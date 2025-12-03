جاوید در جزیره مجنون (حدیث دشت عشق)
شهید رضا افضلیمجرد، سوم اسفند سال ۱۳۳۹ در برازجان دیده به جهان گشود. در کودکی چون در خانوادهای ساده و مذهبی به دنیا آمده بود، تحت تعلیمات دینی اسلام قرار گرفت و در فضای روحانی و معنوی پرورش یافت. از همان ابتدا روح تعبّد و دینداری در او موج میزد و دارای اخلاقی شیرین و جذاب بود. از هوش سرشار و استعداد بسیار خوبی برخوردار بود. با تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ملبس به این لباس مقدس شد، مبلغی را که از حقوق ماهانه دریافت میکرد، صرف خرید کتاب برای جوانان و نوجوانان مسجد میکرد. دوران دبیرستان وی همزمان با اوجگیری مبارزات حقطلبانه ملت شهیدپرور ایران علیه حکومت فاسد پهلوی بود. او که قلبش مالامال از عشق به امام خمینی(ره) بود، سری پرشور و شر داشت. در تظاهرات و راهپیماییها حضوری فعالانه داشت. به همراه دوستان انقلابی خود، شبها به شعارنویسی روی دیوارها و پخش اعلامیههای امام در سطح شهر میپرداخت. با شروع جنگ تحمیلی همراه با رزمندگان اسلام به جبهههای نبرد حق علیه باطل رفت و حدود دو سال در کردستان به مقابله با اشرار پرداخت. همچنین در برخی از عملیاتها مانند رمضان، بیتالمقدس و آزادسازی خرمشهر و خیبر حضور یافت. پس از شرکت در عملیات خیبر در حالی که آتشباری بسیار سنگین در جریان بود، در دوازدهم اسفند سال ۱۳۶۲ در جزیره مجنون به شهادت رسید که پیکر پاکش در جبهه ماند و جاویدالاثر شد. سالهای سال از شهید افضلیمجرد خبری به دست نیامد تا اینکه سال ۱۳۷۵ پیکرش توسط کمیته جستوجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح تفحص شد و به وطن بازگشت.