفقاز جنوبی، تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران همواره برای ایجاد امنیت و ثبات پایدار در این منطقه تلاش و هر دو کشور ارمنستان و آذربایجان را ترغیب به نهائی کردن تفاهم صلح کرده است و در این راستا چارچوب ۳+۳ را همچنان سکویی مفید برای مشارکت کشورهای منطقه در صیانت از صلح و ثبات در قفقاز بدون دخالت هیچ طرف خارجی می‌داند.

وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان وجود علقه‌های تاریخی، فرهنگی، تمدنی و دینی پیوند‌دهنده دو ملت آذربایجان و ایران را بستری مهم برای تقویت روابط دوجانبه ایران و جمهوری آذربایجان خواند و بر آمادگی این کشور برای ارتقای روابط و گسترش مناسبات تاکیدکرد.

امنیت مرزهای مشترک، مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی از جمله قاچاق مواد، حمل‌ونقل و ترانزیت، انرژی، و پیگیری اجرای توافقات صورت گرفته فیمابین دو رئیس‌جمهور در جریان سفر رئیس‌جمهور پزشکیان به باکو از جمله سایر مباحث مطرح شده در این دیدار بود.

عراقچی همچنین در این سفر با شاهین مصطفی‌یف، معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان پیش از این دیدار، در دیدارهایی جداگانه با الهام علی‌اف رئیس‌جمهور و صاحبه غفاراوا رئیس پارلمان جمهوری آذربایجان دیدار و درباره مناسبات دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو کرد.

تأکید علی‌اف بر آمادگی جمهوری آذربایجان

برای گسترش مناسبات با ایران

عراقچی صبح روز دوشنبه ۱۷ آذرماه در ديدار با الهام علی‌اف رئيس‌جمهور جمهوری آذربایجان، درباره مجموعه‌ای از موضوعات دوجانبه، از جمله روند تعاملات سياسی، مسائل مرتبط با همسایگی، و سازوكارهای مديريت روابط بین دو كشور تبادل‌نظر کرد.

وزير امور خارجه ضمن ابلاغ سلام‌های گرم رئیس‌جمهور پزشکیان به رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان، با اشاره به پیوندهای ریشه‌دار و عمیق بین دو ملت بر عزم و اراده جمهوری اسلامی ایران برای تحکیم و گسترش مناسبات با جمهوری آذربایجان در همه عرصه‌های مورد علاقه طرفین تاکید کرد.

عراقچی با اشاره به اهمیت نگاه بلندمدت در روابط همسایگی، بر نقش رایزنی‌های مستمر ديپلماتيک برای رفع سوءبرداشت‌ها و مديريت مسائل فیمابين تاكيد كرد.

رئيس‌جمهور جمهوری آذربايجان با ابلاغ سلام متقابل خدمت رئیس‌جمهور پزشکیان، سفر وی به باکو را سفری تاریخی توصیف کرد که نقشی مهم در تقویت تفاهم و بهبود روابط دو کشور داشته است.

الهام علی‌اف با ابراز خرسندی از روند رو به رشد روابط دو کشور، بر آمادگی آذربایجان برای استفاده از همه ظرفیت‌های موجود جهت گسترش مناسبات تاکید کرد.

در این دیدار همچنین وزیر امور خارجه دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران را درباره تحولات منطقه‌ای تشریح کرد.