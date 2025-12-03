سرویس خارجی-

پس از خروج پاپ «لئو چهاردهم» از لبنان، فضای سیاسی و امنیتی این کشور بار دیگر با تهدیدات فزاینده رژیم آپارتاید اسرائیل و تصمیم ناگهانی و بدون مشورتِ رئیس‌جمهور لبنان برای معرفی «بول سالم» به‌عنوان نماینده بیروت در مذاکرات با تل‌آویو، وارد مرحله‌ای حساس شده است.

رژیم آپارتاید اسرائیل، همچون خزنده‌ای در پیچ‌وخم‌های تاریخ لبنان، همواره از زخم‌های فرقه‌ای و سیاسی این سرزمین برای پیشبرد برنامه‌های خویش بهره جسته است؛ از همان دهه ۱۹۷۰ (۱۳۵۰) که با مسلح کردن شبه‌نظامیان مسیحی مارونی، از جمله نیروهای «بشیر جمایل»، رهبر فالانژها، در برابر سازمان آزادی‌بخش فلسطین و جناح‌های چپگرای لبنانی ایستاد، تا اشغال جنوب لبنان در ۱۹۸۲ (۱۳۶۱) که با حمایت از «ارتش جنوب لبنان»، به رهبری «سعد حداد»، نه‌تنها مقاومت فلسطینی را هدف قرار داد، بلکه اختلافات عمیق میان مسیحیان غربگرا و شیعیان را شعله‌ور ساخت. این رژیم، که مقاومت را همچون شمشیری برهنه بر گلوی امنیت خویش می‌بیند، حتی برای متحدان بالقوه غربگرا چون فالانژها اهمیتی قائل نبود؛ پس از ترور بشیر جمایل در ۱۹۸۲ (۱۳۶۱)، اسرائیل به راحتی به سمت برادرش «امین جمایل» چرخید و توافق صلح ۱۷ مه (۲۷ اردیبهشت ۱۳۶۲) را تحمیل کرد، اما وقتی مقاومت مردمی- از حزب‌الله تا جبهه ملی مقاومت لبنان- اوج گرفت، متحدان مسیحی‌اش را رها کرد و تا ۲۰۰۰ (۱۳۷۹) در باتلاق جنوب لبنان غرق ماند. رژیم صهیونیستی، بی‌اعتنا به وحدت ملی، فقط به نابودی هرگونه صدای آزادی‌خواه و مقاوم می‌اندیشد، و این چرخه خونین را به بهانه «امنیت» خود توجیه می‌کند.

دور زدنِ احزاب برای مذاکره!

روزنامه «الاخبار» لبنان در گزارشی نوشت که لبنان تنها چند ساعت پس از پایان سفر سه‌روزه پاپ «لئو چهاردهم»، رهبر کاتولیک‌های جهان، و پیام او مبنی بر «سعادت از آن صلح‌جویان است»، بار دیگر در فضای نگرانی و آماده‌باش قرار گرفت، فضائی که ناشی از تهدیدات چند هفته‌ای رژیم آپارتاید و احتمال آغاز دور تازه‌ای از تنش نظامی در پایان ماه جاری میلادی است. گزارش‌های رسانه‌ای نیز احتمال بروز درگیری در هر لحظه پس از خروج پاپ از لبنان را تقویت می‌کنند. در سطح داخلی، پس از خروج پاپ از بیروت و دعوت او به گفت‌وگو، موضوع مذاکرات با رژیم صهیونیستی بار دیگر برجسته شد. اطلاعات به‌دست آمده نشان می‌دهد «ژوزف عون»، رئیس‌جمهور لبنان، قصد دارد «پل سالم»، رئیس مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن، را به ‌عنوان نماینده لبنان در گفت‌وگوهای احتمالی تعیین کرده است. عون همچنین از سالم خواسته تا در چارچوب میانجیگری آمریکا دیداری با طرف صهیونیستی ترتیب دهد.

به گفته منابع سیاسی، این تصمیم، که بدون هماهنگی با هیچ‌یک از گروه‌های سیاسی اتخاذ شده، موجب نارضایتی شدید حزب‌الله و واکنش منفی نهادهای دیگر از جمله ریاست پارلمان لبنان شده است. به گزارش «ایسنا» به نقل از این روزنامه لبنانی، هنوز مشخص نیست مذاکرات از طریق کمیته سازوکار آتش‌بس انجام خواهد شد یا کانال دیگری. منابع همچنین پیش‌بینی می‌کنند شکاف سیاسی پیرامون این موضوع عمیق‌تر شود، به‌‌ویژه با توجه به اینکه عون در جریان سفر پاپ از «صلح بین فرزندان ابراهیم» سخن گفته بود. باید توجه داشت که این تنش‌آفرینی رئیس‌جمهور لبنان در شرایطی صورت گرفته است که در سایه این تنش‌ها، رژیم صهیونیستی کارزار جدیدی را علیه حزب‌الله آغاز کرده است، کارزاری که براساس ارزیابی منابع آمریکایی، این جنبش را «تهدیدی برای جامعه لبنان» معرفی می‌کند و با مشارکت رسانه‌های عربی و برخی چهره‌های سیاسی لبنان در حال گسترش است. ارتش این رژیم همچنین ادعاهایی بی‌پایه درباره ارتباط حزب‌الله با قتل چهار شهروند لبنانی طی سال‌های گذشته مطرح کرده است. همزمان با این تحولات، رسانه‌های رژیم طی روزهای گذشته سناریوهایی درباره احتمال حمله گسترده این رژیم به ساختارهای نظامی حزب‌الله منتشر کرده‌اند. وبگاه «والا» به نقل از منابع امنیتی مدعی شده است که «صبر تل‌آویو در حال پایان یافتن است» و حزب‌الله از زمان آتش‌بس سال ۲۰۲۴ با سرعت در حال تقویت توان نظامی خود است. این رسانه همچنین گزارش داد که رژیم صهیونیستی بارها قصد داشته حملات هشداردهنده‌ای در بیروت انجام دهد، اما این اقدام به‌ تعویق افتاده است، اما گذشته برخی محدودیت‌ها کاهش یافته و عملیات‌هایی در مناطق مختلف لبنان، به‌جز پایتخت، انجام شده است. یک دیپلمات اروپایی نیز به روزنامه «یدیعوت آحارونوت» گفته است: «خطر افزایش تنش در مرز لبنان جدی است.»

تلاش برای میانجیگری

همزمان با این اتفاقات و پس از بازگشت پاپ به رم، رسانه‌ها گزارش دادند که واتیکان برای کاهش تنش‌ها در لبنان رایزنی‌های تازه‌ای را آغاز کرده است. طبق گفته منابع نزدیک به سفارت واتیکان در بیروت، «مونسنیور بورجیا»، سفیر پاپ، در دیدارهایی با شخصیت‌های لبنانی تأکید کرده است که «خطر جنگ فوری نیست» و پاپ در تلاش است با انجام تماس‌های منطقه‌ای و بین‌المللی روند مذاکرات را تقویت کند. در همین حال، شبکه «۱۴ اسرائیل» مدعی شده است که مصر در حال میانجیگری میان تل‌آویو و حزب‌الله است؛ هرچند حزب‌الله این میانجیگری را به دلیل عدم دخالت دولت لبنان نپذیرفته است. این شبکه تلویزیونی ادعا کرد که نقش مصر «نشانه‌ای از نزدیک شدن خطر انفجار در جبهه شمالی اسرائیل» است.

پیشنهاد اورتگاس برای بمباران مراسم تشییع!

اما خبر دیگری از لبنان که توجه رسانه‌ها به خود جلب کرده، خبر عجیبی از خونسردی نماینده آمریکا برای تجویز کشتار جمعی و قتل‌عام است! به گزارش ایسنا، «تامیر موراگ»، خبرنگار سیاسی کانال ۱۴ تلویزیون رژیم، فاش کرد «مورگان اورتگاس»، معاون فرستاده آمریکا به لبنان، که پیش از مراسم تشییع پیکر شهید «سید حسن نصرالله»، دبیرکل سابق حزب‌الله لبنان، به اراضی اشغالی سفر کرده بود، به مقامات اسرائیلی پیشنهاد داده بود که به بهانه هدف قراردادن رهبران حزب‌الله، مراسم تشییع پیکر در شهرک ورزشی بیروت را بمباران کنند! موراگ توضیح داد که طرف اسرائیلی در نهایت به پیشنهاد او توجه نکرد و در نهایت تصمیم گرفت که به مراسم تشییع پیکر شهید نصرالله حمله نکند، هرچند که جنگنده‌های اسرائیل در طول مراسم بر فراز پایتخت لبنان پرواز می‌کردند. به گفته «المنار»، این پیشنهاد، سطح خطرناکی از بی‌توجهی به جان غیرنظامیان را آشکار می‌کند، زیرا هدف قراردادن یک مراسم تشییع پیکر میلیونی در شهرک ورزشی بیروت جان غیرنظامیان بی‌شماری را در معرض خطر کشته شدن در عرض چند دقیقه قرار می‌داد. گفتنی است، این خبر نیاز به توضیح و تحلیلی ندارد و خود گویای همه‌چیز است.