تظاهرات «نه به جنگ» در 65 شهر آمریکا مردم: بزرگترین تهدید،ترامپ است نه ونزوئلا
سرویس خارجی-
مردم آمریکا با برپایی تظاهرات «نه به جنگ» در 65 شهر این کشور اعلام کردند بزرگترین تهدید برای آمریکا خود ترامپ است نه مادورو در ونزوئلا.
از شهریورماه گذشته آمریکا با استقرار یکسوم از توان نظامی خود در دریای کارائیب کارزار نظامی گستردهای را علیه دولت ونزوئلا به راه انداخته است. براساس گزارشها 8 ناو جنگی، یک زیردریایی هستهای، و بیش از 10هزار نیروی نظامی آمریکا به همراه جنگندههای اف-35، بمبافکنهای استراتژیک بی-52 و پهپادهای جاسوسی در اطراف ونزوئلا مستقر هستند.
به نوشته نشریه «پولیتیکو»، با ورود ناو هواپیمابر «یواساسجنرالفورد»- جدیدترین و پیشرفتهترین ناو هواپیمابر نیروی دریایی آمریکا- از دریای مدیترانه، به همراه چند ناوشکن و یک زیردریایی، آمریکا در حال ایجاد بزرگترین استقرار دریایی جهان در منطقه است. طی این مدت دستکم در 21 حمله 87 تبعه ونزوئلا در حملات هوائی به قایقها و کشتیهای این کشور کشته شدهاند. بسیاری از رسانهها و کارشناسان طی این مدت نسبت به سیاست جنگافروزانه ترامپ در ونزوئلا هشدار داده و متذکر شدهاند که این سیاست ممکن است نتایج مصیبتباری برای هر دو کشور آمریکا و ونزوئلا در پی داشته باشد.
بهانه ترامپ مبارزه با موادمخدر است اما خود رسانههای آمریکایی و حتی نمایندگان کنگره این کشور به صراحت گفتهاند که موادمخدر بهانه است و هدف دستیابی به ذخایر عظیم نفتی این کشور است.
روزنامه واشنگتنپست هم دیروز اعتراف کرد که ادعاهای ترامپ درباره قاچاق موادمخدر از ونزوئلا به آمریکا صحت ندارد.
به نوشته این روزنامه آمریکایی بخش بسیار کوچکی از موادمخدر از ونزوئلا به آمریکا منتقل میشود و اکثر این محمولهها از مناطق دیگر انتقال پیدا میکنند.
فقط به خاطر نفت
مردم آمریکا نیز با مداخله نظامی کشورشان در ونزوئلا مخالف هستند؛ نظرسنجی ماه قبل شبکه سیبیاس نشان میدهد که «۷۰درصد مردم آمریکا با مداخله نظامی علیه ونزوئلا مخالف هستند.». در همین راستا روز یکشنبه نیز مردم در دهها شهر آمریکا به خیابانها آمدند تا رویکرد جنگطلبانه رئیسجمهور کشورشان را در ونزوئلا محکوم کنند. به گزارش ایسنا، انبوهی از تظاهرکنندگان آمریکایی در بیش از ۶۵ شهر کوچک و بزرگ این کشور با برپایی تظاهرات جنگطلبی ترامپ در ونزوئلا را محکوم کردند. براساس این گزارش یکی از اصلیترین کانونهای این اعتراضات شهر نیویورک بود جایی که در آن معترضان ضمن رد هرگونه جنگ جدید از سوی واشنگتن شعار دادند: «نه به خونریزی به خاطر نفت». معترضان پلاکاردهایی با مضمون «آمریکا از کارائیب خارج شو» در دست داشتند و در حالی که پرچم ونزوئلا را حمل میکردند، شعار میدادند «نه به جنگ با ونزوئلا» و «بزرگترین تهدید جهان امروز؟ دونالد ترامپ و آمریکا».
تظاهرکنندگان آمریکایی از واشنگتن خواستند دست از تشدید تنش با لفاظیهای تند خود برداشته و جلوی وقوع جنگ را قبل از آنکه شروع شود بگیرد. آنها در حالی که از حملات اخیر نیروی دریایی آمریکا به قایقها در آبهای نزدیک به ونزوئلا به بهانه مقابله با قاچاقچیان موادمخدر خشمگین بودند شعار «نه به جنگ علیه ونزوئلا» سر دادند. سازماندهندگان اعتراضات ضدجنگ در آمریکا میگویند هدفشان از برپایی این اعتراض بالا بردن سطح آگاهی درباره وضعیت و تاکید بر مخالفتشان با به راه انداختن هرگونه جنگ جدید از سوی واشنگتن بوده است.
نگرانی جمهوریخواهان
نگرانی از حمله احتمالی به ونزوئلا جدای از افکار عمومی در بین حزب جمهوریخواه و پایگاه رای ترامپ نیز مشهود است. یک روزنامه آمریکایی در این زمینه گزارش داد جمهوریخواهان آمریکا نگران هستند عملیات مداخلهجویانه احتمالی این کشور برای سرنگون کردن «نیکولاس مادورو» از رهبری ونزوئلا میتواند تاثیری منفی بر بخت و اقبال حزبشان در انتخابات میاندورهای ۲۰۲۶ کنگره بگذارد. به نوشته روزنامه «واشنگتنپست»، همچنین برخی از اعضای جنبش راست افراطی حامی ترامپ تحت عنوان «آمریکا را دوباره با عظمت کنیم» (مگا) معتقدند مسئله اعمال فشار بر ونزوئلا تبدیل به عاملی برای پرتکردن حواس مردم آمریکا از مشکلات داخلی که ترامپ وعده رفع آنها را داده بود، شده است.
طبق گزارش این روزنامه جمهوریخواهان آمریکا این نگرانی را پیدا کردهاند که اقدامات دولت ترامپ علیه ونزوئلا ممکن است به بخت و اقبال جمهوریخواهان در انتخابات میاندورهای ۲۰۲۶ کنگره ضربه بزند.
پیوستن سرباز جدید به صفوف ارتش
اما در حالی که لفاظیهای جنگطلبانه ترامپ علیه ونزوئلا روزبهروز بیشتر میشود و حتی وی از حمله زمینی قریبالوقوع به این کشور هم خبر داده است؛ از ونزوئلا خبر میرسد که هزاران سرباز جدید به صفوف ارتش این کشور حوزه آمریکایلاتین پیوستهاند. به گزارش ایسنا به نقل از رسانههای محلی ونزوئلا روز شنبه نیز ۵۶۰۰ سرباز جدید با شرکت در مراسمی به ارتش ونزوئلا پیوستند. «نیکولاس مادورو» رئیسجمهور ونزوئلا پس از آنکه آمریکا دست به استقرار بزرگترین ناو هواپیمابر و ناوگانی از رزمناوهای خود در دریای کارائیب به بهانه مقابله با قاچاقچیان موادمخدر زد خواستار افزایش استخدام سرباز برای ارتش کشور خود شده است. سرهنگ «گابریل آلخاندرو رندون ویلچز»، فرمانده ارشد ارتش ونزوئلا در مراسم تحلیف سربازان جدیداً پیوسته به این ارتش در محل بزرگترین پادگان نظامی شهر کاراکاس به نام «فوئرته تیونا» در یک سخنرانی تاکید کرد: «ما تحت هیچ شرایطی اجازه به تهاجم نیروهای امپریالیست نخواهیم داد.