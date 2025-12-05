تساوی پرسپولیس و استقلال در دیداری سرد و کسل کننده سرخابی ها بازهم به تقسیم امتیازات راضی شدند!

سرویس ورزشی-

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس در هفته دوازدهم بیست و پنجمین دوره رقابت‌های لیگ برتر در شرایطی با تساوی به پایان رسید که هم بازیکنان و هم کادر فنی دو تیم از ترس باختن، به تساوی راضی بودند.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال در هفته دوازدهم لیگ برتر از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه دیروز جمعه ۱۴ آذر با قضاوت سید وحید کاظمی در ورزشگاه امام خمینی اراک برگزار شد که این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید. بازیکنان، سرمربیان و کادر فنی دو تیم از ترس این که بازنده نباشند فوتبال ضعیف و بی‌کیفیتی را به نمایش گذاشتند. پرسپولیس در این بازی با ترکیب پیام نیازمند، محمدحسین کنعانی‌زادگان، مرتضی پورعلی‌گنجی، میلاد محمدی، سرژ اوریه، میلاد سرلک، سروش رفیعی(کارت زرد)، اوستون اورونوف، محمد عمری(۷۶ بیفوما)، امید عالیشاه(۶۷ فرشاد احمدزاده) و علی علیپور به میدان رفت. در سوی دیگر میدان هم استقلال در ترکیب خود از ‌آدان، آشورماتوف، صالح حردانی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، سعید سحرخیزان، منیر الحدادی(۷۰ اسماعیل قلی‌زاده)، سامان فلاح، اندونگ، علیرضا کوشکی، یاسر آسانی و حسین گودرزی استفاده کرد.

چهارمین دیدار خارج از تهران

چهارمین دیدار خارج از پایتخت استقلال و پرسپولیس در شرایطی به میزبانی ورزشگاه امام خمینی اراک برگزار شد که کیفیت زمین این ورزشگاه تعریفی نداشت و اکثر نقاط آن زرد و بی‌کیفیت بود. سرخپوشان تهران که میزبان این دیدار بودند دقایق ابتدائی را با آرامش بیشتری دنبال کردند و این استقلال بود که سعی کرد با فرارهای یاسر آسانی دروازه پیام نیازمند را تهدید کند در بعد از چند دقیقه پرسپولیس توسط اورنوف صاحب یک موقعیت خوب شد که آدان ضربه زمینی او را مهار کرد. بعد از ۱۰ دقیقه ابتدائی که بازی کمی پرسرعت و مهیج دنبال شد، بازی با افت عجیبی مواجه شد و تا دقیقه ۲۵ تماشاگران و علاقه‌مندان صحنه خاصی را مشاهده نکردند تا این که در دقیقه ۲۵ پیام نیازمند در دو صحنه توپ استقلالی‌ها را برگرداند که دومین آنها ضربه زمینی کوشکی از داخل محوطه جریمه بود که دروازه‌بان پرسپولیس آن را مهار کرد. هر چند انتظار می‌رفت با گذشت دقایقی از بازی شرایط فنی دو تیم بهتر شود و فوتبال زیباتری را از سوی سرخابی‌ها شاهد باشیم اما ترس از خوردن گل اول بازیکنان دو تیم را وادار به بازی رو به عقب و پاس‌های در عرض پرتعداد کند. همین امر باعث شد دقایق میانی نیمه اول فوتبال کم رمقی را شاهد باشیم. شاید مهم‌ترین صحنه بازی تا دقیقه ۳۷ شوت یاسر آسانی بود که از کنار تیر عمودی دروازه پرسپولیس به بیرون رفت. با وجود این که انتظار می‌رفت دو تیم در نیمه اول فوتبال زیبا و تماشاگر پسندی را به نمایش بگذارند اما بجز برخی لحظات کوتاه، توپ در سایر دقایق بی‌هدف در مرکز زمین بین بازیکنان رد و بدل می‌شد و موقعیت خاصی روی دروازه‌ها شکل نگرفت. با روند نیمه اول به نظر می‌رسید کادر فنی دو تیم به دنبال گرفتن یک امتیاز این بازی هستند.

ادامه نمایش ضعیف دو تیم در نیمه دوم

شاگردان ریکاردو ساپینتو نیمه دوم را بهتر از رقیب خود آغاز کردند و در همان دقایق ابتدائی دو بار دروازه پیام نیازمند را با خطر جدی مواجه کردند که در دقیقه ۵۱ نیازمند مانع از گلزنی استقلال شد و توپ سعید سحرخیزان را دفع کرد. در ادامه بازهم استقلال صاحب موقعیت شد اما توپ ارسالی صالح حردانی به کوشکی نرسید. شروع امیدوارکننده استقلال در نیمه دوم علاقه‌مندان به فوتبال را خوش‌بین کرد که یک نیمه جذاب و پرموقعیت را تماشا کنند اما بعد از چند دقیقه ابتدائی دو تیم نمایش ضعیفی داشتند و نتوانستند فوتبال زیبایی را به نمایش بگذارند و توپ در رفت و برگشت بود و اشتباهات بازیکنان در حفظ توپ از کیفیت بازی کم کرد.

با وجود این که انتظار می‌رفت بازیکنان تاثیرگذاری چون یاسر آسانی، منیرالحدادی و اورنوف و علیپور هیجان این بازی را بالا ببرند و روی کیفیت بازی تاثیر مثبت بگذارند اما این بازیکنان هم نمایش ضعیفی داشتند و نتوانستند روند کند تیم‌ها را بهتر کنند. منیرالحدادی که به عنوان غافلگیری آبی‌ها در ترکیب اصلی قرار گرفته بود نتوانستند در هیچ موقعیتی تاثیرگذار باشد و اواسط نیمه دوم تعویض شد. در دقیقه ۸۵ این دیدار پرسپولیس در میانه زمین صاحب یک ضربه ایستگاهی شد که کار گروهی آنها درون محوطه جریمه توپ را به بیفوما رساند که این بازیکن با ضربه‌ای محکم دروازه استقلال را نشانه گرفت اما توپ او با فاصله اندکی از بالای دروازه به بیرون رفت. این یکی از بهترین موقعیت‌های پرسپولیس در نیمه دوم بود که ثمری برای آنها نداشت. با این تساوی استقلال با ۲۰ امتیاز و یک بازی کمتر همچنان صدر جدول را در اختیار خود قرار داد و پرسپولیس با ۱۲ بازی و کسب ۱۹ امتیاز در رده دوم قرار گرفت.