حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در مراسم گرامی‌داشت روز دانشجو در پردیس شهید چمران دانشگاه فرهنگیان، با تجلیل از مقام والای بیش از هزار شهید دانشجومعلم و با اشاره به روز دانشجو و واقعه ۱۶ آذر گفت: پس از حادثه کودتای ۲۸ مرداد معاون رئیس‌جمهور آمریکا به ایران سفر کرد اما دانشجویان اعتراضات خود را نسبت به دخالت‌های آمریکا در دانشگاه تهران بروز دادند که در جریان آن شهید مصطفی بزرگ‌نیا و شهید مهدی شریعت‌رضوی به شهادت رسیدند.

وی در بخش دیگری از سخنانش عدالت آموزشی را از مباحث کلیدی سند تحول بنیادین دانست و گفت: باید تعریف درستی از عدالت آموزشی و الگوی حکمرانی داشته باشیم. این وظیفه‌ای است که تشکل‌های دانشجویی و دانش‌آموزی کمتر به آن‌ها پرداخته‌اند. خوشبختانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری استادان دانشگاه فرهنگیان موضوع عدالت آموزشی را بر اساس بیانات مقام معظم رهبری تدوین کرده است.

وی ساخت صدها مدرسه در سراسر کشور در این دوره را جلوه‌ای از تحقق عدالت آموزشی دانست و گفت: خوشبختانه رئیس‌جمهور طرح‌های نیمه‌تمام آموزش و پرورش را در ادامه فعالیت‌های دولت قبل شهید رئیسی ادامه می‌دهد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش معنا ندارد و حاکمیت باید در آن نقش اصلی را داشته باشد؛ گفت: مردمی‌سازی آموزش و پرورش به معنای مشارکت خانواده‌ها و اولیا در امر مدرسه است و نه واگذاری آموزش به بخش خصوصی. عدالت آموزشی عبارتند از برابری نسبی در کیفیت و امکانات برای همه دانش‌آموزان.

وی به مشارکت گسترده خیرین در ساخت مدارس و خوابگاه‌ها برای دانشجویان دانشگاه فرهنگیان اشاره کرد و گفت: خیرین علاوه‌بر ساخت‌وساز در تولید محتوا هم اثرگذار هستند. امروز برخی از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و معلمان فارغ‌التحصیل محتوای دروس مختلف را برای دانش‌آموزان مناطق محروم و کمتر‌برخوردار استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و خوزستان مناسب‌سازی و به آنان ارائه می‌کنند.