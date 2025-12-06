آمریکا ذاتاً حامی تروریسم و قاچاق سازمانیافته است
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه ذات آمریکا حمایت از تروریسم و قاچاق سازمانیافته و مقابله با ملتهای آزاده و مبارز است، گفت: نسخه شفابخش در مقابله با آمریکا بسیج تودههای مردمی است.
جمعی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز شنبه (۱۵ آذرماه) با حضور در محل سفارت جمهوری بولیواری ونزوئلا با سفیر این کشور در تهران دیدار و گفتوگو کردند.
ابراهیم عزیزی، نماینده مردم شیراز و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در این دیدار ضمن دعوت از سفیر ونزوئلا برای حضور در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران برای پشتیبانی و حمایت از کشورهای مستقل و با سابقه در مبارزه با استعمار همواره آماده است و جمهوری بولیواری ونزوئلا از جمله این کشورها است که سابقه خوبی در مقابله با نظام سلطه و استکبار دارد و وارث رهبران بزرگی
است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رهبران فقید ونزوئلا از سیمون بولیوار تا هوگو چاوز بیان داشت: این افراد سابقه درخشانی در مبارزه با استکبار به جا گذاشتند و آمریکا نیز به همین جهت نگران است و به بهانههای مختلفی به کشورهای مستقل فشار وارد میکند و به اسم مبارزه با تروریست به مقابله با رویکرد آزادی خواهانه و استقلالطلبانه ملتها اقدام
میکند.
عزیزی افزود: ذات آمریکا حمایت از تروریسم و قاچاق سازمان یافته است اما به همین بهانه به کشورهای مختلف حمله میکند، حمله به افغانستان، عراق، سوریه و لبنان به همین بهانههای مختلف مستقیم و غیرمستقیم از سوی آمریکا رخ داد، آمریکا در عمل همواره پشتیبان تروریستها بوده و اساسا بنیانگذار تروریسم دولتی سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی است.
آمریکا هیچگاه به دنبال مقابله با تروریسم
و حمایت از حقوق بشر نبوده و نخواهد بود
وی ادامه داد: آمریکا همچنین تامینکننده و بهره بردار اصلی سلاحهای کشتارجمعی و شیمیایی است و هیچگاه به دنبال مقابله با تروریسم و حمایت از حقوق بشر نبوده و نخواهد بود.
عزیزی با اشاره به تهدیدات آمریکا علیه ونزوئلا تصریح کرد: آمریکا در منطقه کارائیب دارای سوابق سوء و زشتی است و این رفتار آمریکا یک بهانه برای مقابله با اراده ملت ونزوئلا است. آنها به دنبال مقابله با قاچاق مواد مخدر نیستند بلکه در مسیر مقابله با ملتهای آزاده و مبارز قرار دارند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دوازدهم تاکید کرد: تجربه ملت ایران ایستادگی و مقاومت در این میدان است چرا که آمریکا هر کجا با یک ملت مبارز و مقاوم مواجه شود، عقبنشینی میکند. همچنین باید توجه کرد نسخه شفابخش در مقابله با آمریکا بسیج تودههای مردمی است و ما از این ظرفیت در طول سالهای مبارزه با آمریکا به شکل اثربخش استفاده کردهایم و اگر اراده و بسیج مردمی وجود داشته باشد میتوانید با تهدیدات آمریکا به خوبی
مقابله کنید.
آمریکا در مذاکره صادق
و راستگو نیست
نماینده مردم شیراز در مجلس افزود: تهدید و باز کردن باب مذاکره و گفتوگو در مسیر تهدیدات برای رسیدن به اهداف اصلی این کشور است و مطمئن باشید آمریکا در مذاکره صادق و راستگو نیست و مذاکره را فرصتی برای آمادگی بیشتر میداند و برایش میز مذاکره و میدان جنگ هیچ تفاوتی ندارد، این مسیر ایجاد شده آمریکاییها باید با دقت مورد توجه قرار گیرد و اگر بدانند شما سلطهپذیر نیستید و اراده ملی شما را ببینند، عقبنشینی میکنند لذا نمایش اقتدار و مقاومت جمهوری بولیواری ونزوئلا یک راه خوب برای مقابله با آمریکا است و ایران نیز این آمادگی را دارد که تجارب خود را در مسیر مقاومت و ایستادگی در اختیار شما قرار
دهد.
عزیزی خاطرنشان کرد: حضور نمایندگان به جهت اعلام آمادگی و حمایت از ملت ونزوئلا است و تا زمانی که شما مقابل آمریکا ایستادهاید ایران پشتیبان و حامی شماست و مطمئن باشید اگر با وحدت و اتحاد مبارزه کنید، پیروزی نصیب شما خواهد شد.
وی در ادامه این گفتوگو با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران تصریح کرد: آخرین مصداق مقاومت ملت ایران، جنگ اخیر بود که ۱۳ موشک به مراکز هستهای ما شلیک شد و در مقابل ما نیز ۱۴ موشک به پایگاه آمریکا زدیم و در مقابله با شرارتهای دریایی آمریکا هم به همین شکل مقابله کردیم. وقتی ما پایگاه آمریکا در قطر را موشک باران کردیم، بلافاصله وارد موضع آتشبس شدند و عقبنشینی کردند. مطمئن باشید مذاکره با آمریکا چیزی نیست که شما را به نتیجه برساند بلکه ایستادگی و مقاوم است.
اعلام همبستگی سفیر ونزوئلا با ایران
در این دیدار «خوزه رافائل سیلوا آپونته»، سفیر ونزوئلا در ایران با اشاره به استانداردهای دوگانه آمریکا در مقاطع و شرایط مختلف گفت: این سیاست همواره مشهود است و لشکرکشی آمریکا در کارائیب و حمله به شناورهای کوچک به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر در حالی که بسیاری از آنها هیچ تهدیدی برای دنیا نبودند و بسیاری از آنها قاچاقچی هم نبودند، یک دروغ آشکار است.
وی افزود: رئیسجمهور ونزوئلا سیستم دفاعی کشور را بر اساس دکترین دفاعی ما فعال کرده و کشور در حالت آمادهباش قرار دارد، دفاع ملی ما همراه با بسیج مردمی و میلیشیای بولیواری که شامل نیروهای آماده و آموزش دیدهای از آحاد جامعه، در کنار نیروهای رسمی ارتش آماده دفاع از کشور هستند.
سیلوا آپونته با بیان اینکه آمریکا جنگ رسانهای شدیدی علیه ونزوئلا راه انداخته است، بیان داشت: این جنگ رسانهای و روانی آغاز شده از سوی آمریکا برای ما چیز تازهای نیست و از سالهای قبل آمادگی این فضاسازیها را داریم، همچنین آمادگی داریم تا تروریست رسانهای دولت یانکی آمریکا را خنثی کنیم.
سفیر ونزوئلا تصریح کرد: رئیسجمهور مادورو، مرد گفتوگو است و از مذاکره برای پیشگیری از وقوع جنگ استقبال میکند اما این گفتوگوی ما از موضع ضعف نیست و اگر هم اتفاقی رخ دهد، آماده دفاع از کشور خود هستیم چرا که ما میراثدار بولیوار هستیم و هیچگاه برای فتح کشوری به کشور دیگری حمله نکردیم بلکه برای دفاع، مقاومت و استقلال جنگیدیم و امروز هم آمادهایم و این چیزی است که از رهبران آزادیبخشمان به ما رسیده است و ما باید پاسدار این استقلال باشیم.
سیلوا آپونته در این نشست ضمن تقدیر از حمایتهای رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مسیر مقابله با دشمن مشترک یعنی امپریالیسم آمریکا گفت: مطمئن باشید نسبت به دشمن مشترک آگاه هستیم و میدانیم این دشمن مشترک ما و شماست، آمریکا مامور شده کل دنیا را با فلاکت مواجه کند و تا زمانی که دولت بولیواری پا برجاست با ایران و همه کشورهایی که علیه ظلم برخاستهاند، همبستگی خود را اعلام میکنم.
به گزارش ایرنا، در این دیدار علاوهبر رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، علی خضریان نماینده مردم تهران؛ ابراهیم رضایی، نماینده مردم دشتستان و محمدرضا محسنی ثانی، نماینده مردم سبزوار نیز
حضور داشتند.