تاریخ باید ثبت کند که چگونه رهبر انقلاب در برابر فشارهای خارجی از آزادی، استقلال و صندوق رأی ملت صیانت کردند

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه امروز با رهبری مواجهیم که سنگین‌ترین سطح صیانت از حقوق عامه را هم در حوزه نظریه‌پردازی و هم در عرصه عمل محقق کرده است، گفت: تاریخ باید ثبت کند که چگونه رهبر انقلاب در برابر فشارهای خارجی، از آزادی و استقلال و صندوق رأی ملت صیانت کردند.

همایش بین‌المللی «حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای»، صبح چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ همزمان با روز بزرگداشت قانون اساسی در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد.

حجت‌الاسلام حسین‌علی سعدی، عضو مجلس خبرگان رهبری در این همایش خاطرنشان کرد: صیانت رهبر انقلاب از صندوق رأی مردم، چه در جلوگیری از تأخیر انتخابات و چه در مقابله با هرگونه مصادره رأی مردم، از نقاط برجسته سیره حکمرانی ایشان است.

وی با بیان اینکه «استقلال» در سطح ملی عین آزادی است، افزود: تاریخ باید ثبت کند که چگونه رهبر انقلاب در برابر فشارهای خارجی، از آزادی و استقلال و صندوق رأی ملت صیانت کردند.

حجت‌الاسلام سعدی با اشاره به سالگرد تصویب قانون اساسی گفت: امروز با رهبری مواجهیم که سنگین‌ترین سطح صیانت از حقوق عامه را هم در حوزه نظریه‌پردازی و هم در عرصه عمل محقق کرده است.

آیت‌الله مدرسی یزدی: اسلام

بالاترین سطح آزادی را برای انسان قائل است

آیت‌الله سید محمدرضا مدرسی یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان نیز در همایش حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری رهبر انقلاب، با تاکید بر ضرورت شناخت مبانی فکری رهبر انقلاب بیان داشت: فهم درست سخنان و رهنمودهای رهبری نیازمند توجه به خاستگاه‌های آنهاست.

به گزارش فارس، وی با بیان اینکه بخش مهمی از خاستگاه اندیشه‌های رهبری در قانون اساسی و در مرتبه بالاتر در اسلام، قرآن، سنت پیامبر و آموزه‌های اهل بیت قرار دارد، گفت: شناخت این منابع برای فهم دقیق سخنان و رهنمودهای رهبری ضروری است.

آیت‌الله مدرسی یزدی با اشاره به نقش رهبری در هدایت کشور طی سال‌های گذشته خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب در شرایط دشوار و توطئه‌های دشمنان، چراغ هدایت ملت بوده و مانع گمراهی جامعه شده است.

وی با اشاره به جایگاه آزادی در شریعت اسلامی گفت: اسلام بالاترین سطح آزادی را برای انسان قائل است و محدودیت‌های شرعی در حقیقت برای حفظ آزادی واقعی انسان است.

عضو فقهای شورای نگهبان خاطرنشان کرد: بسیاری از محدودیت‌هایی که در شریعت مطرح شده‌اند، در واقع برای حفظ آزادی انسان است؛ نه برای تضییع آن. اگر انسان حجاب اسلامی را رعایت کند، در حقیقت آزادی خویش را حفظ کرده است؛ زیرا خود را از اسارت نگاه‌های ابزاری، تمایلات نفسانی و بردگی نفس امّاره رها می‌کند.

وی بیان داشت: آزادی حقیقی، رهایی از هرگونه بندگی غیرخداست. انسان وقتی خود را از تعلقات ناحق و سلطه‌های غیرالهی آزاد می‌سازد، به آزادی مطلق، یعنی بندگی خداوند دست می‌یابد. این همان گوهری است که قرآن و سنت بر آن تأکید دارند.

آیت‌الله کعبی: رشد اقتصادی مدنظر رهبری برای تحقق حق ملت در نظر گرفته شده ‌است

همچنین، آیت‌الله عباس کعبی، عضو مجلس خبرگان رهبری در این همایش حقوق ملت از نگاه تمدنی رهبری را در چهار سطح برشمرد: حقوق انسانی مبتنی بر کرامت، استقلال، امنیت و رشد معنوی، حقوق اجتماعی و اقتصادی همچون اشتغال، رفاه، عدالت و مبارزه با تبعیض، حقوق سیاسی شامل مشارکت، مطالبه‌گری و نقد مسئولانه و حقوق تمدنی همچون حق پیشرفت علمی، حضور مؤثر جهانی و مشارکت در ساخت آینده کشور.

وی با اشاره به سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه تأکید کرد: رشد اقتصادی ۸ درصدی که در بند نخست این سیاست‌ها مورد تأکید رهبری قرار گرفته، نوعی «حق ملت» در حوزه اقتصادی است. به گفته او، در صورتی که این رشد بر پایه بهره‌وری و استفاده از ظرفیت‌های معطل‌مانده کشور محقق شود، حقوقی مانند اشتغال پایدار، کنترل تورم، بهبود آموزش و پرورش، رفاه اجتماعی و عدالت اقتصادی برای مردم قابل تحقق خواهد بود.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان با تأکید بر اینکه سیاست‌های کلی نظام تعهد الزام‌آور حاکمیتی هستند نه تشریفات اداری، تصریح کرد: برای عملیاتی شدن اهداف برنامه هفتم، قوه مجریه باید طراحی دقیق برنامه را انجام دهد، مجلس قوانین لازم برای تحقق رشد را وضع کند و قوه قضائیه نیز بستر قضائی امن و ضدفساد را فراهم سازد. تحقق رشد ۸ درصدی و پیشرفت اقتصادی، حداقل حقوق مردم در حوزه کار، تأمین اجتماعی، مسکن، آموزش و رفع فقر است و همه دستگاه‌ها در برابر آن تکلیف قانونی و شرعی دارند.

حجت‌الاسلام خسروپناه: مدعی هستیم

که چرا غرب نهاد خانواده را متلاشی می‌کند

حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این همایش با اشاره به وضعیت امروز جهان و تناقض‌گویی مدعیان حقوق بشر تصریح کرد: در حالی که استکبار جهانی با فساد و ظلم، ملت‌ها را تحت فشار قرار داده و مردم غزه را به شدیدترین شکل ممکن مورد ظلم قرار می‌دهد، همان‌ها دم از حقوق بشر می‌زنند و سازمان‌های بین‌المللی نیز در برابر این ظلم‌ها کور و کر شده‌اند.

به گزارش مهر، وی تأکید کرد: رهبر انقلاب فرمودند که نباید اجازه دهیم آنها مدعی شوند؛ ما باید مدعی باشیم. ما مدعی هستیم که چرا غرب نهاد خانواده را متلاشی می‌کند، چرا زن را به کالای مصرفی تبدیل کرده و چرا با استانداردهای دوگانه از تروریسم دولتی حمایت می‌کند. این نظام فکری رهبری، پشتوانه‌ای برای جهاد تبیین حقوقی، روشنگری و دفاع از حقوق ملت‌هاست.

کدخدایی: از دیدگاه رهبر انقلاب

بدون آزادی نمی‌توان به حقوق مردم رسید

همچنین، دکتر عباسعلی کدخدایی، عضو حقوقدان، رئیس پژوهشکده شورای نگهبان و رئیس این همایش انقلاب اسلامی را آغازی بر توجه عمیق به آزادی و استقلال دانست که در قانون اساسی تبلور یافت.

وی نظام سیاسی مدرن ایران بعد از انقلاب را بر مبنای آموزه‌های اسلامی و با سازوکار‌های تضمین حقوق و آزادی‌ها، تجربه‌ای موفق از امکان تحقق آزادی در چارچوب یک نظام دینی و دولت مدرن خواند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، کدخدایی با تأکید بر تمایز نگاه مقام معظم رهبری به آزادی، تصریح کرد: آزادی در منظر رهبر معظم انقلاب، ضمن تأکید بر موازین اسلامی، به‌عنوان پایه‌ای برای اداره جامعه و حکمرانی تلقی می‌شود که بدون آن نمی‌توان به حقوق مردم هم رسید. ایشان دین را بزرگ‌ترین پیام‌آور آزادی و آزادی را مهم‌ترین هدیه الهی برای مردم می‌دانند. وی انگیزه اصلی برگزاری را تأکید رهبر انقلاب بر فعال بودن در حوزه نظر و عمل در زمینه آزادی دانست.

رئیس پژوهشکده شورای نگهبان گفت: بیش از ۷۰ دانشگاه و مرکز حوزوی در طول یک سال گذشته نشست‌های علمی در ابعاد حقوق مردم و آزادی‌ها در منظومه فکری رهبری برگزار کردند.

کدخدایی بیان داشت: بیش از ۵۰۰ چکیده مقاله (نزدیک ۵۴۰ مورد) و ۴۰۰ مقاله علمی به همایش ارائه شده است که به‌تدریج منتشر خواهد شد.

طحان نظیف: ۸۵۰ اثر علمی به دبیرخانه رسید

دکتر‌هادی طحان نظیف، دبیر علمی همایش نیز در حاشیه برگزاری آن گفت: بیش از ۸۵۰ نویسنده آثار خود را به دبیرخانه ارسال کردند و ده‌ها نشست علمی در داخل و خارج کشور با حضور صاحب‌نظرانی از پنج قاره برگزار شد.

رونمایی از ۱۴ کتاب در همایش بین‌المللی حقوق ملت و آزادی‌های مشروع

در همایش بین‌المللی حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای از ۱۴ کتاب که توسط پژوهشکده شورای نگهبان و مؤسسه انقلاب اسلامی منتشر شده، رونمایی شد.