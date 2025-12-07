گفتوگوی صمیمانه مسئولان با دانشجویان
همزمان با روز دانشجو، مقامات عالیرتبه کشوری و لشکری در دانشگاهها حاضر شدند و با دانشجویان به گفتوگوی صمیمانه و مستقیم درباره مسائل کشور پرداختند. این مراسم فرصتی برای طرح دیدگاهها، انتقادات و پیشنهادهای دانشجویان و پاسخگویی مسئولان فراهم کرد.
همزمان با روز دانشجو، آیین بزرگداشت این روز
(16 آذر) در دانشگاههای کشور برگزار شد و جمعی از مقامات عالیرتبه کشوری و لشکری با حضور در میان دانشجویان، به گفتوگوی صمیمانه با آنان پرداختند. در این مراسم، نمایندگان تشکلها، انجمنها و شوراهای دانشجویی فرصت یافتند دیدگاهها، انتقادات و پیشنهادهای خود را به صورت مستقیم با مسئولان مطرح کنند و از نزدیک پاسخ مسئولان را بشنوند.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور؛ حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه؛ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی؛ علیرضا زاکانی، شهردار تهران؛ سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح؛ سرلشکر پاسدار محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سعید جلیلی، عضو شورای عالی امنیت ملی، از جمله مقامات حاضر در این مراسم بودند که ضمن شنیدن دیدگاههای دانشجویان، به بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل روز کشور پرداختند.
این حضور همزمان با تاکید بر اهمیت مشارکت دانشجویان در فرآیند تصمیمگیری و اصلاح امور کشور، فرصتی برای تبادل دیدگاهها و تقویت تعامل میان نسل جوان و مسئولان ارشد ایجاد
کرد.
دانشجویان نیز با طرح موضوعات مختلف از حوزه آموزش، اقتصاد، عدالت اجتماعی و مسائل فرهنگی، خواستار شفافیت و پاسخگویی مسئولان شدند.
پزشکیان: هر جوانی که بتواند مملکت را آباد کند بسیجی است
رئیسجمهور با تأکید بر نقش فعال مردم و جوانان در پیروزی ایران در جنگ تحمیلی، اظهار داشت: هر جوانی که در آبادانی کشور مشارکت کند، بسیجی واقعی است.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور یکشنبه (16آذر) در آیین روز دانشجو که در محل دانشکده علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد، با بیان اینکه باید با منطق و بدون توهین کردن به دیگران سخن بگوییم، گفت: به یکدیگر تهمت و طعنه نزنیم، انگ نچسبانیم و یکدیگر را خراب نکنیم، چرا که اگر چنین کنیم ظالم هستیم.
پزشکیان خطاب به دانشجویان اظهار داشت: همه میدانیم که در انتخابات ۵۰ درصد مردم پای صندوق رأی نیامدند و آن۵۰ درصد دیگر نیز با اکراه در انتخابات شرکت کردند و این اتفاق یک پیام روشن داشت، اینکه اگر ایران را میخواهیم و کشورمان را میخواهیم بدانیم همه کسانی که آمدند و نیامدند، برای ایرانمان هستند.
رئیسجمهور با بیان اینکه همه باید به میدان بیایند تا مشکلات را حل کنیم، تاکید کرد: همه ما در ایجاد مشکلات امروز مقصر هستیم، چپ یا راست، با تفاوت یا بیتفاوت ما هستیم و بودیم که باید پاسخگو باشیم. ناترازیها در حوزههای مختلف برق، آب، پول، محیط زیست و فرهنگی تازه بهوجود نیامده است، ناترازی فرهنگی مدتهاست که ادامه دارد، یک حرف میزنیم و طور دیگری رفتار میکنیم.
وفاق و همدلی راهحل مشکلات کشور
پزشکیان راهحل مشکلات کشور را وفاق و همدلی دانست و تصریح کرد: اطمینان دارم تمام دانشجویانی که امروز پشت این تریبون حاضر شدند و سخنان خود را مطرح کردند، به فکر اصلاح مملکت هستند. اما هر یک از زاویه دید و نگاه خود مسئله را بیان میکنند. ما نیز تلاش میکنیم دیدگاههای مختلف را در حد امکان اجرائی کنیم اما مشکلات بهسادگی قابل حل نیست.
اجرای عدالت در دادن سهم مردم از بیتالمال
رئیسجمهور با اشاره به صحبت یکی از دانشجویان که گفته بود «شما قول دادید بنزین را گران نکنید!»، عنوان داشت: من قول دادم که عدالت را اجرا کنم؛ در حال حاضر ۴ میلیارد دلار بنزین با نرخ ۶۰ هزار تومان وارد میکنیم و با نرخ یک هزار و ۵۰۰ تومان میفروشیم، این درحالی است که نمیتوانیم معیشت اکثریتی که امکان بهرهبرداری از این امکان (بنزین) را ندارند تامین کنیم.
پزشکیان تاکید کرد: آیا این درست است که با محدودیتها برای تامین ارز، همچنان مبالغ هنگفتی را صرف تامین بنزین کنیم درحالی که ارز کافی برای تامین کالاهای اساسی نداریم؟ ارز و بنزین باید به تمام کسانی که در این مملکت زندگی میکنند، به صورت برابر اختصاص پیدا کند نه اینکه یک عده که بیشتر مصرف میکنند، بیشتر بهرهمند شوند.
وی با اشاره به مصوبه دولت در خصوص اصلاح قیمت بنزین، خاطرنشان کرد: سالهای گذشته برای کالاهای اساسی ۱۵ تا ۱۸ میلیارد دلار هزینه میشد؛ الان ما فقط
۸ میلیارد دلار تا پایان سال در اختیار داریم.
رئیس دولت چهاردهم گفت: با برنامهریزیهای انجام شده بودجه سال آینده نسبت به بودجه امسال فقط ۲ درصد رشد خواهد داشت، در حالی که تورم ما ۳۰، ۴۰ یا ۵۰ درصد است، تا جایی که ممکن بوده از خودمان شروع کردهایم و سعی کردهایم با صرفهجویی هزینهها را کاهش دهیم.
عامل اصلی تورم؛ دولت، مجلس و بانکها
پزشکیان با تاکید بر اینکه عامل اصلی تورم دولت، مجلس و بانکها هستند، گفت: منابع ما محدود است اما توقعات ما نامحدود است؛ من خودم نماینده مجلس بودم اما نمایندگان قانون تصویب میکنند در حالی که پولی برای اجرای آن وجود ندارد و لذا پول بدون پشتوانه چاپ میشود و تورم ایجاد و فشار زیادی به فقرا، کارمندان و حقوقبگیران وارد میشود، یعنی ما با تعهداتی که پشتوانه مالی ندارد، عملاً از جیب همین مردم برمیداریم.
وی افزود: هفت هزار همت یعنی هفت میلیون میلیارد تومان پروژه نیمهتمام در کشور داریم؛ پروژههایی که کلنگ خوردهاند اما نیمهکاره رها شدهاند. با این حجم پروژه روی زمین مانده، باز هم میخواهیم پروژه جدید امضا کنیم؟ ما اعلام و تاکید کردهایم که پروژه جدید نمیپذیریم و وعده غیرواقعی به مردم نمیدهیم.
رئیسجمهور ادامه داد: نباید به مردم وعده بیجا و غلط بدهیم، پروژهها باید اولویتبندی و انجام شوند، اگر انجام ندادیم ما را محاکمه کنید.
جز خدا و مردم امیدی به هیچکس ندارم
پزشکیان با اشاره به اظهارات و انتقاداتی که طی روزهای گذشته در خصوص مذاکره با آمریکا مطرح شده است، تاکید کرد: جز خدا و مردم کشورم به هیچکس امیدی ندارم. اینکه فکر کنیم کسی در بیرون از این سرزمین میخواهد به ما کمک کند، خیالی باطل است. باور و اعتقاد من این است که تنها باید به خدا و سپس به مردم خودمان تکیه کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در سفرهای داخلی و خارجی - چه شرق و چه غرب - به این باور رسیدم که تنها باید به مردم عزیز کشور و خودمان تکیه کنیم و راه نجات از این مسیر میگذرد. ایران خانه ماست و همه ما متعلق به این خانه هستیم. همانگونه که نسبت به فرزندان و بستگان خود احساس مسئولیت میکنیم، موظفیم با تمام مردم ایران نیز با همان نگاه رفتار کنیم؛ نه بر اساس امر و نهی، نه با این تصور که باید دستور بدهیم و دیگران اطاعت کنند.
موضوع حجاب با دستور و تحکم حل نمیشود
رئیسجمهور با تاکید بر اینکه مسئله حجاب مسئله سادهای نیست، گفت: حجاب با دستور و تحکم حل نمیشود و باید با اقناع عمل کنیم، همانطور که رهبر انقلاب تأکید دارند، این مسئله نیازمند کارِ اقناعی و فرهنگی است. همه مردم ایران همانند فرزندان من هستند، نمیتوان با دعوا، تحکم و اجبار در هیچ موضوعی به نتیجه رسید بلکه باید مردم را قانع کرد و این اقناع، نیازمند کار، صبر، گفتوگو و تلاش جدی است.
وی تاکید کرد: در خانواده من حتی یک نفر هم بیحجاب یا غیرچادری نیست؛ اما معنایش این نیست که اگر کسی چادر ندارد، من باید با او برخوردی نامناسب داشته باشم. عزت، پاکدامنی، صداقت و راستی ارزشهایی انسانیاند و همه انسانها ذاتاً به این فضائل تمایل دارند، اینطور نیست که اگر ظاهر کسی مطابق سلیقه من نبود، درباره او سخنانی دور از انصاف بگویم.
برای اجرای عدالت در کشور برنامه داریم
پزشکیان با بیان اینکه ۴۷ سال ادعا کردیم به دنبال پیادهسازی عدالت در جامعه هستیم، گفت: هرکس هم آمده همین را گفته. اما نتیجه چه شد؟ ما برای برقراری عدالت برنامه داریم؛ قدم اول این است که الان در همه روستاهایی که مدرسه ندارند، با کمک مردم مدرسه میسازیم.
رئیسجمهور اظهار داشت: هر فرد، گروه و دانشگاهی که ادعا دارد میتواند اقتصاد، صنعت یا کشاورزی را سامان بدهد، ما میدان را برایش باز میکنیم که این کار را انجام دهند. مشکل ما نبود اختیار نیست، میدان عمل است.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در دولت چهاردهم برای توسعه انرژیهای خورشیدی، گفت: تاکنون بیش از
۳ هزار مگاوات پنل خورشیدی نصب شده و بیش از
۴ هزار مگاوات را نوسازی کردهایم. از سوی دیگر، نیروگاههای سیکل ترکیبی را وارد مدار کردهایم و قرارداد ۸۰ هزار مگاوات پنل خورشیدی بسته شده و مراحل اجرای این کار در جریان است.
پزشکیان با تأکید بر نقش فعال مردم و جوانان در پیروزی ایران در جنگ تحمیلی، اظهار داشت: هر جوانی که در آبادانی کشور مشارکت کند، بسیجی واقعی است.
محسنی اژهای در دانشگاه زنجان: مبارزه با فساد نهتنها کم نشده، افزایش هم یافته است
رئیس قوه قضائیه در جریان چهل و هشتمین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا در جمع دانشجویان دانشگاه زنجان حاضر شد و در نشستی صمیمانه پاسخگوی سؤالات آنها بود.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در جمع دانشجویان دانشگاه زنجان گفت: در بحث مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی و مقوله عفاف و حجاب، من به عنوان رئیس قوه قضائیه یک سلسله اقداماتی را اتخاذ کردهام، اما چنانچه سایر دستگاهها همراهی نکنند و فقط دستگاه قضائی بخواهد با قوه قهریه وارد شود، کفایت نمیکند.
محسنی اژهای ادامه داد: در دی ماه سال ۱۴۰۱ یعنی پس از وقایع پاییز آن سال، من در جلسهای به برخی از مسئولان ذیصلاح هشدار و انذار دادم که باید برای مقوله عفاف و حجاب، تدبیر عاجلی را اتخاذ کرد، چرا که با گذشت زمان، در این عرصه ممکن است تحرکاتی صورت گیرد.
وی افزود: در نخستین روزهای فروردین ۱۴۰۲ نیز من دو جلسه را با مسئولان و دستاندرکاران مربوطه در حوزههای مختلف اعم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی و انتظامی برگزار کردم و خطاب به آنان تصریح داشتم که من قوانین و مقررات ناظر بر حوزه عفاف و حجاب را احصاء کردهام و معتقدم با همین قوانین و مقررات موجود میتوان بالغ بر ۷۵ درصد به توفیق رسید و جلوی ناهنجاریها را سد کرد؛ فیالمثل تکالیف قانونی اصناف، فراجا و... را در آن جلسات تشریح کردم.
رئیس دستگاه قضا: در جریان جلسات مذکور، دستورالعملی چهار مادهای نیز ابلاغ شد و مقرر شد دستگاههای اطلاعاتی به شناسایی جریانات سازمانیافته مروّج بیعفتی و بیحجابی و معرفی آنها به دستگاه قضائی مبادرت ورزند و فراجا نیز وفق تکلیف قانونی خود با جرم مشهود در حوزه بیعفتی و بیحجابی در انظار عمومی، برخورد کند.
محسنی اژهای اظهار داشت: پس از گذشت مدتی، مقوله عفاف و حجاب در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد و من مجدداً تصریح کردم که با همین قوانین و مقررات موجود، میتوان تا حد قابل توجهی جلوی ولنگاری و بیحجابی در انظار عمومی را گرفت؛ علیایحال، در شورای عالی انقلاب فرهنگی، تکلیف بر آن شد که قوه قضائیه در این زمینه لایحهای را ارائه کند. ما در قوه قضائیه با بهرهگیری از نقطه نظرات تخصصی، لایحهای موجز، اما کارآمد و قابل اجرا را که همه جوانب از جمله کرامت بانوان حفظ شود در ۹ ماده پیرامون عفاف و حجاب تدوین کردیم؛ این لایحه به دولت رفت و ۶ ماده دیگر نیز به آن افزوده شد؛ اما مجلس این لایحه ۱۵ مادهای را به ۷۴ ماده تبدیل کرد و رفت و برگشتهایی در این زمینه با شورای نگهبان داشت. در نهایت، این مقوله به قانون تبدیل شد، اما هنوز ابلاغ نشده است.
رئیس قوه قضائیه درخصوص مقوله مبارزه با فساد بیان داشت: یکی از دانشجویان گرانقدر در سخنانش گفت که پرونده دو وزیر دولت سیزدهم خیلی سریع رسیدگی شد؛ من باید خطاب به این دانشجوی عزیز بگویم که رسیدگی به این پرونده دو سال به طول انجامید آیا دو سال زمانی سریع است؟ بسیاری از پروندههای بزرگتر و قطورتر ما نیز در همین میزان به طول انجامیده است.
وی تصریح کرد: من میپذیرم که ما مشکل اطاله دادرسی داریم، اما به هیچ وجه اینگونه نیست که در قوه قضائیه جدول زمانبندی برای مختومه کردن پروندهها وجود داشته باشد. باید توجه داشت که بسیاری از پروندهها نیاز به کارشناسی دارند و فرآیندهای کارشناسی بعضاً مدت طولانی به طول میانجامد. ما مدتهاست که به دنبال رفع مشکل طولانی شدن فرآیندهای کارشناسی در پروندههای قضائی هستیم و در این راستا تدابیری اتخاذ شده است.
قاضیالقضات گفت: من از طرفداران برگزاری دادگاههای علنی و انتشار عمومی مفاد دادگاهها هستم، اما باید توجه داشت که در این زمینه قانون برای ما محدودیتهایی وضع کرده است. من در طی دهههای گذشته بارها دادگاههای علنی برگزار کردم و میدانم که چقدر برگزاری دادگاهها به صورت علنی برای دستگاه قضا و عموم مردم مفید است؛ همچنین معتقدم بازدارندگی این امر از انواع مجازات حتی مجازات اعدام بیشتر است. درخصوص انتشار عمومی مفاد دادگاهها نیز باید خدمت شما دانشجویان گرانقدر بگویم که در مواردی قانون به ما این اجازه را نمیدهد تا زمانی که حکمی قطعی نشده جزئیات آن را نشر دهیم.
محسنی اژهای اظهار داشت: شما دانشجویان مطالبهگر و دغدغهمند اطمینان داشته باشید که عزم قوه قضائیه در مسیر مبارزه با فساد جزم است و من اگر آمارهای این مقوله چه از حیث افراد محاکمه و مجازات شده و چه از حیث میزان ارزی و ریالی بازگشت به بیتالمال را بگویم، متوجه میشوید که نه تنها از میزان مبارزه با فساد کاسته نشده بلکه افزوده نیز شده است. ما قاطعانه و بدون اغماض با فساد و مفسد مبارزه میکنیم، اما تلاش داریم این مبارزه ما تا حد ممکن کمهزینه و بدون فضاسازی باشد و بهگونهای باشد که فعالان سالم اقتصادی نهراسند و تامین امنیت سرمایهگذاری مخدوش نشود.
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، رئیس دانشگاه زنجان و ۱۱ نفر از دانشجویان این استان به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود پرداختند.
قالیباف: دانشجو برای مقابله با تزریق ناامیدی طرح بنویسد
رئیسمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز دشمنان در حال تزریق فرهنگ ناامیدی به کشور هستند، گفت: به دنبال ایرانی نازیستنی هستند تا اگر نتوانستند ایران را تجزیه کنند، آن را غیرقابل زیستن جلوه دهند؛ در این شرایط دانشگاه و دانشجو باید بسیج شوند و عقلانیت را محور قرار دهند و برای آینده طراحی کنند.
محمدباقر قالیباف، رئیسمجلس شورای اسلامی که صبح روز شنبه (۱۵ آذر ۱۴۰۴) به مناسبت روز دانشجو در مراسم «دانشجوی امروز؛ معمار فردا» در جمع دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد حاضر شد و ضمن تبریک میلاد باسعادت دخت نبی اکرم (ص)، حضرت فاطمه زهرا (س) را به دانشجویان حاضر در این جلسه از جمله بانوان و گرامیداشت روز دانشجو اظهار داشت: به عنوان یک مشهدی از حضور در جمع شما خرسندم و مفتخرم که در یک جمع دانشجویی حضور پیدا کردهام و اغراق نمیکنم که این تجربه با سایر تجربیات متفاوت است. من جلسات متعددی در محیطهای دانشگاهی داشتم و مشاهده کردم که فضای امروز این دانشگاه و نکاتی که دانشجویان مطرح کردند متمرکز به موضوعات و دغدغههای اصلی کشور بود و از این بابت از همه شما تشکر میکنم.
رئیسمجلس شورای اسلامی در ادامه به ارائه توضیحاتی درباره سؤالات مطرح شده دانشجویان پرداخت و گفت: یکی از چالشهای اساسی ما رابطه میان دانشگاه با جامعه، صنعت، فناوری و مردم است که باید برطرف شود. بیشک حکمرانی و مسئولان در بسترسازی و تسهیل این کار نقش اساسی دارند البته اساتید دانشگاه نیز باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشند اما با وجود کاستیها، اینکه به این موضوع توجه نشده را نمیپذیرم ولی معتقدم سرعت ما در این حوزه کُند است.
وی در ادامه با بیان اینکه جایی که دانشگاه با میدان ارتباط برقرار کرده و علم به صورت کاربردی در دل جامعه آمده توانستهایم اتفاقات بزرگی را رقم بزنیم، اظهارداشت: ما در حوزه مسائل علمی در حوزه فناوری و یارانهای جهشهای خوبی داشتیم. البته در حوزه زیرساختی اشکالاتی داریم اما فناوری و پیشرفتهای علمی ما در این حوزه با تلاش جوانان رقم خورده است. این نتیجه ارتباط مستقیم دانشگاه و اساتید مربوطه با بازار و جامعه است.
قالیباف در ادامه با بیان اینکه ایران در حوزه هوافضا و موشکی و به خصوص برخی فناوریهای این حوزه، جزء دو کشور نخست دنیاست و این به خاطر جوانانی است که در این حوزه فعالیت کردهاند، عنوان کرد: پیش از این حوزه هوافضا اینگونه نبود و این پیشرفت از زمانی رقم خورد که درهای این صنعت به روی دانشگاهها باز شد؛ البته زمانی ورود دانشگاهیان به سپاه به خاطر مباحث حفاظتی ممکن نبود و از سوی دیگر دانشگاه نیز اجازه ورود به حوزه نظامی را نمیداد از این رو بیرون از دانشگاه و بیرون از سپاه، تشکیلاتی را به راه انداختیم تا بتوانیم از توان علمی دانشگاه استفاده کنیم و به این پیشرفت رسیدیم، و البته نمونه دیگر این تلاشها در حوزه هستهای صورت گرفت.
وی در پاسخ به انتقاد یکی از دانشجویان مبنی بر عدم استفاده از دانشجویان توسط مجلس شورای اسلامی گفت: من طی سالهای کار خود در مجلس همواره از هوشمندسازی، شفافسازی، کارآمدسازی و مردمیسازی گفتهام که همه آنها باید گام به گام پیش برود و همواره به آن وفادار بودهام. از بعد از جنگ در قرارگاه خاتمالانبیا (ص)، بسیج، هوافضا، ناجا، شهرداری و امروز در مجلس شورای اسلامی این را وظیفه خود میدانم که حتما مردمیسازی را دنبال کنم و مجلس باید با اولویت این کار را انجام دهند.
رئیس دستگاه تقنینی در همین زمینه با اشاره به فعالیت مجلس دانشجویی که دارای کمیسیونها و دستورکارهای مخصوص به خود است، یادآور شد: در برخی از قانونگذاریها در عرصههای مختلف از ظرفیت این مجلس دانشجویی استفاده شده است. همچنین امروز در حال گذراندن دورههای هفتم و هشتم مدرسههای حکمرانی در مجلس هستیم و برنامه هفتم که یک برنامه مسئله محور است از دل همین اقدامات کارشناسی و تاثیرات دانشگاه بیرون آمده است.
جنگ ۱۲ روزه پازلی از یک جنگ بزرگتر
و ادامهدارتری بود
قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: بیتردید جنگ ۱۲ روزه گذشته یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر و نقطه آغازی برای ماست. این ۱۲ روز صرفا ۱۲ روز نیست بلکه پازلی از یک جنگ بزرگتر و ادامهدارتری بود که رخ داد. به جز مباحث فناوری در این حوزه، باید بدانیم که این جنگ صرفا نظامی نیست. درست است که در این جنگ از ابزار نظامی استفاده شد اما این جنگ، جنگ اقتصادی، رسانهای، فرهنگی، ذهنی و جنگ شناختی و ترکیبی است و ادامه دارد که باید به آن توجه کنیم. این جنگ از زمین و آسمان به ذهن و افکار جامعه به ویژه جوانان و در محیطهای دانشگاهی منتقل شده است. اگر نسبت به کشور و انقلاب و ملت خود دغدغهمندیم باید به این موضوع توجه کنیم.
رئیس مجلس در ادامه با بیان اینکه امروز دشمنان در حال تزریق فرهنگ ناامیدی به کشور هستند، عنوان کرد: آنها به دنبال ایرانی نازیستنی هستند تا اگر نتوانستند ایران را تجزیه کنند، آن را غیرقابل زیستن جلوه دهند. در این شرایط دانشگاه و دانشجو نقش تاریخی دارد و ما نباید مانع ورود آنها باشیم، بلکه آنها باید بسیج شوند و عقلانیت را محور قرار دهند و برای آینده طراحی کنند.
وی افزود: عقل نظام مند برای تغییر ساختارهاست، اگر عقل نقادی وجود نداشته باشد، قطعا اشکالات و ضعف ساختارها احصاء نمیشود که این موضوع باید از سوی دانشگاهیان دنبال شود. عقل طراحی به این معناست که آینده از این طریق ساخته شود. ما باید بدانیم بازدارندگی تنها با حوزه نظامی صورت نمیگیرد و اگر تابآوری و انسجام اجتماعی نباشد، موشکها به تنهائی نتیجه نمیدهد و دیدیم که در طول جنگ، قلب یکایک مردم با ما بود و هسته سخت ما، قلب ۹۰ میلیون نفر ایرانی بود.
به گزارش ایسنا، قالیباف در ادامه با اشاره به مسئله محور بودن برنامه هفتم، خاطرنشان کرد: ما باید قدرت حل مسئله داشته باشیم و بدانیم اگر مشکلات را به مسائل تبدیل نکرده و این مسائل را به رسمیت نشناسیم نمیتوانیم برای آنها راهکار پیدا کنیم و برطرف کنیم. حتی باید واقعیات تلخ در این زمینه را بپذیریم. ما در این زمینه دست همکاری به سمت شما دانشجویان و اساتید دراز میکنیم.
سرلشکر موسوی: نقش دانشجویان در تقویت انسجام ملی، همسنگ با عملیات نظامی است
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه نیروهای مسلح در آمادگی کامل اطلاعاتی و عملیاتی قرار دارند، گفت: ترکیب دانش روز با ایمان الهی، ستون اصلی اقتدار نیروهای مسلح است و این مسیر باید بهعنوان الگوی راهبردی در تمامی مراکز آموزشی دنبال شود.
آیین بزرگداشت ۱۶ آذر، روز دانشجو با حضور سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در دانشکده و پژوهشکده فرماندهی و مدیریت ولایت سپاه (دافوس) برگزار شد.
سرلشکر موسوی در ابتدا ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع دانشجویان دافوس سپاه، مراکز آموزشی و پژوهشی نیروهای مسلح را میعادگاه تربیت فرماندهان و افسران جوان برای واگذاری مسئولیتهای مهم و اثربخش در آینده دانست و گفت: این دانشجویان آیندهسازان نیروهای مسلح به شمار میآیند و باید اساتید از برنامهریزیها و پژوهشهای مدرن و بهروز برای تدریس دانشجویان استفاده کنند تا نیروهای مسلح از فناوریهای پیشرفته روز دنیا عقب نمانند. وی با بیان اینکه امروز نیروهای مسلح در آمادگی کامل اطلاعاتی و عملیاتی قرار دارند، افزود: جوانان انقلابی، با روحیه و خوشفکر در نیروهای مسلح، با ایمان به خدا و فراگیری علم، تخصص و دانش بهروز توانستند پیشرفتهای بزرگی را در بخشهای مختلف نیروهای مسلح رقم بزنند.
به گزارش ایرنا از ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر لزوم توجه دانشجویان و فرماندهان و مدیران آینده سپاه به مولفهها و گزارههای راهبردی پیشروی آنان برای نقشآفرینی در عرصه ماموریتهای محوله، پیوند علم و ایمان و جهاد علمی و فناورانه را حائز اهمیت برشمرد و تصریح کرد: ترکیب دانش روز با ایمان الهی، ستون اصلی اقتدار نیروهای مسلح است و این مسیر باید بهعنوان الگوی راهبردی در تمامی مراکز آموزشی دنبال شود، علاوهبر این ضرورت بهرهگیری از فناوریهای نوین، پژوهشهای راهبردی و هوش مصنوعی، بخشی از جهاد علمی نیروهای مسلح که نباید از آن غافل شد. سرلشکر موسوی، انسجام ملی و امیدآفرینی را از دیگر گزارههای راهبردی و مورد تاکید پیشروی دانشجویان قلمداد کرد و افزود: نقش دانشجویان در تولید روایتهای امیدبخش و تقویت انسجام ملی، همسنگ با مأموریتهای عملیاتی آنان است.
وی تربیت فرماندهان آینده را در زمره اولویتهای راهبردی دافوس توصیف و یادآور شد: دانشجویان دافوس نهتنها افسران آینده، بلکه معماران راهبردی امنیت ملی خواهند بود و باید با نگاه سیستمی و چندبعدی آموزش ببینند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به تحولات عرصههای جنگ ترکیبی و شناختی، آمادگی برای جنگهای نوین را یک ضرورت راهبردی دانست و دانشجویان را به مطالعه و تمرین سناریوهای نوین دفاعی فراخواند تا نیروهای مسلح در برابر هر تهدیدی از تواناییهای اقدام پیشدستانه برخوردار شوند.
سرلشکر موسوی در ادامه ارتباط با جامعه علمی کشور را ضامن پیشبرندگی برنامهها و پاسخ به نیازهای سازمانها و منظومه نظامی و دفاعی کشور برشمرد و گفت: ضرورت تعامل مراکز آموزشی نظامی با دانشگاهها و پژوهشگاههای ملی همواره مورد تاکید ستاد کل نیروهای مسلح بوده است تا جریان دانش و نوآوری بهصورت همافزا در خدمت اقتدار ملی قرار گیرد.
وی حفظ میراث و انتقال تجربه را از دیگر گزارههای راهبردی مهم توصیف کرد و یادآور شد: تجربههای دفاع مقدس و مقاومت منطقهای باید بهعنوان سرمایه راهبردی به نسل جدید منتقل شود تا پیوند گذشته و آینده در مسیر تعالی برقرار گردد.
در پایان این نشست صمیمانه، دانشجویان حاضر ضمن بیان دیدگاهها و راهکارهای مد نظر، سؤالات خود را با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح مطرح و پاسخهای لازم را دریافت کردند. این گفتوگو، علاوه بر تقویت ارتباط میان فرماندهی عالی و نسل جوان، بهعنوان الگویی از تعامل راهبردی، امیدآفرینی و آیندهسازی در تاریخچه آموزشی نیروهای مسلح ثبت شد.
سرلشکر پاکپور: جنگ اخیر، جنگ تکنولوژی و هوش مصنوعی بود
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه جنگ اخیر جنگ تکنولوژی و هوش مصنوعی بود، گفت: امروز نیاز میدان ما تمرکز بر مباحث پدافند هوائی و فناوریهای پنهانکاری است.
سردار سرلشکر پاسدار محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یکشنبه
۱۶ آذر در مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه جامع امام حسین(ع)، ضمن تبریک این روز به دانشجویان و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به تحلیل وقایع اخیر و پیروزی جبهه مقاومت در نبرد ۱۲روزه پرداخت.
وی با اشاره به طرحریزی پیچیده دشمن اظهار کرد: دشمن با آغاز جنگ سخت ۱۲روزه، در پی تبدیل آن به یک جنگ ترکیبی تمامعیار بود. برآورد آنها این بود که با بمباران مواضع حساس، مراکز موشکی و فرماندهی، همزمان عناصر تروریست و تجزیهطلب را در مرزها فعال کرده و در داخل کشور نیز آشوب و بلوا ایجاد کنند. فرمانده کل سپاه افزود: دشمن تصور میکرد با هدف قرار دادن چهار فرمانده ارشد ما، شهیدان سلامی، رشید، باقری و حاجیزاده، شیرازه فرماندهی و میدان عملیاتی ما دچار فروپاشی خواهد شد، اما این یک خطای محاسباتی بزرگ بود.
به گزارش ایرنا از سپاهنیوز، سرلشکر پاکپور با تشریح وضعیت ساعات اولیه جنگ تصریح کرد: دشمن انتظار داشت با شهادت فرماندهان، سیستم مدیریت جنگ از هم بپاشد، اما با درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب، بلافاصله جانشینان بهکار گمارده شدند و ساختار فرماندهی ترمیم شد.
وی با ذکر خاطرهای از آن ایام گفت: زمانی که مسئولیت فرماندهی کل سپاه به بنده ابلاغ شد، پیش از آن گرچه در نیروی زمینی فعالیت میکردم، اما به جهت ضرورت هماهنگیها با سردار موسوی فرمانده هوافضا در ارتباط بودم و از میزان آمادگی آن بخش و سایر یگانها سؤال میکردم. بهخوبی مشاهده میکردم که آمادگیها در حوزه هوافضا و دیگر بخشهای عملیاتی کاملاً صددرصدی است.
به همین دلیل، به محض آنکه فرماندهی کل سپاه به اینجانب ابلاغ شد و دستور آغاز عملیات صادر گردید، تنها دو تا سه ساعت پس از دریافت حکم، عملیاتهای سنگین، کوبنده و مقابلهای بلافاصله آغاز شد.
فرمانده کل سپاه به واکنش قاطع ایران به تجاوزات اشاره کرد و بیان کرد: در شب آخر، پایگاه هوائی العدید در قطر که مهمترین پایگاه آمریکاییها در منطقه است، هدف ۱۴ فروند موشک قرار گرفت.
سرلشکر پاکپور افزود: پس از این عملیات سنگین، آمریکاییها پیام دادند که «اگر شما نزنید، ما هم دیگر نمیزنیم» و در نهایت در روز دوازدهم، دشمن که توان تابآوری در برابر ضربات موشکی و انسجام ملی ما را نداشت، درخواست آتشبس داد.
چهار رکن پیروزی در نبرد ۱۲ روزه
وی، چهار عامل را دلیل اصلی پیروزی در این نبرد دانست و عنوان کرد: اول؛ عنایت الهی که رکن اصلی موفقیت ما بود. سپس حکمت و درایت رهبر معظم انقلاب؛ ایشان با آرامشی مثالزدنی، همزمان جنگ و کشور را مدیریت کردند. سوم انسجام بینظیر مردم، اتحادی مقدس که تمام اقشار جامعه را فارغ از گرایشهای سیاسی در برابر دشمن یکپارچه کرد و در آخر، تداوم آتش و تابآوری رزمندگان، با وجود فشارهای سنگین، پاسخهای موشکی ایران لحظهای قطع نشد و حجم آتش در روزهای آخر افزایش یافت.
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه ما هماکنون در وضعیت قطع درگیری هستیم، تصریح کرد: قطعاً دشمن میداند که اگر خدای نخواسته بخواهند اقدامی علیه جمهوری اسلامی انجام دهند، حتماً پاسخی سختتر و کوبندهتر از دوره قبل خواهند گرفت و آنها در برآوردهای خود به این موضوع رسیدهاند که هیچ اقدامی انجام نمیدهند.
سعید جلیلی: حق غنیسازی را غرب برای ما تعیین نمیکند، دانشگاهِ ما تعیین میکند
نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی، گفت: حق غنیسازی ما را غرب و آمریکا برای ما تعیین نمیکند این را دانشگاه ما تعیین میکند، استاد ما تعیین میکند، شهریاریها، طهرانچیها و فخریزادهها تعیین میکنند. شهید عباسی تعیین میکند که با وجود ترور نافرجام، ۱۵ سال دیگر با تمام توان در همین مسیر ایستادگی کرد.
سعید جلیلی، نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی، به مناسبت روز دانشجو در تجمع دانشجویی در جوار مزار شهدای ۱۶ آذر سال ۱۳۳۲ در امامزاده عبدالله(ع) شهرری حضور یافت و به سخنرانی پرداخت.
وی در این مراسم با اشاره به اهمیت تاریخی شانزدهم آذر، برای تبیین جایگاه این روز به شرایط هفتاد و دو سال پیش بازگشت و گفت: در آن مقطع تاریخی، مردم ایران یک حرکت بزرگ و سرنوشتساز را آغاز کرده بودند؛ حرکتی همگانی برای یک مطالبه بدیهی، یعنی اینکه نفت ملت ایران باید متعلق به خود ملت ایران باشد. این مطالبه از مسیر قانونی دنبال شد، دولتی بر سر کار آمد و با حمایت علما، روحانیون، مردم و دانشگاهیان، صنعت نفت ملی شد.
جلیلی با بیان اینکه در آن زمان حتی شعار «مرگ بر آمریکا» نیز مطرح نبود، افزود: دولت وقت نسبت به آمریکا نگاه خوشبینانه داشت و تصور میکرد میتواند با کمک آمریکا در برابر فشارها و توطئههای انگلیس ایستادگی کند، اما در سال ۱۳۳۲ همین آمریکا همراه با انگلیس، نهتنها به دولت قانونی کمک نکرد، بلکه با یک عملیات مشترک کودتا، که بعدها خودشان اسناد آن را منتشر و به آن اعتراف کردند، دولت قانونی کشور را سرنگون ساختند.
نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: با وجود این فشارها، ملت ایران این مسیر را ادامه داد؛ از خرداد ۴۲ تا بهمن ۵۷ و تا امروز، در دفاع از حق، آزادی و استقلال خود ایستاد تا اجازه ندهد دیگران برای حقوق ملت ایران تصمیمگیری کنند. این عظمت حرکت دانشجویی در آن زمان بود؛ آغاز یک حرکت مبارک، آزادیخواهانه و استقلالطلبانه که ریشهای عمیق در باورهای مردم داشت. به همین دلیل این حرکت با شهادت سه دانشجو خاموش نشد، بلکه تازه آغاز شد و ادامه یافت.
وی افزود: این مسیر به جایی رسید که همان کسانی که روزی دانشجویان را در دانشگاه تهران در ۱۶ آذر ۳۲ به شهادت رساندند، امروز به چنین استیصالی گرفتار شدهاند که دانشگاه، دانشجو و استاد ایرانی نهتنها رژیم استبدادی را برچیدند، بلکه منادی آزادیخواهی در منطقه و حتی جهان شدند. ملت ایران امروز فقط نمیگوید نفت از آنِ ماست، بلکه میگوید این ملت با این قدرت، این ریشههای عمیق فرهنگی و این توان علمی، حق دارد به قلههای پیشرفت برسد و هیچ قدرتی حق ندارد برای او تعیین تکلیف کند که چه داشته باشد و چه نداشته باشد، هستهای داشته باشد یا نداشته باشد و غنیسازی در چه سطحی باشد.
نماینده رهبر انقلاب با نام بردن از دانشمندان هستهای کشور تأکید کرد: حق غنیسازی ما را غرب و آمریکا برای ما تعیین نمیکند این را دانشگاه ما تعیین میکند، استاد ما تعیین میکند، شهریاریها، طهرانچیها و فخریزادهها تعیین میکنند. شهید عباسی تعیین میکند که با وجود ترور نافرجام، ۱۵ سال دیگر با تمام توان در همین مسیر ایستادگی کرد.
وی خاطرنشان کرد: در کدام جنگ و در کدام مقطع تاریخی، دستکم در این چند دهه اخیر، دیدهاید که با دانشمندان اینگونه برخورد شود؟ جنگندهای را از هزار کیلومتر آنسوتر بلند کنند و هدف، خانه یک استاد دانشگاه باشد، آن هم نه محل کار یا آزمایشگاه، بلکه خانهای که زن و فرزندش در آن حضور دارند. این رفتارها نشاندهنده استیصال دشمن در برابر حرکتی است که از
۱۶ آذر با پیشگامی دانشجویان آغاز شد و امروز به نقطهای رسیده که دشمن چنین واکنشهای کور و جنایتآمیزی را در پیش میگیرد.
جلیلی با اشاره به تقابل تاریخی ملت ایران با استبداد داخلی و استکبار خارجی گفت: هرگاه ملت ما در برابر این دو جریان ایستادگی کرده، موفق شده و به پیروزی رسیده است؛ در مشروطه، رژیم استبدادی وادار به پذیرش قانون اساسی شد و در جریان ملی شدن صنعت نفت نیز ملت توانست حق خود را بازپس بگیرد.
نماینده رهبر انقلاب با اشاره به واقعه
۱۶ آذر ۱۳۳۲ اظهار داشت: در این روز، دانشجویان ما در دانشگاه تهران به شهادت رسیدند، اما تنها یک روز بعد، یعنی ۱۷ آذر، در همان دانشگاه به ریچارد نیکسون، معاون رئیسجمهور وقت آمریکا، دکترای افتخاری داده شد و از او تجلیل به عمل آمد؛ همان فردی که یک روز قبل در برابر ورودش سه دانشجوی ما به شهادت رسیده بودند.
وی در پایان با طرح این پرسش که نتیجه «از فرق سر تا نوک پا غربی شدن» چه بود، خاطرنشان کرد: حاصل آن، روی کار آمدن استبداد رضاخانی و دو دهه سرکوب و خفقان در کشور بود. جلیلی در ادامه به انتشار مقالهای در ۱۷ آذر همان سال در یکی از روزنامهها با عنوان «سه قطره خون» اشاره کرد و گفت: در آن مقاله خطاب به نیکسون نوشته شده بود که امروز برای گرفتن دکترای افتخاری آمدهای، در حالی که دیروز جلوی پای تو سه دانشجو به شهادت رسیدند؛ مقالهای که خیلی زود توقیف شد، اما حقیقت را برای همیشه
ثبت کرد.
زاکانی: 95 درصد مشکلات کشور ریشه داخلی دارد
آیین گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز صبح دیروز با حضور شهردار پایتخت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری شهر، علیرضا زاکانی در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز ضمن پاسخ به سؤالات دانشجویان، با اشاره به دو رویکرد مطرح شده در سطح کلان برای مدیریت جمعیت پایتخت تصریح کرد: برخی مسئولان رسماً میگویند تهران را گران کنیم تا مردم بروند. این راهحل غیرمنصفانه، غیرعادلانه و اساساً امکانپذیر نیست. برخی دیگر معتقدند گرانی تهران باعث میشود مردم در شهرهای خود بمانند. اما وقتی تهران گران بشود، کل کشور گران خواهد شد و از طرفی شاهد حاشیهنشینی گسترده در اطراف تهران خواهیم بود.
زاکانی با اشاره به اظهارنظر برخی مسئولان گفت: به طور رسمی برخی اعلام کردند که ما افتخار کردیم در دوره عمر مدیریتمان یک مسکن نساختیم. این افتخار نیست، این گریه دارد، عزا دارد.
وی با اشاره به تأکیدات دیرینه رهبر انقلاب بر فرآوری نفت و تبدیل آن به محصول نهائی بیان داشت: از دهه ۷۰ بر این موضوع اصرار داشتند، اما متأسفانه برخی در دولتهای گذشته حتی این نگاه را به تمسخر میگرفتند. نتیجه آن شده که حالا نفت خام ما تحریمپذیر است، در حالی که اگر به فرآورده تبدیل شود، بازار میلیارد دلاری همسایه در اختیار ماست. برخی به خاطر منافع شخصی یا اغراض فاسد، مانع این تحول شدند.
شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود به برخی پروندههای فساد نیز اشاره کرد، در همین رابطه وی با طرح این سؤال که چرا با وجود مشکلات آشکار، بانک آینده زودتر منحل نشد، گفت: انحلال بانک آینده اقدام خوبی بوده است، اما تأخیر در آن قابل پیگیری است.
زاکانی با اشاره به پرونده «کرسنت» با یادآوری مخالفت صریح خود در سال ۹۲ با رأی اعتماد به وزیر نفت وقت به دلیل ارتباطش با این پرونده افزود: آن روز در مجلس نهم گفتم که انتخاب این فرد (وزیر نفت دولت یازدهم) باعث مختومه شدن پرونده و بازگرداندن رأی ما خواهد شد. متأسفانه شنیده نشد. این پرونده یک درس عبرت ملی است. سؤال اینجاست که مقصر اصلی کیست؟ در آن زمان گفته بودم اگر مسیر اثبات فساد در این پرونده طی شود، حق ایران احقاق میشود، در غیر این صورت ممکن است محکوم شویم. اما این سخن جدی گرفته نشد.
وی خطاب به دانشجویان گفت: شما باید از کسانی که مفاسد را رقم میزنند یا در قبال خطاها سکوت میکنند، سؤال کنید و مطالبهگر باشید. اگر چشممان را بر روی خطاها ببندیم، قطعاً کشور و مردم آسیب خواهند دید.
شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حجم بالای نقدینگی داخلی به رقم ۲۰۰ میلیارد دلار اظهار داشت: مشکل کشور در داخل و با تکیه بر مردم حل میشود. تمام تأکیدات رهبر معظم انقلاب این است که مسئولین به مردم تکیه کنند. به جای انتظار برای سرمایهگذاری خارجی، باید با ایجاد صندوقهای پروژهای مطمئن، اعتماد مردم را جلب کرد و سرمایه سرگردان داخلی را به سوی تولید هدایت نمود. اگر مردم اعتماد کنند، قطعاً سرمایه خود را میآورند.
زاکانی ادامه داد: ما همه چیز در داخل کشور داریم. کسی از بیرون به ما رحم نمیکند. رشته تحصیلیام پزشکی هستهای است. در سال ۸۷، به بهانه تحریم، واردات رادیوداروهای حیاتی ما را که بیش از ۸۰ درصد مصرف داخلی داشت و برای درمان بیماریهایی مانند سرطان مورد نیاز بود، قطع کردند. حتی برای یک مادر بیمار هم حاضر به فروش نبودند اما جوانان این مملکت دست به کار شدند و در عرض سه ماه، ژنراتور تولید رادیودارو را خودشان ساختند. الان دارند به ما التماس میکنند که همان رادیو دارو را از آنها بخریم و با قیمت رقابتی و ارزان هم میفروشند؛ چون میدانند اگر ندهند، ما خودمان میسازیم. این الگو در حوزههای مسکن، آب و انرژی هم قابل تکرار است.
وی در بخش پایانی صحبتهای خود با اشاره به چالشهای کشور گفت: قبلاً گفته بودم ۸۵ درصد مشکلات کشور ریشه در داخل دارد، ۱۵ درصد خارج. بعد که ما مسئول شدیم، یک عزیزی آمد و گفت حالا که مسئول شدی، چقدر مشکلات ریشه در داخل دارد؟ گفتم: ۱۰ درصد کم گفته بودم، ریشه ۹۵ درصد مشکلات در داخل است! مشکل ما خودمان هستیم. التیامبخش مشکلات کشور امید، انسجام، همت و کوشش و کار جهادی است.