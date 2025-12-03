وزارت حمل‌ونقل مالزی روز چهارشنبه اعلام کرد جست‌وجوی پرواز MH370 خطوط هوائی مالزی از ۳۰ دسامبر دوباره آغاز خواهد شد.

به گزارش ایسنا، این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد شرکت اکتشافی «اوشن‌اینفینیتی» عملیات جست‌وجوی بستر دریا را به‌ صورت مقطعی و در مجموع به مدت ۵۵ روز از سر خواهد گرفت. این وزارتخانه افزود: جست‌وجو در محدوده هدف که بیشترین احتمال یافتن هواپیما برای آن برآورد شده و مطابق با توافق‌نامه خدماتی که در ۲۵ مارس ۲۰۲۵ میان دولت مالزی و اوشن‌اینفینیتی امضا شده، انجام خواهد شد. در ادامه بیانیه تاکید شده که دولت مالزی همچنان متعهد است برای خانواده‌های آسیب‌دیده روشنگری و آرامش فراهم کند. به گزارش شینهوا، ناپدیدشدن پرواز MH370 حادثه‌ای غم‌انگیز بود که در ۸ مارس ۲۰۱۴ رخ داد؛ زمانی که این هواپیما در مسیر کوالالامپور به پکن از صفحه رادار محو شد و هر ۲۳۹ سرنشین آن ناپدید شدند و اثری از آنها یافت نشد.