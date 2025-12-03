اعضای مرحومه حسنا سقاب اصفهانی فرزند معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی بعد از تایید مرگ مغزی و رضایت اولیای او به چهار بیمار نیازمند عضو، پیوند زده شد.

کارشناس مسئول تخصیص عضو از مرگ مغزی اداره پیوند معاونت درمان وزارت بهداشت روز چهارشنبه درباره پیوند اعضای فرزند معاون رئیس‌جمهوری که در سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، به ایرنا گفت: اهداکننده، مرحومه حسنا سقاب اصفهانی، کودک ۱۳ساله بود که بعد از تایید مرگ مغزی و رضایت اولیا، به بخش فراهم‌آوری اعضای پیوندی بیمارستان مسیح دانشوری منتقل شد.

راضیه حنطوش‌زاده ادامه داد: تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی که به طور ناگهانی برای عزیزان اتفاق می‌افتد، نیازمند صبر و شکیبایی است که به لطف خدا حاصل می‌شود. روحیه ایثارگری بالا و عشق به نجات انسان‌ها باعث اخذ بهترین تصمیم یعنی اهدای عضو در این شرایط می‌شود.

حنطوش‌زاده افزود: اعضای این جان‌آفرین کوچک شامل کلیه‌ها، پانکراس، کبد و ریه‌ها به چهار بیمار نیازمند عضو، اهدا شد و جان چند انسان نیازمند را نجات داد. همه این اعضا در بیمارستان‌های مسیح دانشوری، امام خمینی(ره) و مرکز طبی کودکان به بیماران نیازمند عضو، پیوند زده شد.

وی بیان داشت سالانه بیش از سه‌هزار بیمار نیازمند به اندام‌های حیاتی از اهداکنندگان مرگ مغزی نجات می‌یابند، در نتیجه باید در راه ارتقای فرهنگ اهدای عضو از مرگ مغزی تلاش کنیم.

گفتنی است، سه روز پیش همسر و دختر معاون رئیس‌‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در سانحه رانندگی در ورودی شهر ایوانکی جان باختند. سه عضو دیگر خانواده وی در این حادثه مجروح شدند.

روز سه‌شنبه با اعلام خبر مـرگ مغزی دختر معاون رئیس‌جمهور، وی با اهدای اعضای پیکر دخترش موافقت کرد.