واکنشها به راهبرد امنیت ملی ترامپ اروپا خشمگین شد، روسیه استقبال کرد
سرویس خارجی-
سند راهبرد امنیت ملی آمریکا در دوره ترامپ که طی روزهای اخیر منتشر شده است با استقبال روسیه و خشم و عصبانیت اروپا مواجه شده است.
واکنشها به انتشار راهبرد امنیت ملی ترامپ همچنان ادامه دارد. این راهبرد با انتقاد شدید اروپا و استقبال روسیه مواجه شده است. انتقاد اروپا از این راهبرد کاملاً منطقی به نظر میرسد چراکه اروپا در این سند کاملا تحقیر و به حال خود رها شده است! سند با لحنی بسیار انتقادی اروپا را قارهای در حال افول میداند و میگوید تغییرات جمعیتی، سیاستهای مهاجرتی، کاهش نرخ تولد، «سانسور آزادی بیان»، سرکوب اپوزیسیون و «از بین رفتن هویت و اعتمادبهنفس ملی» موجب شدهاند اروپا در معرض نابودی تمدنی» قرار گیرد و اگر روند فعلی ادامه یابد- به گفته سند- اروپا طی ۲۰ سال آینده «غیرقابل تشخیص» خواهد بود (دچار تغییر هویت میشود). رسانههای اروپایی طی دو روز گذشته با انتقاد تند از این سند نوشتهاند این سند، نکات مورد بحث احزاب سیاسی راست افراطی اروپایی را تکرار میکند؛ آنهائی که به اپوزیسیون اصلی دولتهای آلمان، فرانسه و دیگر متحدان سنتی آمریکا تبدیل شدهاند.
به نوشته «نیوزویک» در حالی که سران اروپا در شوک ناشی از اظهارات دونالد ترامپ درباره راهبرد امنیت ملیاش به سر میبرند، سفیر آمریکا در ناتو اروپا را به دلیل فقدان پویایی سیاسی و اقتصادی به موزه و به تعبیری آنچه که در گذشته مانده است، تشبیه کرد. «ماتئو جی ویتاکر» سفیر آمریکا در ناتو، در یک گردهمایی در دوحه قطر این سؤال را مطرح کرد: «آیا اروپا اقتصادی پویا است که میتواند رشد کند یا این که فقط یک موزه از خاطرات گذشته است و ما فقط به آنجا میرویم تا نوشیدنیها، پنیرها و وافل (نوعی نان و شیرینی)های دوست داشتنی را ببینیم؟»
«نیوزویک» با اشاره به ناراحتی اروپاییها از سند امنیت ملی آمریکا نوشته است: «راهبرد امنیت ملی آمریکا به کاهش رشد اقتصادی اروپا اشاره دارد و حتی با لحن تندتری درباره به اصطلاح آنچه که «محو شدن تمدن» اروپا خوانده است، هشدار میدهد. رئیسجمهوری آمریکا در این راهبرد، آزادی سیاسی اروپا را زیر سؤال برد و این سؤال را مطرح کرد که «آیا شرکای قدیمی این کشور در ناتو میتوانند متحدانی معتبر و قابل اعتماد باقی بمانند؟»
به گزارش ایرنا به نقل از نیوزویک بعد از اعلام راهبرد جدید امنیت ملی آمریکا، دونالد تاسک نخستوزیر لهستان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دوستان عزیز آمریکایی، اروپا نزدیکترین متحد شماست و مشکل شما نیست. ما دشمنان مشترکی داریم. دستکم این چیزی بوده که در ۸۰ سال گذشته جریان داشته است. ما نیاز داریم که به این رویه پایبند باشیم، این تنها راهبرد منطقی در امنیت مشترک ماست، مگر این که چیزی تغییر کند. براساس این گزارش سیاستمداران اروپایی همچنین از اشاره به محدودکردن آزادی بیان در اروپا در راهبرد امنیتی آمریکا و ابراز خوشبینی در بخشی از آن با عنوان «ارتقای عظمت اروپا» مبنی بر افزایش نفوذ «احزاب میهنپرست اروپایی» ابراز نارضایتی کردند. خوشبینی از ظهور احزاب میهنپرست در حالی در سند راهبرد امنیتی ترامپ مطرح شده که احزاب جریان اصلی از ظهور راست افراطی مهاجرستیز واهمه دارند. وزیر امورخارجه آلمان نیز بخشهایی از راهبرد جدید امنیت ملی آمریکا را که تصویری تاریک از آزادی بیان در اروپا ترسیم میکند، بهشدت رد کرد. خبرگزاری آلمان نوشت که «یوهان وادفول» در برلین و در جریان دیدار با همتای ایسلندی خود،» تورگردور کاترین گونارسدوتیر»، گفت آمریکا نباید درباره آزادی بیان به اروپا توصیه کند.
انتشار سند راهبرد امنیت ملی آمریکا که به وضوح دیدگاهی ضداروپایی دارد در شرایطی است که آمریکا در مسئله جنگ اوکراین هم اروپا را از مذاکرات کنار گذاشته و این مسئله به نگرانیها در اروپا از این که خروجی مذاکرات درباره جنگ به ضرر قاره سبز باشد دامنزده است. سران اروپا طی روزهای اخیر به اشارت یا به تصریح بارها اعلام کردهاند که بدون مشارکت اروپا صلح در اوکراین امکانپذیر نیست.
استقبال روسیه
برخلاف اروپا روسیه از انتشار سند راهبرد امنیتی ملی آمریکا استقبال کرده است. دلیل استقبال روسیه از این سند نیز کاملاً روشن است چراکه در این سند آمریکا به وضوح راه خود را از اروپا در جنگ اوکراین جدا کرده است. برخلاف سیاست دولت قبلی آمریکا، سند جدید دیگر تلاش برای «مهار» روسیه را به عنوان هدف اصلی دنبال نمیکند. در عوض از بازتعریف «ثبات استراتژیک» با روسیه سخن میگوید. جنگ در اوکراین نیز به تعبیر این سند برای آمریکا «باری تحمیلی» است بنابراین، پایان سریع جنگ برای واشنگتن یک «مصلحت اساسی» است. در رابطه با جنگ روسیه علیه اوکراین در این سند آمده است: «دولت ترامپ خود را در تضاد با مقامهای اروپایی میبیند که انتظارات غیرواقعی از جنگ دارند.»
سخنگوی کرملین هم در راستای استقبال از سند راهبرد امنیت ملی آمریکا اعلام کرد که نسخه بهروزرسانی شده تا حد زیادی با دیدگاه مسکو همسو است. به گزارش ایرنا خبرگزاری تاس، دیمیتری پسکوف در گفتوگویی اختصاصی با پاول زاروبین روزنامه نگار مشهور روسی از همسو بودن نسخه بهروزرسانیشده راهبرد امنیت ملی ایالاتمتحده با دیدگاه روسیه خبر داد. وی در همین ارتباط تصریح کرد که طرف روسی امیدوار است که این موضوع بتواند اساس و پایهای برای ادامه همکاریهای سازنده مشترک مسکو- واشنگتن در مسیر حلوفصل مناقشه اوکراین باشد. سخنگوی کرملین با اشاره به این که «دولت پنهان» در آمریکا ممکن است بتواند بر اجرای این طرح تأثیر بگذارد، گفت: «گاهی یک طرح از نظر مفهومی بسیار زیبا نوشته میشود، اما آنها (دولت پنهان) ممکن است آن را بهگونهای دیگر انجام دهند». سخنگوی کرملین پیشتر نیز از اینکه آمریکا در سند راهبرد امنیت ملی خود روسیه را «تهدید مستقیم» معرفی نکرده است، استقبال کرده و آن را «گامی مثبت» خوانده بود.
دیمیتری مدودف، رئیسجمهور سابق و معاون رئیس شورای امنیت ملی روسیه نیز با استقبال از راهبرد جدید امنیت ملی آمریکا گفت: «واشنگتن در این سند برای نخستینبار پس از سالها اذعان کرد که صلح جهانی دیگر بر دوش آمریکا نیست.» به گفته وی راهبرد جدید آمریکا «واقعگرایانه» است، اما نباید درباره اهمیت آن اغراق کرد چراکه «ورود یک بایدن متعصبِ دیگر به کاخسفید، بذرهای عملگرایی فعلی را نابود میکند.»(!)