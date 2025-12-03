انهدام 55 باند سرقت و دستگیری 230 سارق و مالخر در طرح پلیس تهران

فرمانده انتظامی تهران بزرگ، از دستگیری

230 سارق و مالخر در قالب 55 باند و توقیف حساب 300میلیارد تومانی یک باند سرقت منازل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سردار عباسعلی محمدیان، صبح چهارشنبه در جریان نمایش دستاوردهای اخیر پلیس آگاهی تهران بزرگ اظهار داشت: همکاران من در انتظامی تهران بزرگ طی 72ساعت کار شبانه‌روزی و بدون استراحت، برگ زرین دیگری را در کارنامه خدمت به مردم ثبت کردند.

محمدیان اعلام کرد: در این عملیات‌ها 230 سارق و مالخر در قالب 55 باند مختلف شناسایی و دستگیر شدند. برخی از این افراد دارای سوابق کیفری هستند که قطعاً در تعیین مجازات آنها توسط دستگاه قضائی مؤثر خواهد بود.

وی افزود: بیش از 60 دستگاه خودرو و موتورسیکلت سرقتی که تغییر اصالت داده شده بود، نزدیک به

500 دستگاه گوشی تلفن همراه، مقادیر زیادی لوازم منزل مسروقه و اموال حاصل از کلاهبرداری‌ها پرونده‌هایی که طی روزهای اخیر در حوزه گرانی برنج کشاورزان و ادعای سهام‌داری در کارخانه‌های خودروسازی صورت گرفته بود، کشف و توقیف شد.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به مقاومت برخی سارقان هنگام دستگیری گفت: در میان دستگیرشدگان چند نفر هدف گلوله پلیس قرار گرفتند؛ دو نفر با سلاح سرد و یک نفر با سلاح گرم اقدام به تهدید و تیراندازی به سمت مأموران کرده بودند. پلیس در برابر افرادی که سلاح مقابل او می‌کشند، تعارف ندارد و این برخورد پیامی روشن برای سایر مجرمان است.

محمدیان درباره متلاشی‌شدن یک باند سرقت مسلحانه توضیح داد: اعضای این باند از استانی دیگر وارد تهران شده بودند و تصور می‌کردند به دلیل ناشناس بودن و رعایت پوشش صورت، امکان شناسایی ندارند؛ اما کمتر از یک هفته شناسایی و در همان استان محل زندگی‌شان دستگیر شدند. سلاح‌های آنان کشف و بخشی از اموال مردم بازگردانده شد.

وی تأکید کرد: ارزش اموال کشف‌شده بیش از 200میلیارد تومان است و با احتساب خودروها و موتورسیکلت‌های سرقتی، این رقم افزایش بیشتری خواهد داشت.

فرمانده انتظامی پایتخت درباره روند رسیدگی به اموال کشف‌شده از سارقان اظهار داشت: پس از دستگیری مجرمان، پلیس به سراغ اموال مسروقه می‌رود تا مشخص شود این اموال کجا منتقل شده است. سارق یا باید مال را تحویل بدهد، یا مالخر را معرفی کند، و اگر ادعا می‌کند که اموال را فروخته، موظف است اعلام کند وجوه حاصل از سرقت و فروش مال کجا هزینه شده است.

محمدیان با اشاره به یکی از باندهای فعال در سرقت از منازل افزود: در بررسی حساب‌های اعضای این باند، متأسفانه موجودی حساب آنها حدود 300میلیارد تومان بود. این مبلغ بنا بر حکم دستگاه قضائی به مال‌باختگان بازگردانده خواهد شد و منبع تأمین این پول‌ها نیز باید به‌طور دقیق مشخص شود.

وی تأکید کرد: این افراد یک باند سازمان‌یافته سرقت بودند و پلیس اجازه نخواهد داد حاصل دسترنج مردم به جیب چنین باندهایی برود.