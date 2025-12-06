وقاحت دو عنصر معاند در تماس یواشکی با آقای پزشکیان در نیویورک
یک نشریه اجارهای مدعی سفر آقای پزشکیان اگرچه از نظر دیپلماسی رسمی دستاوردی چشمگیر در حوزه روابط بینالملل به همراه نداشت، اما دیدار و تماس وی با ایرانیان خارج کشور از جمله سروش و کدیور میتواند نشانهای از تحول در سیاست داخلی تلقی شود!
فصلنامه آگاهینو به مدیریت محمد قوچانی(عضو حزب کارگزاران) اخیراً از دیدار پزشکیان با دکتر سروش و محسن کدیور خبر داد: گفتوگوی رئیسجمهور با چند چهره شناخته شده از میان روشنفکران دینی، دانشگاهیان و مدیران ایرانی مهاجر، نشان میدهد که دولت در پی ارسال پیامهایی متفاوت از گذشته است؛ پیامهایی که رو به سوی افکار عمومی داخل و جامعه ایرانیان مقیم خارج دارند.
عبدالکریم سروش، روشنفکر دینی در ویدیویی کوتاه به تماس تلفنی و گفتوگویی که بین او و رئیسجمهور در سفر مهرماه به نیویورک انجام شده، پرداخته است. او تأکید کرده که این تماس فقط چند دقیقه طول کشیده اما مضمون آن قابلتوجه است: «در ماه سپتامبر که آقای رئیسجمهور پزشکیان آمده بودند به نیویورک، یکی از مسئولان حفاظت منافع ایران به من زنگ زد و گفت که آقای رئیسجمهور میخواهند با شما صحبت کنند، گفتم بله اشکالی ندارد و چند دقیقهای با ایشان صحبت کردیم. ایشان گفت میخواستم، تشکر کنم از مواضع شما در باب ایران در باب اسرائیل. من پاسخ دادم ما کار زیادی نکردیم و چیزی که به نظرمان رسید را گفتیم. کل صحبت من با ایشان ۳ الی ۴ دقیقه بود، بیشتر نبود. هم من کار داشتم و هم ایشان، مجال بیش از این سخن گفتن نبود. گفتم شما صدای رسایی در ایران هستید، بالاترین رسانه هستید در ایران لذا باید ندای مظلومان را بلند کنید. الان صدای آنها بلند است و صدای مظلومان کوتاه است و خفه شده است. من علیالخصوص از شما میخواهم کسانی که در این کشور به روی دخترکان معصوم اسید پاشیدند را معرفی کنید و اینها را بهدست عدالت بسپارید. ایشان حرفهای من را شنیدند و فقط در جواب من گفتند که دعا کنید که ما شرمنده مردم نباشیم».
به گزارش آگاهی نو و روزنامه سازندگی، «یکی دیگر از این رویدادها، دیدار بیش از یک ساعته میان رئیسجمهور و محسن کدیور، نویسنده و نواندیش دینی است. این پژوهشگر اخیراً در کانال تلگرامی خود نوشته: «هفدهمین سال است که مبتلا به غربت غربیه هستم. ۲۳ سپتامبر به من خبر دادند که ریاستجمهوری مایل است با دو نفر از اساتید بهطور خصوصی در نیویورک ملاقات کند. عصر ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳ مهر ۱۴۰۴) به مدت بیش از یک ساعت آنچه شرط بلاغ بود با صراحت و شفافیت به اطلاع رئیسجمهور رساندم. دکتر پزشکیان با رویی گشاده سخنان مرا شنید و به برخی گفتههایم، پاسخ داد. انتشار گزارش دیدار به عهده دفتر ریاستجمهور است. ساعتی قبل از بازگشت، یکی از مسئولان عالیرتبه دفتر ریاستجمهوری به دیدارم آمد و ازجمله گفت که چرا به کشور برنمیگردید؟! شرایط تغییر کرده است. تشکر کردم و پاسخ دادم، منتقدان ساکن کشور در حبس و حصر خانگی چه میکنند؟!»
آنچه در این روایت مفقود است، چند نکته قابل تأمل است: اولاً دو فرد یاد شده دارای مواضع ضد اسلامی و ضد شیعی صریح از جمله در انکار قداست وحی و انتساب قرآن به الهامات شاعرانه در قلب پیامبر (ص) و همچنین انکار مهدویت و امام عصر (عج) هستند و این علاوهبر حضور خیانتآمیز دو فرد مذکور در اتاق فکر فتنه سبز در لندن است، گروهکی که در کنار عناصری مثل مهاجرانی و بازرگان و.. نقش پادویی سرویسهای جاسوسی غربی و عبری را برای برپایی آشوب در سال 1388 ایفا میکرد. بر این اساس باید معلوم شود عناصر نفوذی در دفتر و همراهان رئیسجمهور چه کسانی بودند که واسطه دیدار و مکالمه با این دو عنصر معاند شدند؟
ثانیاً واسطههای ملاقات که کاملاً به خیانت خود و حاشیه سازی ماجرا واقف بودهاند، ترجیح دادهاند تماس و دیدار را به شکل پنهانی (یواشکی) انجام دهند و اکنون ماجرا از سوی دو عنصر معاند درز پیدا میکند. این عناصر زاویهدار چه کسانی هستند که حتی شجاعت معرفی خود و ارائه گزارش شفاف و عذرخواهی از نظام و مردم را ندارند؟ ثالثاً ادبیات طلبکارانه آن دو وطنفروش نشان میدهد که پیام قاطع حضرت امام(ره)در منشور روحانیت در تاریخ 3 اسفند 1367 چقدر درست بود که فرمودند: «امروز هیچ تأسفی نمیخوریم که آنان (لیبرالها) در کنار ما نیستند، چرا که از اول هم نبودهاند. انقلاب به هیچ گروهی بدهکاری ندارد و ما هنوز هم چوب اعتمادهای فراوان خود را به گروهها و لیبرالها میخوریم، آغوش کشور و انقلاب همیشه برای پذیرفتن همه کسانی که قصد خدمت و آهنگ مراجعت داشته و دارند گشوده است ولی نه به قیمت طلبکاری آنان از همه اصول، که چرا مرگ بر آمریکا گفتید! چرا جنگ کردید! چرا نسبت به منافقین و ضدانقلابیون حکم خدا را جاری میکنید؟ چرا شعار نه شرقی و نه غربی دادهاید؟ چرا لانه جاسوسی را اشغال کردهایم و صدها چرای دیگر. و نکته مهم در این رابطه اینکه نباید تحت تأثیر ترحمهای بیجا و بیمورد نسبت به دشمنان خدا و مخالفین و متخلفین نظام، به گونهای تبلیغ کنیم که احکام خدا و حدود الهی زیر سؤال بروند. من بعضی از این موارد را نه تنها به سود کشور نمیدانم که معتقدم دشمنان از آن بهره میبرند، من به آنهائی که دستشان به رادیو- تلویزیون و مطبوعات میرسد و چهبسا حرفهای دیگران را میزنند صریحاً اعلام میکنم: تا من هستم نخواهم گذاشت حکومت به دست لیبرالها بیفتد، تا من هستم نخواهم گذاشت منافقین اسلام این مردم بیپناه را از بین ببرند، تا من هستم از اصول نه شرقی و نه غربی عدول نخواهم کرد، تا من هستم دست ایادی آمریکا و شوروی را در تمام زمینهها کوتاه میکنم و اطمینان کامل دارم که تمامی مردم در اصول همچون گذشته پشتیبان نظام و انقلاب اسلامی خود هستند».