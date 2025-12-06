کجای کاریم؟!(گفت و شنود)
گفت: چه اتفاق غیرمنتظره و مهمی افتاده است که قیمت کالا و خدمات، افسار پاره کرده و روز به روز افزایش پیدا میکند؟!
گفتم: افزایش قیمت کالا و خدمات به بهانه افزایش قیمت دلار صورت میپذیرد!
گفت: خُب، افزایش قیمت دلار از کجا آب میخورد و چه کسانی قیمت دلار را افزایش میدهند؟!
گفتم: قیمت دلار همه روزه از سه کانال در هرات، سلیمانیه و دوبی تعیین میشود که هر سه کانال در اختیار آمریکا و رژیم صهیونیستی است و البته افراد حقیقی و حقوقی که مطابق قانون باید ارزهای حاصل از صادرات را برگردانند هم ارزها را تحویل ندادهاند و تازهترین رقم ارزهایی که برگردانده نشده است ۹۶ میلیارد دلار است یعنی دو برابر بودجه عمومی کشور!
گفت: مسئولان دستاندرکار چه میکنند؟! چرا اقدام چشمگیری انجام نمیدهند؟! یعنی باید سرنوشت معیشت مردم را به کانالهای سهگانه دشمن بسپارند؟! چرا کسانی را که ارزهای صادراتی را باز نمیگردانند، بازداشت نمیکنند؟! و چرا دلارهای کسانی را که در افزایش قیمت دست دارند، مصادره نمیکنند؟! چرا از این همه امکانات و اهرمی که در اختیار دارند استفاده نمیکنند؟!
گفتم: چه عرض کنم؟! بعضیها آنقدر بیعُرضهاند که اگر سوار شتر هم بشوند، باز هم سگ پاچهشان را گاز میگیرد!