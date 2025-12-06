روایت وارونه متهمان از نوسانات نرخ تورم
وارونهنویسی روندهای اقتصادی دهه گذشته، به مأموریت و روال ثابت نشریات زنجیرهای تبدیل شده است.
این نشریات که از متهمان اصلی انحراف گفتمانی در دولتهای روحانی و پزشکیان (به مدت نزدیک به یک دهه) و عواقب اقتصادی منفی آن محسوب میشوند، هم برای مشکلات معیشتی مردم اشک تمساح میریزند و هم روند دهه گذشته را وارونه روایت میکنند.
تفاوت دولت شهید رئیسی با دوران قبل و بعد از خود این بود که منطقِ «ما نمیتوانیم» و «معطلی در مذاکرات فرسایشی و فرصتسوز» را کنار گذاشت و توانست بسیاری از روندهای منفی اقتصادی را مثبت کند. از جمله احیای رشد اقتصادی منفی شده در دولت روحانی، سه برابر کردن صادرات نفت، جبران بخشی از خزانه ارزی و ریالی خالی شده که به صفر نزدیک شده بود، احیای هشت هزار کارخانه تعطیل و نیمه تعطیل، پرداخت پانصد هزار میلیارد تومان بدهی و تعهدات انباشته، و دو برابر همین مبلغ بهرهبرداری از پروژههای عمرانی، و همچنین کاهش تورم 45 درصدی به 33 درصد.
با این وجود، روزنامه سازندگی وابسته به حزب اشرافی کارگزاران دیروز در تیتر یک خود تحت عنوان «پنهانکاری رئیس کل بانک مرکزی» مدعی شد: پس از چندسال وقفه، سرانجام آمار تورم سالهای پیش منتشر شد؛ دادههایی که نشان میدهد در دولت مرحوم رئیسی، تورم از مرز ۵۳ درصد عبور کرد و بالاترین تورم دولتهای پس از انقلاب را رقم زد، درحالیکه تصویر دیگری القاء میشد. بانک مرکزی پس از چند سال وقفه، سرانجام آمار تورم در دولت قبل را منتشر کرد؛ آماری که نشان میدهد در ۱۰ ماه از سال ۱۴۰۲ نرخ تورم بالای ۵۳ درصد بوده در حالی که بانک مرکزی در دولت مرحوم رئیسی از انتشار رسمی این دادهها خودداری میکرد تا نشان دهد، تورم رشدی آنچنانی نداشته و زیر ۵۰ درصد بوده است.
ادعای روزنامه کارگزارانی در حالی است که دولت شهید رئیسی تورم را با نرخ 45 درصد تحویل گرفت و این رقم هنگام تحویل دولت به آقای پزشکیان، به 33 درصد کاهش یافته بود.
این موفقیت در حالی بود که دولت شهید رئیسی در ابتدای سال 1401 (چند ماه پس از روی کار آمدن)، در اثر خالیشدگی خزانه ارزی توسط دولت روحانی، مجبور شد ارز 4200 تومانی را حذف کند که آثار تورمی خاص خود را به دنبال داشت. خالی شدن خزانه ارزی نتیجه سوء مدیریت خودخواهانه و خودمدارانه شخص روحانی بود که برای آرام نشان دادن بازار، دستور حراج ارز و سکه با قیمت را داده بود که نتیجه آن واگذاری رانتی 30 میلیارد دلار ارز و 60 تن طلا بود.
در اینباره آقای ولیالله سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در دولت روحانی، اخیراً گفت: در جلسهای، آقای روحانی دستور دادند که سکهها بدون هیچ محدودیتی عرضه و فروخته شوند. وقتی از ایشان پرسیدم که دو سال بعد چه کنیم؟ ذخایر طلا در دو سال آینده تمام میشود، پاسخ داد: «من با دو سال دیگر چه کار دارم؟ چقدر از دورهام باقی مانده؟ أَنَا رَبُّ اَلْإِبِلِ. من مسئول دوره خودم هستم.».
آیا روزنامه کارگزاران و نشریات مشابه از تاثیر این واگذاری ذخائر ارز و طلا در سالهای بعد و ایجاد تورم بیخبرند که نتیجه سیاسیکاری و خودخواهی روحانی را به دولت شهید رئیسی نسبت میدهند اما نمیگویند که دولت رئیسی موفق شد در سال سوم نرخ تورم به ارث رسیده را به 33 درصد کاهش دهد. این در حالی بود که در میانه سال 1401 نیز مزدوران نیابتی غرب، به فتنه و آشوب دامن زدند و همین التهاب نیز نقش مؤثری در تشدید تورم داشت و با این همه چنان که گفته شد دولت رئیسی نرخ تورم را در خرداد 1403 به 33 درصد کاهش داده بود. این نرخ کاهشی شده، پس از یک سال و نیم در دولت پزشکیان مجددا به 40 درصد رسیده است.
در اقدامی مشابه روزنامه سازندگی، روزنامه شرق ذیل تیتر «یک دهه فرودستی» به محدود شدن سهم اقلام ضروری در سبد هزینه خانوارها پرداخت، بیآنکه به نقش مدیریتهای غربگرا در پسرفت اقتصاد کشور، منفی شدن رشد اقتصادی، تعطیلی کارخانهها و افزایش تورم بپردازد.