در شرایطی که حزب‌الله لبنان جنوب این کشور را به ارتش این کشور سپرده است، این منطقه محیطی برای تاخت‌و‌تاز رژیم اسرائیل شده است. «آویخای ادرعی»، سخنگوی ارتش رژیم، در شبکه اجتماعی «ایکس» مدعی شد: «ارتش در پاسخ به تلاش‌های حزب‌الله برای برای بازسازی فعالیت‌هایش در جنوب لبنان، در بازه زمانی نزدیک به مکان‌هایی حمله خواهد کرد.» به گزارش «ایسنا»، ارتش رژیم، عصر پنجشنبه و در پی این ادعاها، دو حمله هوائی به محله‌های مسکونیِ روستاهای جباع و المحرونه در جنوب انجام داد و مدعی شد مواضع حزب‌الله را هدف قرار داده است. ساعاتی قبل ارتش رژیم تهدید به بمباران ساختمان‌هایی در جباع و محرونه در جنوب کرده بود. ارتش اسرائیل همچنین از ساکنان ساختمان‌هایی در روستاهای برعشیت و مجدل در جنوب لبنان خواست که آن‌ها را تخلیه کنند.