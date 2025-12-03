خوابهای پیدرپی و طولانی ترامپ سوژه رسانهها شد
خوابهای ترامپ در جلسات رسمی به سوژه رسانههای آمریکا تبدیل شده
است و این در حالی است که او بارها بایدن رئیسجمهور سابق آمریکا را به دلیل
همین موضوع مورد تمسخر قرار داده و او را «جوی خوابالو» خطاب میکرد!
ترامپ در زمان ریاستجمهوری بایدن، بارها وی را به دلیل خوابیدن در جلسات رسمی مسخره کرده و به او «جوی خوابالو» لقب داده بود. حالا به نظر میرسد که خود ترامپ روی جوی خوابالو را سفید کرده است. براساس گزارش رسانههای آمریکایی برای دومینبار در کمتر از یک ماه، رئیسجمهور آمریکا در جلسهای رسمی با چشمان بسته و حالت چرتزدن دیده شده است. روزنامه «واشنگتنپست» در اینباره نوشته است: «ترامپ روز سهشنبه در جلسه با اعضای کابینه خود هنگامی که آنها مشغول ارائه گزارش اقداماتشان بودند، برای مدتهای طولانی چشمانش را بست و گاه بهنظر میرسید که چرت میزند... تحلیل تصاویر این جلسه نشان داد که ترامپ 9بار در موارد مختلف، برای مدت طولانی چشمانش را بسته یا بهنظر میرسید برای باز نگهداشتن آنها تلاش میکند. این صحنه مشابه رویداد ششم نوامبر (۱۵ آبان) در دفتر بیضی بود که رئیسجمهور آمریکا تقریباً ۲۰ دقیقه برای باز نگه داشتن چشمانش تقلا کرد.» به گزارش فارس به نقل از واشنگتنپست خوابآلودگی ترامپ ۷۹ساله در جلسه ۲ ساعت و ۱۷ دقیقهای با کابینه در حالی بود که خود، مشاوران و پزشکش اخیراً تأکید کرده بودند که او از سلامت و استقامت زیادی برخوردار است؛ ادعایی که ترامپ در ابتدای جلسه روز سهشنبه هم تکرار کرد. او با بیان این که «الان فکر میکنم از ۲۵ سال پیش تیزتر هستم»، از مقاله اخیر «نیویورکتایمز» که گفته بود «رئیسجمهور واقعیتهای سن بالا را تجربه میکند»، انتقاد کرد. ترامپ سپس عبارت همیشگی «جوی خوابالو» را تکرار کرد تا رئیسجمهور سابق را مسخره کند.
براساس این گزارش در پاسخ به درخواست رسانهها برای اظهارنظر درباره بسته بودن چشمان ترامپ در جریان نشست روز سه شنبه، سخنگوی کاخسفید «کارولین لویت» مدعی شد که ترامپ داشت «با دقت گوش میداد و کل جلسه را اداره میکرد». واشنگتنپست مینویسد: کاخسفید تلاش کرده است تا گمانهزنیها مبنی بر این که ترامپ نسبت به دور اول ریاستجمهوریاش کندتر شده را رد کند. مشاوران او دوشنبه گزارشهایی را در اختیار نیویورکپست قرار دادند که در آنها ادعا شده بود ترامپ در چند مورد طی هفتههای اخیر تا ۱۲ ساعت در روز کار کرده است؛ ادعایی که کاربران آمریکایی فضای مجازی بهشدت زیر سؤال بردند.
ادعاهای جدید ترامپ
خبر دیگر از آمریکا این که ترامپ رئیسجمهور آمریکا روز سهشنبه در سخنانی با تکرار خودشیفتگی همیشگیاش ادعا کرد: ما به دلیل سیاست تجاری خود به جنگها پایان میدهیم و تعرفهها بخشی از امنیت ملی ما هستند! رئیسجمهور آمریکا مدعی شد: تنها در عرض ۱۰ ماه به ۱۸ تریلیون دلار تعهدات سرمایهگذاری عمل کردیم، در حالی که دولت بایدن در عرض ۴ سال تنها یک تریلیون دلار به ارمغان آورد. به گزارش مهر وی در ادامه گفت: ما بدترین بحران تورمی را در تاریخ کشورمان به ارث بردهایم. ما همچنان برای کاهش تورم تلاش میکنیم و قیمت بسیاری از محصولات کاهش یافته است. ما از تعرفههایی که بر کشورهایی که ما را استثمار میکردند وضع کردهایم، سود بیسابقهای به دست میآوریم! ۶ ماه است که هیچ مهاجر غیرقانونی وارد کشور ما نشده و عبور غیرقانونی از مرزها به پایینترین سطح خود رسیده است! ترامپ که به فروش تسلیحات به کشورهای اروپایی و اعضای ناتو برای ارسال به کییف اذعان کرده است، ادعا کرد: برای یافتن راهحلی برای جنگ بین روسیه و اوکراین تلاش میکنیم! من به ۸ جنگ پایان دادم و جنگ بین روسیه و اوکراین نهمین جنگ خواهد بود! من باید برای هر جنگی که پایان دادم جایزه صلح نوبل را ببرم، اما حریص نیستم! ادعاهای ترامپ درباره پایان دادن به جنگها یا کاهش تورم، افزایش جذب سرمایه خارجی در حالی است که این ادعاها بارها از سوی رسانهها و کارشناسان تکذیب شده است.