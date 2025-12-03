قلعه‌نویی امروز به آمریکا می‌رود

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به طور قطعی در مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶ شرکت می‌کند و قرار است روز پنجشنبه راهی آمریکا شود.

در شرایطی که هیئت ایرانی معرفی شده برای حضور در مراسم قرعه کشی جام جهانی نتوانسته بود ویزای سفر به آمریکا را دریافت کند، پس از رایزنی‌های صورت گرفته مشکل امیر قلعه نویی و یکی از مسئولان فدراسیون فوتبال برای این سفر حل شد.

امیر قلعه‌نویی روز پنجشنبه راهی آمریکا خواهد شد تا خود را به مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ که عصر روز جمعه در آمریکا برگزار می‌شود، برساند.

در حالی که سفر امید جمالی مدیر روابط بین‌الملل فدراسیون فوتبال در این سفر قطعی شده است، احتمال دارد یک مسئول دیگر هم در صورت حل شدن مشکلاتش همراه با این دو راهی آمریکا شود.

پیروزی المپیاکوس با گلزنی طارمی

در روز پیروزی قاطع المپیاکوس در یک بازی خارج از خانه، مهاجم ایرانی این تیم نیز موفق به گلزنی شد.

در چارچوب دیدارهای هفته چهارم مرحله گروهی رقابت‌های جام حذفی فوتبال یونان، دیروز تیم فوتبال المپیاکوس میهمان تیم هلاس‌سیروس بود که این بازی با نتیجه 5 بر 2 به سود المپیاکوس خاتمه یافت.

مهدی طارمی، مهاجم ایرانی المپیاکوس که در ترکیب اصلی این تیم حضور داشت، دومین گل تیمش را در دقیقه 48 به ثمر رساند. او در دقیقه 68 نیز میدان را ترک کرد و جای خود را به دنی گارسیا داد.

یوسف یازیچی 2 بار در دقایق 25 و 61، رومن یارمچوک در دقیقه 84 و ایوب العکبی در دقیقه 1+90 گل‌های دیگر این بازی را برای المپیاکوس به ثمر رساندند؛ ضمن اینکه دروازه‌ این تیم نیز در دقایق 51 و 78 توسط ورناردوس باز شد.

طارمی هفته گذشته نیز در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا و مقابل رئال مادرید یکی از گل‌های تیمش در شبی که با نتیجه 3 بر 2 مغلوب میهمان اسپانیایی شد را به ثمر رسانده بود. طارمی در 14 بازی رسمی‌اش در این فصل 10 گل برای المپیاکوس به ثمر رسانده است.

اسکوچیچ: از برخی جزئیات فنی راضی نیستم

سرمربی تیم فوتبال تراکتور گفت: با وجود اینکه از نتایج رضایت دارم، اما از نحوه بازی و بعضی جزئیات فنی تیمم رضایت کامل ندارم.

دراگان اسکوچیچ در نشست خبری پیش از دیدار با استقلال خوزستان اظهار داشت: بازی فردا به هیچ عنوان آسان‌تر از دیدار قبلی ما در لیگ نیست. این هفته فرصت داشتیم بازی گذشته را به‌طور کامل آنالیز کنیم، بازتوانی بازیکنان را انجام دهیم و یک روند آماده‌سازی عادی داشته باشیم.

وی ادامه داد: می‌خواهم شفاف صحبت کنم؛ نسبت به برخی نکات در چند بازی اخیر ناراضی هستم. شاید از نتیجه رضایت داشته باشم، اما از نحوه بازی و بعضی جزئیات فنی رضایت کامل ندارم. انتظار دارم بازیکنان برنامه‌های تاکتیکی مدنظر را با دقت در زمین اجرا کنند و با ذهنیتی بازی کنند که تلاش معمولی کافی نیست. باید دائماً برای بهتر شدن خود و تیم کار کنند.

سرمربی تراکتور با اشاره به غیبت صادق محرمی و ایگور پوستونسکی افزود: این دو بازیکن را در اختیار نداریم، اما انتظار نمایشی خوب داریم. این مسابقه برای رسیدن به صدر جدول اهمیت حیاتی دارد و همه باید با جدیت و مسئولیت‌پذیری کامل حاضر شوند. هواداران در کنارمان باشند؛ خودشان دیدند حضورشان چقدر در موفقیت تیم تأثیرگذار است. باید با هم‌افزایی کار را به نتیجه برسانیم. هدف ما رسیدن به صدر و حضور در کورس قهرمانی است.

تارتار اجازه تمرین کردن به مهاجم سابق استقلال را نداد

بازیکن گل‌گهر اجازه تمرین کردن را پیدا نکرد.

پیمان بابایی که فصل گذشته پس از جدایی از استقلال، به گل‌گهر سیرجان پیوست اما در نیم‌فصل دوم تصمیم گرفت با قراردادی قرضی راهی چادرملو اردکان شود.

بابایی در چادرملو عملکرد قابل قبولی داشت و در مسابقات متعددی به میدان رفت و با پایان قرارداد قرضی‌اش طبق درخواست کادرفنی بار دیگر به گل‌گهر برگشت و در اردوی پیش فصل شاگردان تارتار در ترکیه هم حضور داشت. با این حال با شروع فصل به یکباره از سوی تارتار سرمربی گل‌گهر از لیست خارج شد، به تمرین پشت دروازه فرستاده شد و در نهایت به محرومیت از تمرینات محکوم شد.

پیمان بابایی دیروز ۱۲ آذرماه در حالی که با گل‌گهر برای برگزاری تمرینات آماده‌سازی به سیرجان رفته بود از حضور در تمرینات منع شد تا تداوم غیبت او در بازی‌های رسمی به این مرحله برسد.