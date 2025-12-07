سخنگوی سپاه: پالایشگاه حیفا را 2 بار موشکباران کردیم و از کار افتاد

سخنگوی سپاه گفت: اگر اسرائیل مرکز ذخیره سوخت ما در تهران را زد،

5 ساعت بعد پالایشگاه حیفا در دو نوبت زده شد، خودشان بیان داشتند شاهکار موشکی ایران بود که پالایشگاه از کار افتاد. اگر مرکز اطلاعات ما را زدند، موساد را زدیم؛ 36 کشته داشتند.

سردار ‌علی‌محمد نائینی، سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم روز دانشجو که در محل دانشگاه آزاد ارومیه برگزار شد، ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع دانشجویان در محل علم و دانش، تحصیل و پژوهش در دانشگاه آزاد ارومیه و درود بر روح پرفتوح شهدای دفاع مقدس، امنیت، اقتدار، شهدای استان و دانشگاه، گفت: یک نبرد گفتمانی گسترده از 7 اکتبر و عملیات بی‌نظیر حماسه طوفان‌الاقصی که تمام تصویرهای رژیم صهیونیستی را به‌هم ریخت شروع شد؛ در آن گفتمانی که امروز مراکز فکری غربی اذعان می‌کنند که رژیم صهیونیستی شکست خورده است و گفتمان مقاومت احیا و جهانی شده است؛ امروز در آمریکا و اروپا از این گفتمان صحبت می‌شود.

وی اظهار داشت: سطح دوم جنگ که سطح راهبردی و بسیار مهم است، امروز که جنگ‌ها را بررسی می‌کنند بیان می‌دارند که اهداف سیاسی جنگ چیست، هدف سیاسی جنگ 12روزه براندازی، نابودی هسته‌ای، زدن دانشمندان و نیروهای نظامی، مؤلفه‌های اقتدار و دانش بود، در کدام هدف موفق شد؟ صریحاً تا روز پنجم جنگ هم نتانیاهو و هم ترامپ اعلام می‌دارند؛ «آمده‌ایم تا تمام کنیم».

سردار نائینی بیان داشت: شاخص پیروزی و شکست که در تمام مراکز مطالعات جنگ بیان می‌کنند اهداف سیاسی جنگ است که دشمن در اهداف سیاسی، تمدنی و گفتمانی شکست خورد.

سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه گفت: سطح بعدی سطح تاکتیکی می‌باشد. در جنگ فرماندهان، زیرساخت‌های کشور، ساختمان‌ها، مراکز علمی، سایت‌ها، پادگان‌ها مورد هدف قرار می‌گیرند، این اقدامات در جنگ بسیار طبیعی است. خسارات در جنگ 8ساله بسیار گسترده بود؛ شهرهایی که تخریب شد، نابود شد. در جنگ 8ساله ده برابر فرماندهانی که در جنگ 12روزه شهید شدند، به شهادت رسیدند.

وی با اعلام اینکه تنها در کربلای 5 حدود 60 فرمانده به شهادت رسیدند، ادامه داد: در جنگ در سطح تاکتیکی، بنابر گفته مقام معظم رهبری، خسارتی که به دشمن وارد شد بیشتر از ما بود.

به گزارش تسنیم، سردار نائینی با بیان اینکه هر دو جنگ بر اساس یک محاسبه غلط که «ایران ضعیف» بود آغاز شد، خاطرنشان کرد: در جنگ هشت‌ساله با تصور اینکه ایران بازدارندگی و ثبات سیاسی ندارد و سه‌روزه خوزستان فتح می‌شود و در جنگ 12روزه با تصور اینکه مراکز هسته‌ای و موشکی مورد هدف قرار می‌گیرد و فرماندهان حذف می‌شوند و کنترل از دست خارج می‌شود و امکان واکنش نخواهد بود، اما با وجود اینکه مردم متحیر بودند و برخی مسئولین دچار فروپاشی بودند، با وجود اینکه قدرت به‌نفع دشمن بود، حضرت آقا فرمودند که «نظام صهیونیستی اشتباه بزرگی کرده و بیچاره خواهد شد» و ظهر همان روز در تلویزیون با مردم سخن گفتند. مردم برانگیخته شدند و اعتماد به نفس ملی ایجاد شد و آرامش با ایست‌بازرسی‌ها به میدان بازگشت.

سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه با تصریح به اینکه این کشور مؤلفه‌های اقتداری همچون رهبر مقتدر، شجاع و حکیم و نیروهای بسیج دارد که آن را متمایز از کشورهای دیگر می‌کند، اضافه کرد: ما رهبری را معمولاً در سلسله ‌مراتب نیروهای مسلح فرمانده جنگ خلاصه می‌کنیم، در حالی که رهبری فضای اجتماعی جنگ را مدیریت کرد، دولت را به جنگ آورد و همه اجزای جامعه را در یک بُردار منسجم کرد و تاب‌آوری اجتماعی را گسترش داد. رهبری روایت جنگ و انسجام را به‌دست گرفته با روایت دشمن و جنگ روانی دشمن مقابله کرد، مدیریت اجتماعی جنگ بسیار مهم است.

وی خاطرنشان کرد: اشراف اطلاعاتی و بانک اطلاعاتی کامل داشتیم. اگر اسرائیل مرکز ذخیره سوخت ما در تهران را زد، 5 ساعت بعد پالایشگاه حیفا در دو نوبت زده شد، خودشان بیان داشتند شاهکار موشکی ایران بود که پالایشگاه از کار افتاد. اگر مرکز اطلاعات ما را زدند، موساد را زدیم؛ 36 کشته داشتند.

سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه گفت: تعداد کشته‌های نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی قطعاً بیشتر از شهدای ماست، خساراتی که در آن سرزمین کوچک به‌مراتب گسترده‌تر است، همچنین دقت کار هوا و فضا بسیار مهم است، وقتی طبقه منهای یک، یک ساختمان 32طبقه که مرکز داده‌های بورس رژیم است مورد هدف قرار می‌گیرد، معنای دقت بالای ما را دارد. قدرت تخریب موشک‌ها بسیار مهم است. تمام تکنولوژی دنیا و فناوری دنیا در اختیار سامانه‌های پدافند رژیم بود. هرچه دارایی داشتند در اختیار اسرائیل قرار داده بودند. آمریکا که ارتش اول دنیاست، دارای زیردریایی اتمی است و بیشترین کلاهک هسته‌ای را در اختیار دارد، کنار آنها بود، در واقع ارتش اتمی مقابل ایران بود، اما ایران تنها با اتکاء به نیروی مردمی و تولیدات صنعتی دفاعی خود مقابل جبهه استکبار ایستاد، یک موشک شلیک می‌شد؛ از مرز ایران، آسمان عراق، اردن و سوریه با 200 تا 250 جنگنده رهگیری‌شده و تمام پایگاه‌های راداری و سایت‌ها و ناوهایی که در منطقه داشتند همه یک سامانه یکپارچه تشکیل داده بودند، همچنین چندین لایه در سرزمین‌های اشغالی داشتند تا با حملات موشکی ما مقابله کنند. ابتدا بیان می‌داشتند که ایران انبوه حمله می‌کند و نمی‌توان با این انبوه موشک مقابله کرد؛ اما سپس ایران با یک موشک حمله کرد؛ همان موشک نیز با تخریب چندین برابر به هدف خورد.

سردار نائینی بیان داشت: دشمن از پاسخ ما، از قدرت بازیابی، حفظ چرخه فرماندهی نیروهای مسلح، از حملات موشکی سریع ما در 22 موج پیوسته، به‌شدت غافلگیر شد؛ که مهم‌ترین ویژگی وعده صادق3 بود.

وی با یادآوری اینکه «ما دشمن را شکست داده و بازدارندگی را به رخ کشیده معادله جنگ را تغییر دادیم.»، خاطرنشان کرد: امروز مراکز فکر آمریکایی بیان می‌دارند که عصر جدید را باید به دو دوره قبل و بعد از جنگ 12روزه تقسیم کرد. جنگ 12روزه یک پدیده بی‌بدیل بود، موضوع مطالعه بسیاری از مراکز فکری است، ثانیه به ثانیه این جنگ روایت دارد، آثار فراوانی می‌توان تولید کرد. جنگ‌ها در مجموع تجربه‌آموزی است و نقاط قوت و ضعف دو جبهه را نشان می‌دهد، محل آزمون دکترین و راهبردها، محل آزمون سلاح‌ها و تاکتیک‌ها و تجربه‌های مختلف است، عمده‌ترین کار مربوط به جنگ اموری است که در فاصله بین جنگ 8ساله و 12روزه انجام شد. اگر قدرت نظامی فعلی را در شهریور 59 داشتیم جنگ 8ساله رخ نمی‌داد، و این قدرت را شهدایی مثل تهرانی‌مقدم، کاظمی، سلامی، باقری و حاجی‌زاده ساختند، اینها دائم سناریوهای دشمن را بحث می‌کردند و متناسب با سناریوی دشمن تحلیل و بازی جنگ را تمرین می‌کردند. از بهمن سال گذشته مرتب آرایش جنگی و تمرین جنگی بود و به این جهت بود که توانستیم اقتدار و بازدارندگی جمهوری اسلامی را انتقال دهیم و دشمن را در اهداف خود شکست دهیم، این حس پیروزی در مردم ایران خود دستاورد بزرگی است.

سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه با بیان اینکه برآیند چندین نظرسنجی در مقیاس جهانی، منطقه‌ای و داخلی حس پیروزی را بین مردم ایران تأیید می‌کند، ابراز داشت: در برخی از نظر‌سنجی‌ها تا 80 درصد مردم ایران حس پیروزی دارند، در حالی که 13 درصد مردم سرزمین اشغالی رژیم صهیونیستی را در اهداف خود موفق می‌دانند. انسجامی که وجود داشت فوق‌العاده بود؛ دولت کنار نیروهای مسلح بود و اشراف اطلاعاتی بسیار بالا بود. ما یک مورد هم در 12 روز عملیات تروریستی نداشتیم، و به‌دلیل برتری ما در جنگ و ابتکار عمل خود، آنها با پیغام و پسغام‌ها خواستار پایان جنگ بودند.

سردار نائینی با بیان اینکه درخصوص این سؤال که «چرا در جنگ 12روزه از چین و روسیه کمک نگرفتیم؟» ابهاماتی مطرح شده است، بیان داشت: مداخلات نظامی و ورود به جنگ مبتنی بر معاهدات نظامی است؛ در حالی که ما با چین و روسیه معاهده نظامی نداشتیم و درخواستی هم مطرح نکردیم. راهبرد ما این بود که با روایت «ایران ضعیف» مقابله کنیم و برای این مقابله لازم بود نشان دهیم ایران در برابر کل ناتو نیز توانمند است، حمایت‌های چین و روسیه نیز نظامی نبود، بلکه در سطح اطلاعاتی و سیاسی دریافت شد.

سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه در توضیح نکته بعد درباره پایان جنگ اظهار داشت: این‌که گفته می‌شود «اگر قوی‌تر بودیم، چرا به آتش‌بس تن دادیم؟» باید گفت ما اساساً دنبال جنگ نبودیم و شروع‌کننده جنگ هم نبودیم. یکی از راهبردهای مقام معظم رهبری جلوگیری از وقوع جنگ است و اگر جنگی رخ دهد باید آن را مدیریت کرد تا ادامه‌دار نشود.

وی با اشاره به جنگ اطلاعاتی گفت: همان‌طور که آنها برتری هوائی دارند، ما نیز برتری‌هایی در حملات موشکی و در حوزه سایبری داریم. ما با بیش از 400 تا 500 حمله سایبری را مقابله کرده‌ایم و عملاً عملیات سایبری نیز انجام داده‌ایم. بسیاری از اقدامات در جنگ قابل روایت‌کردن نیست و به‌صورت علنی بیان نمی‌شود؛ این نکته بسیار مهم است.