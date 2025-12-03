سرویس ورزشی-

شرایط سرخابی‌های تهران برای شهرآورد شماره 106 به طور کامل باب میلشان نیست چون نمی‌توانند با ترکیب کامل و دلخواه سرمربیان در این بازی به میدان بروند.

در چارچوب دیدارهای هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال پرسپولیس در اراک میزبان استقلال تهران است. دیداری که معروف به شهرآورد تهران است اما به دلیل نبود ورزشگاه مناسب در ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک برگزار می‌شود. این بار دو تیم انگیزه‌ای مضاعف از بردن این بازی دارند؛ یکی برای بازپس‌گیری صدر جدول و دیگری برای تثبیت جایگاهش در بالاترین سکوی فوتبال ایران تلاش خواهد کرد.

یکی از موضوعات مهمی که می‌تواند روی کیفیت این دیدار تاثیر بگذارد، وضعیت مصدومان دو تیم است. نه اوسمار ویرا و نه ساپینتو محروم ندارند اما فهرست مصدومان هر دو طرف، نگرانی‌هایی برای هواداران ایجاد کرده است. پرسپولیس در خط میانی با مصدومیت مارکو باکیچ مواجه است و حضورش در دربی همچنان در ‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد، هرچند احتمالا در بهترین حالت روی نیمکت خواهد بود.

از سوی دیگر، وضعیت رضا شکاری نیز مبهم است و هنوز مشخص نیست آیا فرصت بازی در این دیدار بزرگ را پیدا می‌کند یا خیر.

در اردوی استقلال نیز غیبت قطعی داکنز نازون و مصدومیت منیر الحدادی باعث شده تا ساپینتو برای خط حمله‌اش نگران باشد؛ به‌ویژه که مهران احمدی هم به دلیل گرفتگی عضله شرایط مشخصی ندارد و شاید مرد پرتغالی مجبور شود از اسماعیل قلی‌زاده، وینگر جوان تیم، در ترکیب اصلی استفاده کند.

خلأ جدی در خط میانی پرسپولیس

مارکو باکیچ، ‌هافبک مونته‌نگرویی پرسپولیس، در دیدار مقابل استقلال خوزستان دچار پارگی خفیف عضله چهارسر ران شد و هنوز به آمادگی کامل نرسیده است. با وجود تلاش کادر فنی برای آماده‌سازی او پیش از دربی، ریسک بازی دادن به او بالا ارزیابی می‌شود و احتمال حضورش در ترکیب اصلی بسیار پایین است. باکیچ که با عملکرد درخشان و گل زیبایش مقابل تراکتور به محبوبیت رسیده بود، اکنون زیر نظر تیم پزشکی مشغول فیزیوتراپی و تمرینات سبک است. اوسمار ویرا تأکید دارد تنها در صورت رسیدن‌ هافبک به شرایط ایده‌آل اجازه بازی خواهد داد، چراکه بازگشت زودهنگام ممکن است مصدومیت او را تشدید کند.

تیوی بیفوما دیگر بازیکن پرسپولیس است که به دلیل مصدومیت در بازی با شمس آذر نتوانست تیمش را همراهی کند. در روزهای اخیر خبرهای متفاوتی درباره او مطرح شده اما آخرین وضعیت او این‌گونه است که به نظر می‌رسد که چنانچه کادر پزشکی پرسپولیس مجوز حضور بیفوما در تمرینات گروهی را صادر کند این بازیکن شانس زیادی برای بازی مقابل استقلال در شهرآورد ۱۰۶خواهد داشت.

رضا شکاری،‌ هافبک جدید پرسپولیس که ابتدای فصل از سپاهان به این تیم پیوست، در اثر ناهمواری زمین تمرین دچار مصدومیت شدید از ناحیه کمر شد و مدتی از میادین دور ماند. بازگشت زودهنگامش به تمرین وضعیت او را بدتر کرد، اما اکنون پس از پشت سر گذاشتن دوران نقاهت، اخیرا در تمرینات گروهی شرکت می‌کند و آماده حضور در ترکیب تیم است. با این حال، اوسمار ویرا ترجیح داده برای جلوگیری

از ریسک، از شکاری در بازی‌های اخیر استفاده نکند.

آماده‌باش به پدیده جدید استقلال

استقلالی‌ها که هنوز از شوک غیبت منیر الحدادی مقابل پرسپولیس خارج نشده بودند، حالا نگرانی جدیدی برای خط حمله تیمشان دارند. منیر که در بازی با الوصل مصدوم شد و جای خود را مهران احمدی داد، قطعا برای تجربه اولین شهرآورد تهران باید تا بازی برگشت در نیم فصل دوم صبر کند منتها نکته اینجاست که وضعیت جایگزین او هم هنوز معلوم نیست.

مهران احمدی در بازی مقابل فولاد، دقیقا مانند منیر، خیلی زود با مصدومیت زمین را ترک کرد و سایپنتو به جای او، اسماعیل قلی‌زاده را به زمین فرستاد. در صورتی که او به شهرآورد نرسد، اسماعیل قلی‌زاده شانس بازی مقابل پرسپولیس را به دست

خواهد آورد.

هرچند قلی‌زاده پیش از این هم توانایی خودش را به خوبی نشان داده ولی فکرش را هم نمی‌کرد در اولین سال حضور در استقلال و با وجود هم‌پستی‌های باکیفیتش بخواهد به گزینه اصلی ساپینتو برای بازی بزرگ لیگ تبدیل شود.

داکنز نازون بعد از فیفادی در تمرینات استقلال دیده نشد و بعدا معلوم شد او در اردوی تیم ملی ‌هائیتی مصدوم شده و فعلا باید دوره درمانی را سپری کند. هر چند داکنز جایی در ترکیب اصلی استقلال نداشت ولی غیبتش در دربی قطعی است و همین باعث شده با وجود دوری منیر الحدادی و شاید مهران احمدی، دست ساپینتو در خط حمله خالی‌تر شود.

شهرآورد 106 تحت تاثیر شرایط جسمانی

در مجموع، شهرآورد 106 بیش از هر زمان دیگری تحت تاثیر شرایط جسمانی بازیکنان کلیدی دو تیم قرار گرفته است. پرسپولیس در خط میانی نیاز مبرمی به ثبات دارد و استقلال در خط حمله باید راهی برای جبران غیبت مهاجمانش بیابد. با توجه به این شرایط، کادر فنی دو تیم باید تدابیر خود را برای نتیجه گرفتن هرچه بهتر در این بازی به کار بگیرند. بدون تردید تیمی که بتواند از پس بحران مصدومانش بهتر برآید، شانس بیشتری برای پیروزی در بزرگ‌ترین میدان فوتبال ایران خواهد داشت.

برنامه هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال

پنجشنبه 13 آذر 1404

*خیبر خرم‌آباد......................شمس آذر قزوین(ساعت15:15)

*چادرملو اردکان................................ذوب آهن(ساعت15:30)

*گل گهر سیرجان.....................................پیکان(ساعت16:15)

*تراکتور...............................استقلال خوزستان(ساعت17:۰۰)

جمعه 14 آذر 1404

*پرسپولیس...........................................استقلال(ساعت15:30)

*فولاد..........................................آلومینیوم اراک(ساعت17:00)

*سپاهان..........................................فجر سپاسی(ساعت17:00)

*ملوان...........................................مس رفسنجان(ساعت17:00