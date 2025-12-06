سفیر ایران در بغداد و استاندار این استان ضمن تاکید بر توسعه هرچه بیشتر روابط میان استانداری‌های دو کشور بر لزوم تداوم ارتباطات و انتقال تجربیات بین استانداری‌ها برای رفع چالش‌های موجود تاکید کردند.

محمدکاظم آل صادق سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری عراق با «عطوان العطوانی»، استاندار بغداد دیدار کرد. در این دیدار، آل‌صادق ضمن تبریک تصدی استانداری بغداد توسط العطوانی، ابراز امیدواری کرد رشد و توسعه بغداد در دوره مدیریت وی تداوم داشته باشد.

به گزارش ایرنا، العطوانی نیز ضمن اشاره به ظرفیت‌های موجود در توسعه همکاری‌های استانداری بغداد با استانداری‌های ایران بر لزوم تداوم ارتباطات و انتقال تجربیات بین استانداری‌ها برای رفع چالش‌های موجود تاکید کرد.

دو طرف همچنین درخصوص آخرین تحولات عراق گفت‌وگو و تبادل‌نظر کرده و بر توسعه هرچه بیشتر روابط میان استانداری‌های دو کشور و تداوم تعاملات تاکید

کردند.